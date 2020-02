Ile zarabia się w poszczególnych zawodach? Oto oficjalne dane GUS-u

Od dyrektora po fryzjera oraz od kelnera po programistę - zakres najnowszych danych GUS o płacach Polaków jest naprawdę szeroki. Niespodzianek nie brakuje.

Raz na dwa lata GUS publikuje dokument zatytułowany „Struktura wynagrodzeń według zawodów”. Pewne wstępne informacje z badania obejmującego październik 2018 r. poznaliśmy już w listopadzie 2019 r. – szerzej opisywaliśmy je w artykule „Około 3000 zł na rękę. Tyle naprawdę zarabia się w Polsce”.

Chociaż najnowszy, liczący 250 stron, raport GUS nie opisuje roku 2019, w trakcie którego płace w Polsce nadal rosły, to mimo to warto się z nim zapoznać. Jest to bowiem jedyny tak szeroki oficjalny zestaw danych z polskiego rynku pracy.

Przed przejściem do analizy raportu ważna uwaga: dane GUS opisują jedynie sytuację osób pracujących w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób. Nie obejmują zatem najmniejszych firm, gdzie – zgodnie z innymi danymi – zarabia się jeszcze mniej. Dane obejmują natomiast osoby zatrudnione na podstawie różnych form zatrudnienia.

Jak informuje GUS, połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 4094,98 zł brutto (tzn. mediana płac; siłą rzeczy druga połowa zarabia więcej). Oznacza to, że mediana płac wyniosła około 2919,54 zł netto (tzn. "na rękę"). To wynik o 584 zł brutto, czyli 407,5 zł netto wyższy od mediany płac w październiku 2016 r. W tym samym okresie przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło z 4346,76 zł do 5003,78 zł. Tyle tytułem przypomnienia danych, które po raz pierwszy pojawiły się w listopadzie.

Wielka tabela płac według zawodów

Największą nową wartością raportu są. Jest ich całkiem sporo, bo ponad 100. Oczywiście rynek pracy jest znacznie bogatszy, ale większość pracujących odnajdzie się w poniższych tabelach, a nawet jeżeli nie, to jest duża szansa na sprawdzenie, ile zarabiało się na stanowiskach pokrewnych

Jak wynika z danych GUS, najwięcej zarabiają dyrektorzy generalni i zarządzający (14 789,69 zł), kierownicy do spraw IT (13 944,72 zł) oraz pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (11 337,72 proc.). To jedyne grupy, w przypadku których przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 10 000 brutto miesięcznie.

Na drugim biegunie plasują się zawody usługowe: fryzjerzy i kosmetyczki (2624,78 zł), pomoce domowe i sprzątaczki (2644,37 zł), myjący pojazdy i praczki (2672,03 zł) oraz kelnerzy i barmani (2736,28 zł). Warto w tym kontekście pamiętać, że dane GUS nie obejmują szarej strefy.

W porównaniu do poprzedniego badania, za październik 2016 r., płace wzrosły we wszystkich grupach zawodowych. Najwyższą dynamiką charakteryzowały się następujące zawody: lekarze (36 proc.), lekarze dentyści (30,1 proc.), położne (29,9 proc.) oraz operatorzy maszyn i urządzeń górniczych (29,6 proc.). W badanym okresie płaca minimalna wzrosła o 13,5 proc. - z 1850 zł do 2100 zł.

Najniższe podwyżki zanotowali natomiast nauczyciele akademiccy (1,5 proc.), operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru (2 proc.) oraz przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy (2,4 proc.). W przypadku tych grup podwyżki nie zrekompensowały inflacji, której skumulowana wartość między październikiem 2016 a październikiem 2018 r. wyniosła 4 proc.



Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według grup zawodowych (w PLN)

X 2018 X 2016 Zmiana procentowa

OGÓŁEM 5003,78 4346,76 15,1% 1 Dyrektorzy generalni i zarządzający 14789,69 13745,68 7,6% 2 Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 13944,72 12156,72 14,7% 3 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych) 11337,72 9364,76 21,1% 4 Lekarze 9910,12 7286,39 36,0% 5 Specjaliści z dziedziny prawa 9861,59 8816,70 11,9% 6 Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju 9609,59 8710,15 10,3% 7 Analitycy systemów komputerowych i programiści 9509,66 8366,11 13,7% 8 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania 9499,63 8530,88 11,4% 9 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 9419,56 9196,77 2,4% 10 Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 8664,54 7311,67 18,5% 11 Inżynierowie elektrotechnologii 8199,45 7099,65 15,5% 12 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych 8083,18 6983,39 15,7% 13 Kierownicy / Dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 7943,57 7202,39 10,3% 14 Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji 7536,99 6645,73 13,4% 15 Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni 7302,27 5634,59 29,6% 16 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 7300,38 5649,51 29,2% 17 Kierownicy do spraw innych typów usług 7019,07 6288,78 11,6% 18 Specjaliści do spraw finansowych 6905,82 5857,70 17,9% 19 Inżynierowie (z wył. elektrotechnologii) 6726,26 6023,59 11,7% 20 Nauczyciele akademiccy 6357,85 6266,65 1,5% 21 Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations 6353,13 5736,14 10,8% 22 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru ruchu w górnictwie 6282,17 5746,78 9,3% 23 Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi 6262,73 5512,73 13,6% 24 Matematycy, aktuariusze i statystycy 6077,90 4878,98 24,6% 25 Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych 6047,72 5205,59 16,2% 26 Specjaliści do spraw administracji i zarządzania 5981,92 5306,77 12,7% 27 Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych 5777,05 5058,26 14,2% 28 Farmaceuci 5723,06 5035,65 13,7% 29 Lekarze weterynarii 5663,52 4772,24 18,7% 30 Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych 5643,64 4812,41 17,3% 31 Literaci, dziennikarze i filolodzy 5634,56 4956,70 13,7% 32 Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności 5546,90 5165,68 7,4% 33 Agenci i pośrednicy handlowi 5535,98 4855,67 14,0% 34 Diagności laboratoryjni 5528,71 4943,06 11,8% 35 Twórcy i artyści 5513,02 5131,58 7,4% 36 Lekarze dentyści 5497,13 4224,45 30,1% 37 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 5402,55 4685,70 15,3% 38 Położne 5380,41 4142,36 29,9% 39 Pielęgniarki 5327,64 4121,40 29,3% 40 Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5294,38 4673,53 13,3% 41 Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych 5151,35 4646,29 10,9% 42 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 5142,56 4502,11 14,2% 43 Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 5135,67 4384,68 17,1% 44 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego 4987,78 4022,42 24,0% 45 Architekci, geodeci i projektanci 4939,23 4506,17 9,6% 46 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 4924,18 4426,73 11,2% 47 Mechanicy maszyn i urządzeń 4902,55 4044,49 21,2% 48 Średni personel do spraw finansowych 4882,51 4385,31 11,3% 49 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru 4819,17 4418,80 9,1% 50 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyj. kształcenia zawodowego) 4815,12 4429,99 8,7% 51 Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 4792,31 4253,37 12,7% 52 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych 4711,21 4142,60 13,7% 53 Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie 4690,09 4180,94 12,2% 54 Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 4687,92 4164,08 12,6% 55 Inni specjaliści nauczania i wychowania 4676,23 4237,36 10,4% 56 Nauczyciele kształcenia zawodowego 4648,76 4159,13 11,8% 57 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni 4643,11 3854,37 20,5% 58 Marynarze i pokrewn 4616,87 4487,46 2,9% 59 Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 4604,57 4249,16 8,4% 60 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 4587,84 4147,56 10,6% 61 Pośrednicy usług biznesowych 4552,35 4068,39 11,9% 62 Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4552,14 3810,63 19,5% 63 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu 4531,90 3930,41 15,3% 64 Inni specjaliści ochrony zdrowia 4513,99 4084,10 10,5% 65 Kowale, ślusarze i pokrewni 4389,42 3649,85 20,3% 66 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 4330,05 3660,88 18,3% 67 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 4319,45 3753,52 15,1% 68 Pracownicy obrotu pieniężnego 4299,92 3736,45 15,1% 69 Technicy weterynarii 4241,32 3300,73 28,5% 70 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych 4220,29 3615,82 16,7% 71 Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni 4209,35 3371,48 24,9% 72 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 4173,17 3581,28 16,5% 73 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 4172,27 3489,91 19,6% 74 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych 4106,23 3428,18 19,8% 75 Pracownicy obsługi biurowej 4082,20 3647,91 11,9% 76 Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni 4019,76 3568,38 12,6% 77 Operatorzy urządzeń biurowych 4011,65 3465,63 15,8% 78 Robotnicy poligraficzni 4005,30 3619,20 10,7% 79 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu 3959,70 3350,45 18,2% 80 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii 3954,75 3598,76 9,9% 81 Sekretarki (ogólne) 3935,70 3450,39 14,1% 82 Monterzy 3929,16 3320,41 18,3% 83 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 3900,31 3297,16 18,3% 84 Inny średni personel do spraw zdrowia 3891,64 3403,45 14,3% 85 Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe 3834,49 3169,93 21,0% 86 Sportowcy, trenerzy i i zawody pokrewne 3828,81 3483,89 9,9% 87 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 3813,86 3021,51 26,2% 88 Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej 3802,40 3331,34 14,1% 89 Rzemieślnicy 3782,77 3286,80 15,1% 90 Pracownicy do spraw informowania klientów 3702,45 3329,27 11,2% 91 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru 3668,70 3595,15 2,0% 92 Rolnicy produkcji towarowej 3624,27 3189,01 13,6% 93 Kierowcy ciężarówek i autobusów 3553,67 3099,90 14,6% 94 Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie 3551,78 3053,52 16,3% 95 Technicy medyczni i farmaceutyczni 3530,23 3132,75 12,7% 96 Dietetycy i żywieniowcy 3362,01 2922,17 15,1% 97 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni 3339,44 2630,97 26,9% 98 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 3316,45 2893,97 14,6% 99 Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli 3314,60 2889,23 14,7% 100 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 3296,34 2742,98 20,2% 101 Robotnicy wykonujący proste prace w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 3280,46 2743,72 19,6% 102 Pozostali pracownicy usług osobistych 3237,04 2748,63 17,8% 103 Ładowacze nieczystości i pokrewni 3187,91 2685,78 18,7% 104 Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni 3173,59 2565,26 23,7% 105 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 3076,22 2695,05 14,1% 106 Pracownicy sprzedaży w sklepach 3050,18 2611,01 16,8% 107 Gospodarze obiektów 3014,91 2600,48 15,9% 108 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych 2974,62 2356,91 26,2% 109 Inni pracownicy wykonujący prace proste 2927,87 2545,13 15,0% 110 Leśnicy i rybacy 2920,08 2455,53 18,9% 111 Kucharze 2916,77 2498,75 16,7% 112 Pracownicy usług ochrony 2845,83 2483,90 14,6% 113 Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli 2837,60 2488,15 14,0% 114 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni 2832,08 2450,17 15,6% 115 Pracownicy wykonujący proste prace związane z przygotowaniem posiłków 2765,56 2268,83 21,9% 116 Kelnerzy i barmani 2736,28 2360,92 15,9% 117 Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze 2672,03 2290,66 16,6% 118 Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 2644,37 2301,27 14,9% 119 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 2624,78 2081,20 26,1%

