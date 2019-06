MSWiA: Nie będzie prac nad pomysłem opodatkowania bezdzietnych

Na obecnym etapie minister Elżbieta Witek podjęła decyzję, że nie będą prowadzone jakiekolwiek prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych - poinformowało MSWiA odnosząc się do poniedziałkowych informacji "Rzeczpospolitej", która dotarła do rządowego projektu polityki migracyjnej państwa.

"Rzeczpospolita" poinformowała w poniedziałek, że "nowym elementem polityki państwa mogą być wyższe podatki dla osób bezdzietnych, które mają zwiększyć efekt demograficzny polityki prorodzinnej państwa". Gazeta, opierając się na niejawnym rządowym projekcie autorstwa MSWiA dotyczącym polityki migracyjnej państwa, zaznaczyła również, że rządowy dokument nie zakłada ułatwień odnośnie stałego sprowadzania pracowników z zagranicy, a jedynie krótkoterminowe zatrudnianie pracowników z państw zbliżonych kulturowo do Polski.

"Projekt, o którym pisze @rzeczpospolita, jest jedynie wstępną koncepcją, która zawiera różne propozycje dot. migracji i rynku pracy. Na obecnym etapie minister @elzbietawitek podjęła decyzję, że nie będą prowadzone jakiekolwiek prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych" - podało w poniedziałek MSWiA na Twitterze.

Resort podkreślił, też że projekt jest materiałem do dyskusji dla Zespołu do Spraw Migracji. "Dopiero gotowy dokument zostanie przekazany do szerokich konsultacji międzyresortowych i społecznych" - zaznaczył resort.

W poniedziałkowym wydaniu "Rz" poinformowała również, że projekt polityki migracyjnej zakłada utworzenie rejestru cudzoziemców z informacjami rozproszonymi dotąd w wielu urzędach. Według gazety przyjęcie dokumentu pozwoli śledzić pobyt każdego cudzoziemca przyjeżdżającego do Polski.

"Z dokumentu wynika też chęć reglamentowania nie tylko tego, kto przyjedzie do nas do pracy i gdzie będzie zatrudniony, ale także tego, kto sprowadzi cudzoziemca do kraju" - podaje dziennik.

Według "Rz" resort odpowiedzialny za projekt powołuje się w nim na względy bezpieczeństwa. Podaje również przykład Niemiec, gdzie według danych o przestępczości opublikowanych przez niemieckie MSW w roku 2016 w związku z podejrzeniem przestępstwa zatrzymano 2 mln osób, z czego ponad 600 tys. zatrzymanych było obcego pochodzenia.

"Rzeczpospolita" podała również, że MSWiA w projekcie polityki migracyjnej państwa rozważa powołanie scentralizowanej instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie informacji o potrzebach pracodawców i rekrutującej pracowników cudzoziemskich o odpowiednich kwalifikacjach, pochodzących z krajów "niestanowiących ryzyka migracyjnego".

"Miałoby to ograniczyć te niekorzystne zjawiska. A funkcjonujące obecnie agencje pośrednictwa pracy miałyby w tym modelu stanowić jedynie wsparcie dla instytucji centralnej, prowadząc działalność w charakterze podwykonawców" - czytamy w artykule "Rz".

Dziennik wspomniał również o pomyśle opodatkowania osób bezdzietnych, co miałoby wpłynąć na zwiększenie dzietności w Polsce. "W projekcie padają przykłady takich rozwiązań stosowanych w innych państwach UE. W Niemczech bezdzietne osoby powyżej 23 roku życia płacą wyższe o 0,25 pkt. proc składki na ubezpieczenia społeczne" - pisze "Rz". Podaje także przykład Francji, gdzie przy wyliczaniu podatku stosuje się tzw. iloraz rodzinny. Skutkiem tego rozwiązania wraz ze wzrostem liczby dzieci maleje kwota płaconego podatku.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk