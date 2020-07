Minimum 2 proc. na lokacie? Tylko z warunkami lub na kilka lat

fot. eamesBot / Shutterstock

Jeszcze kilka miesięcy temu w rankingach triumfy święciły depozyty na 3-4 proc. rocznie. Cztery miesiące i trzy decyzje Rady Polityki Pieniężnej później 2 proc. w skali roku na lokacie to już luksus dostępny tylko w kilku bankach.

Wybierając jednak taką lokatę, trzeba się przygotować na dwa scenariusze. Jednym z nich jest konieczność spełnienia nierzadko więcej niż jednego warunku, od czego nie stronią banki w przypadku depozytów na krótsze okresy. Alternatywna droga to zdeponowanie środków nawet na kilka lat.

Najwyżej oprocentowane oferty na rynku wybraliśmy na podstawie porównywarki lokat Bankier.pl/smart. Najlepszą piętnastkę uszeregowaliśmy według oferowanej stawki procentowej, dodając informacje o stosowanych wymogach i ograniczeniu kwotowym.

TOP15 tylko w siedmiu bankach

Polujący na najwyższe stawki na rynku nie mają obecnie zbyt szerokiego wyboru. Piętnaście najlepszych ofert jest w rękach tylko siedmiu banków. Można też powiedzieć, że tyle też i w tym zestawieniu lokat, jeśli wyeliminujemy różne okresy powtarzających się depozytów. Ekskluzywne grono stawią oferty od 1,30 proc. rocznie w górę, przy czym tylko sześć z nich zapłaci co najmniej 2 proc. w skali roku.

Najwyżej oprocentowane lokaty Oproc. Okres Bank / Lokata Dodatkowe warunki Tylko dla nowych klientów Tylko dla klientów z ROR Inne 2,50% 3M Bank Millennium „Lokata Lubię to Polecam” NIE TAK Skuteczne polecenie wskazanego ROR-u znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki. [Do 15 tys. zł] TAK TAK Założenie ROR z polecenia oraz zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta. [Do 15 tys. zł] 2,50% 3M Nest Bank Nest Lokata Witaj TAK TAK Można z niej skorzystać tylko raz. [Do 10 tys. zł] 2,50% 6M Nest Bank Nest Lokata Witaj TAK TAK Zapewnienie wpływu wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł lub wpływów na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł oraz zrealizują zaliczkę podatku dochodowego do US lub płatność składki do ZUS Można z niej skorzystać tylko raz. [Do 10 tys. zł] 2,20% 60M Inbank Lokata standardowa NIE NIE [Do 50 tys. zł] 2,00% 48M Inbank Lokata standardowa NIE NIE [Do 50 tys. zł] 2,00% 4M Santander Bank Polska Lokata Mobilna NIE TAK* Można z niej skorzystać tylko raz. [Do 20 tys. zł] 1,85% 36M Inbank Lokata standardowa NIE NIE [Do 50 tys. zł] 1,80% 3M Idea Bank Lokata Happy TAK NIE Można z niej skorzystać tylko raz. [Do 20 tys. zł] 1,75% 24M Inbank Lokata standardowa NIE NIE [Do 50 tys. zł] 1,60% 9M BFF Banking Group Lokata Facto NIE TAK** nd 1,60% 12M BFF Banking Group Lokata Facto NIE TAK** nd 1,50% 2M Getin Noble Bank Lokata Mobilna na Start TAK NIE Wymagane wyrażenie zgód marketingowych. Można z niej skorzystać tylko raz. [Do 10 tys. zł] 1,50% 3M Idea Bank Lokata Happy Pro TAK NIE Można z niej skorzystać tylko raz. [Od 20 tys. zł do 200 tys. zł] 1,50% 12M Inbank Lokata standardowa NIE NIE [Do 50 tys. zł] 1,30% 36M BFF Banking Group Lokata Facto NIE TAK** nd *Dla klientów z kontem osobistym lub oszczędnościowym. **Dla klientów z rachunkiem depozytowym. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 28.07.2020 r.

Maksymalna stawka to obecnie 2,50 proc. w skali roku i można ją znaleźć w dwóch bankach. Jednym z nich jest Bank Millennium, który tyle zapłaci osobom lokującym środki na kwartalnej Lokacie „Lubię to Polecam”. Oferta jest skierowana zarówno do nowych, jak i obecnych klientów. Podstawowy warunek to wzięcie udziału w programie rekomendacyjnym jako polecający lub zaproszony. Konieczne będzie posiadanie lub założenie konta oraz jeszcze jeden warunek ciążący na poleconym – zrealizowanie płatności bezgotówkowych na kwotę min. 360 zł.

Tyle samo można zarobić, wybierając Nest Lokatę Witaj od Nest Banku na 3 lub 6 miesięcy. Choć oba warianty nieco się różnią to dwa wymogi pozostają bez zmian – to posiadanie statusu nowego klienta oraz założenie konta. W przypadku wyboru lokaty na dłuższy okres konieczne będzie również zapewnienie wpływów wynagrodzenia na co najmniej 1000 zł miesięcznie.

