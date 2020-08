Na razie brak porozumienia ws. minimalnej płacy w 2021 r.

Liban: Ponad sto ofiar eksplozji; "apokaliptyczne zniszczenia" w Bejrucie

W wyniku eksplozji, do jakiej doszło we wtorek w Bejrucie, zginęło co najmniej 113 osób - poinformował w środę libański oddział Czerwonego Krzyża. Liczbę rannych oceniono na 4 tys. Media piszą o "apokaliptycznych zniszczeniach", jakie dotknęły Bejrut.