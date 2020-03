Lidl i Kaufland sprzedają środki do dezynfekcji

Lidl i Kaufland dołączają do Biedronki. W marketach będzie można kupić produkty do dezynfekcji. Ceny zaczynają się od 1,99 zł za saszetkę żelu antybakteryjnego.

Rośnie zapotrzebowanie na produkty do dezynfekcji. Kolejne markety wprowadzają do sprzedaży nowe towary wspomagające walkę z epidemią COVID-19. Klienci Lidla od czwartku (2 kwietnia br.) będą mogli kupić:

dezynfekujący proszek do prania - 20,99 zł/2,3kg ,

, mydło w płynie o działaniu antybakteryjnym - 25,99 zł/ 5l ,

, płyn do dezynfekcji powierzchni - 6,99 zł/450 ml ,

, dezynfekujący płyn do prania kolorowych ubrań - 19,99 zł/1,5l.

Do tej pory żele antybakteryjne oraz inne produkty odkażające do rąk dostępne były przeważnie w aptekach oraz drogeriach. W czasach koronawirusa w kolejnych marketach dostępne są towary niezbędne do przeciwdziałania pandemii. W Kauflandzie kupić będzie można:

żel antybakteryjny - 1,19 zł/3ml ,

, odkażający spray do rąk - 9,99 zł/75ml ,

, żel antybakteryjny do rąk - 15,99 zł/100ml.

mlSklepy nie zapowiadają limitowania produktów tak jak w przypadku Biedronki. Sieć wprowadziła ograniczenia - jednorazowo do domu klient może zabrać 5 sztuk żeli antybakteryjnych. Podobne limity ustaliło Tesco na towary zamawiane online. W czasach koronawirusa działanie marketów wymaga zmian. Lidl wprowadził nowe zasady robienia zakupów, w sklepach pojawiła się m.in. strefa „X” przy kasach. Pojawiają się również przerwy techniczne umożliwiające pracownikom bezpieczną zmianę w pracy.

Źródło:

DF