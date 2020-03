Ile zarabia prezes banku? Pensje idą w grube miliony

Najlepiej wynagradzany prezes banku działającego w Polsce zarobił w 2019 r. ponad 5 mln zł – wynika z analizy Bankier.pl. Dla porównania kasjer bankowy otrzymuje co miesiąc pensję na poziomie około 3 tys. zł, czyli 36 tys. zł rocznie.

Prezesi banków notowanych na GPW zarabiają bajońskie sumy. Sezon kwartalnych wyników dobiega już końca, więc możemy już zajrzeć do sprawozdań finansowych banków i sprawdzić, które najlepiej wynagradzają swoich szefów. Rekordzistą za ubiegły rok jest prezes Banku Millennium - Joao Nuno Lima Bras Jorge. W ciągu 12 miesięcy zarobił 5,1 mln zł, z czego na samą pensję składało się „tylko” 2,2 mln zł. Pozostała kwota to świadczenia dodatkowe i akcje fantomowe.

Na drugim miejscu uplasował się szef mBanku – Cezary Stypułkowski, który w 2019 r. zarobił łącznie 4,7 mln zł. Trzecie miejsce z wynagrodzeniem niższym od Stypułkowskiego o 700 tys. zł zajął prezes największego banku w Polsce – Zbigniew Jagiełło. PKO BP wypłacił mu łącznie nieco ponad 4 mln zł.

I choć pensje prezesów banków mogą przyprawiać o zawrót głowy, to i tak daleko im do rekordzisty – Luigi Lovaglio, byłego szefa Banku Pekao. W 2016 roku Lovaglio zarobił łącznie 12 mln zł. Dla porównania w ubiegłym roku Michał Krupiński (był szefem do listopada) zarobił 3,7 mln zł, a Marek Lusztyn, który zasiadł w fotelu prezesa pod koniec roku – 1,9 mln zł.

Bank Prezes Wynagrodzenie podstawowe Wynagrodzenie zmienne i inne dodatki Razem Bank Millennium Joao Nuno Lima Bras Jorge 2 280 000 zł 2 851 900 zł 5 131 900 zł mBank Cezary Stypułkowski 3 333 230 zł 1 395 452 zł 4 728 682 zł PKO BP Zbigniew Jagiełło 795 000 zł 3 251 000 zł 4 046 000 zł Santander Bank Polska Michał Gajewski 2 171 000 zł 1 740 000 zł 3 911 000 zł Bank Pekao Michał Krupiński (do 29.XI) 837 000 zł 2 892 000 zł 3 729 000 zł BNP Paribas Przemysław Gdański 1 920 000 zł 475 000 zł 2 395 000 zł Bank Pekao Marek Lusztyn 885 000 zł 1 061 000 zł 1 946 000 zł Alior Bank Krzysztof Bachta 867 000 zł 141 000 zł 1 008 000 zł



Jak na tym tle prezentują się zarobki szeregowych pracowników? Według danych firmy Sedlak&Sedlak mediana zarobków w 2018 roku w bankowości wynosiła 6 000 złotych brutto. Najgorzej opłacani byli kasjerzy w okienkach – tam pensje wynosiły około 3 tys. zł brutto. Nieco świeższe dane znajdziemy w raporcie płacowym Hays Poland za rok 2019. Zgodnie z nim, doradca klienta indywidualnego zarabia około 5 tys. zł, analityk kredytowy – 7 tys. zł, a doradca klienta zamożnego czy dyrektor placówki – 10 tys. zł. Są to tzw. pensje optymalne, bo w niektórych bankach stawki są znacznie niższe.

Praca szeregowego pracownika bankowości nie jest lekka. Z badania przeprowadzonego przez Bankier.pl – Jak się pracuje w bankach IV edycja – wynika, że bankowcy muszą sprostać wyśrubowanym celom w niepewnym otoczeniu rynkowym, a na dodatek nie mają co liczyć na podwyżki. 64 proc. respondentów pracujących w bankowości wskazywało, że w ostatnim roku ich wynagrodzenie nie uległo zmianie. 80 proc. respondentów twierdziło, że w ostatnich 12 miesiącach przybyło im obowiązków, a 82 proc. odczuło zwiększenie wymagań dotyczących wyników pracy.

Ze względu na trwające zwolnienia w bankowości, respondenci bardziej pesymistycznie patrzą na swoje perspektywy pracy. 14 proc. badanych (o 3 pp. więcej niż w 2018 r.) oceniło prawdopodobieństwo utraty pracy w najbliższych 12 miesiącach jako bardzo wysokie. Na drugim końcu skali spadł odsetek optymistów – 15 proc. twierdziło, że takie zdarzenie jest bardzo mało prawdopodobne. Tylko w ostatnich tygodniach zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych ogłosiły Nest Bank Bank Pekao . W 2019 r. z pracą w bankowości pożegnało się 5,7 tys. osób

Wojciech Boczoń