Co najmniej 2 proc. rocznie zysku przyniosą jeszcze trzy oferty na rynku. Mowa o dwóch wariantach Lokaty standardowej od Inbanku na 60 i 48 miesięcy, które są objęte stawką w wysokości kolejno 2,20 i 2 proc. w skali roku. Środki wpłacone do tego banku są objęte estońskim systemem gwarantowania depozytów. Oferta nie posiada dodatkowych warunków. 2 proc. w stosunku rocznym można również znaleźć na Lokacie Mobilnej od Santander Banku Polska. W jej przypadku na odsetki będzie trzeba poczekać 4 miesiące. Aby skorzystać z oferty, trzeba będzie pochwalić się przed bankiem posiadaniem konta osobistego lub oszczędnościowego.

Załóż konto lub czekaj

Nie od dziś wiadomo, że wybór jednej z najlepszych ofert na rynku wymaga zazwyczaj dodatkowych poświęceń. W tym przypadku jest to zwykle posiadanie statusu nowego klienta lub konta osobistego, które często występują też w parze.

Średnio co trzecia lokata w tabeli to oferta dla nowych klientów. Taki warunek stoi m.in. przy najwyżej oprocentowanych produktach na 2,50 proc. w skali roku. Warto pamiętać, że tego typu oferty to propozycje jednorazowe. Po założeniu lokaty klient traci swój szczególny status i przy kolejnym skorzystaniu z oferty oszczędnościowej w banku jego wybór będzie już uboższy. Ograniczenie liczby otwartych lokat może również towarzyszyć produktom kierowanym do wszystkich klientów bez względu na ich status wobec banku. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku Lokaty Mobilnej od Santander Banku Polska.

Większą popularnością wśród banków cieszy się wymóg posiadania jakiegoś konta – czy to konta osobistego, czy oszczędnościowego lub rachunku depozytowego. Aż 7 na 15 analizowanych ofert nie będzie dostępnych dla osób, które nie są skore do otwarcia dodatkowego produktu w banku. To kryterium będą musieli zrealizować zainteresowani ofertami Banku Millennium, BFF Banking Group, Nest Banku i Santander Banku Polska.

Mniej oczywistym warunkiem jest ograniczenie kwoty maksymalnej. Banki często uciekają się do tego zabiegu przy wyższych stawkach, narzucając tym samym limit zysku. Wśród piętnastu najlepszych lokat tylko trzy warianty Lokaty Facto od BFF Banking Group nie mają wyznaczonej granicy wysokości wpłaty na jeden depozyt. Z wyjątkiem Lokaty Happy Pro od Idea Banku na pozostałe nie można wpłacić więcej niż 50 tysięcy złotych.

Obwarowanie oferty wieloma wymogami to przede wszystkim domena depozytów na krótki okres. Relatywnie wysoką stawkę i brak obostrzeń (nie licząc ograniczenia kwotowego), można połączyć, jeśli klient zdecyduje się na dłuższą rozłąkę ze swoim kapitałem i wybierze Lokatę standardową w Inbanku. Najwyższy procent figuruje przy 60-miesięcznym depozycie – 2,20 proc. w skali roku.

Spadki nawet o 2 pp.

Obecne oprocentowanie na lokatach jest bezspornie niższe niż przed kilkoma miesiącami. Ci, których nie zadowalały poziomy z początku roku, teraz prawdopodobnie przygarnęliby stare stawki z otwartymi rękami.

Maksymalne oprocentowanie lokat przed 18 marca 2020 r. i obecnie* Okres lokaty Oprocentowanie Przed 18 marca 2020 r. Obecnie 1 miesiąc 3,00% 1,00% 3 miesiące 4,00% 2,50% 6 miesięcy 4,00% 2,50% 12 miesięcy 2,50% 1,60% *Pod uwagę zostały wzięte maksymalne stawki lokat na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami. Dane na podstawie rankingów z 25.02.2020 r., 03.03.2020 r., 10.03.2020 r., 17.03.2020 r., 07.06.2020 r., 14.07.2020r., 21.07.2020 r. oraz 28.07.2020 r. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie cyklicznych rankingów lokat Bankier.pl

Najbardziej ucierpiały procenty na lokatach miesięcznych. Jeszcze w marcu na najlepszej lokacie na ten okres można było otrzymać (nieosiągalne dziś nigdzie) 3 proc. rocznie. Obecnie jest to trzykrotnie mniej. Najmniejsze obniżki można zauważyć na lokatach rocznych.

Spadki wywołane (przede wszystkim) obniżkami stóp procentowych NBP nie dotyczą wyłącznie samych „maksów” a sięgają znacznie dalszych pozycji rankingów. Średnie oprocentowania pięciu lokat z najwyższymi stawkami na dany okres notują rekordowo niskie poziomy i coraz więcej banków oferuje klientom stawkę w wysokości 0,01 proc. rocznie.