Poniżej publikujemy tę samą tabelę, tyle że posortowaną według dynamiki wzrostu płac w okresie październik 2016 - październik 2018.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według grup zawodowych (w PLN) X 2018 X 2016 Zmiana procentowa OGÓŁEM 5003,78 4346,76 15,1% Lekarze 9910,12 7286,39 36,0% Lekarze dentyści 5497,13 4224,45 30,1% Położne 5380,41 4142,36 29,9% Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni 7302,27 5634,59 29,6% Pielęgniarki 5327,64 4121,40 29,3% Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 7300,38 5649,51 29,2% Technicy weterynarii 4241,32 3300,73 28,5% Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni 3339,44 2630,97 26,9% Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 3813,86 3021,51 26,2% Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych 2974,62 2356,91 26,2% Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 2624,78 2081,20 26,1% Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni 4209,35 3371,48 24,9% Matematycy, aktuariusze i statystycy 6077,90 4878,98 24,6% Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego 4987,78 4022,42 24,0% Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni 3173,59 2565,26 23,7% Pracownicy wykonujący proste prace związane z przygotowaniem posiłków 2765,56 2268,83 21,9% Mechanicy maszyn i urządzeń 4902,55 4044,49 21,2% Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych) 11337,72 9364,76 21,1% Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe 3834,49 3169,93 21,0% Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni 4643,11 3854,37 20,5% Kowale, ślusarze i pokrewni 4389,42 3649,85 20,3% Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 3296,34 2742,98 20,2% Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych 4106,23 3428,18 19,8% Robotnicy wykonujący proste prace w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 3280,46 2743,72 19,6% Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 4172,27 3489,91 19,6% Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4552,14 3810,63 19,5% Leśnicy i rybacy 2920,08 2455,53 18,9% Ładowacze nieczystości i pokrewni 3187,91 2685,78 18,7% Lekarze weterynarii 5663,52 4772,24 18,7% Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 8664,54 7311,67 18,5% Monterzy 3929,16 3320,41 18,3% Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 3900,31 3297,16 18,3% Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 4330,05 3660,88 18,3% Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu 3959,70 3350,45 18,2% Specjaliści do spraw finansowych 6905,82 5857,70 17,9% Pozostali pracownicy usług osobistych 3237,04 2748,63 17,8% Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych 5643,64 4812,41 17,3% Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 5135,67 4384,68 17,1% Pracownicy sprzedaży w sklepach 3050,18 2611,01 16,8% Kucharze 2916,77 2498,75 16,7% Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych 4220,29 3615,82 16,7% Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze 2672,03 2290,66 16,6% Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 4173,17 3581,28 16,5% Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie 3551,78 3053,52 16,3% Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych 6047,72 5205,59 16,2% Gospodarze obiektów 3014,91 2600,48 15,9% Kelnerzy i barmani 2736,28 2360,92 15,9% Operatorzy urządzeń biurowych 4011,65 3465,63 15,8% Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych 8083,18 6983,39 15,7% Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni 2832,08 2450,17 15,6% Inżynierowie elektrotechnologii 8199,45 7099,65 15,5% Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu 4531,90 3930,41 15,3% Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 5402,55 4685,70 15,3% Rzemieślnicy 3782,77 3286,80 15,1% Pracownicy obrotu pieniężnego 4299,92 3736,45 15,1% Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 4319,45 3753,52 15,1% Dietetycy i żywieniowcy 3362,01 2922,17 15,1% Inni pracownicy wykonujący prace proste 2927,87 2545,13 15,0% Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 2644,37 2301,27 14,9% Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli 3314,60 2889,23 14,7% Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 13944,72 12156,72 14,7% Kierowcy ciężarówek i autobusów 3553,67 3099,90 14,6% Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 3316,45 2893,97 14,6% Pracownicy usług ochrony 2845,83 2483,90 14,6% Inny średni personel do spraw zdrowia 3891,64 3403,45 14,3% Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 5142,56 4502,11 14,2% Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych 5777,05 5058,26 14,2% Kasjerzy i sprzedawcy biletów 3076,22 2695,05 14,1% Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej 3802,40 3331,34 14,1% Sekretarki (ogólne) 3935,70 3450,39 14,1% Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli 2837,60 2488,15 14,0% Agenci i pośrednicy handlowi 5535,98 4855,67 14,0% Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych 4711,21 4142,60 13,7% Literaci, dziennikarze i filolodzy 5634,56 4956,70 13,7% Analitycy systemów komputerowych i programiści 9509,66 8366,11 13,7% Farmaceuci 5723,06 5035,65 13,7% Rolnicy produkcji towarowej 3624,27 3189,01 13,6% Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi 6262,73 5512,73 13,6% Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji 7536,99 6645,73 13,4% Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5294,38 4673,53 13,3% Specjaliści do spraw administracji i zarządzania 5981,92 5306,77 12,7% Technicy medyczni i farmaceutyczni 3530,23 3132,75 12,7% Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 4792,31 4253,37 12,7% Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni 4019,76 3568,38 12,6% Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 4687,92 4164,08 12,6% Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie 4690,09 4180,94 12,2% Pracownicy obsługi biurowej 4082,20 3647,91 11,9% Pośrednicy usług biznesowych 4552,35 4068,39 11,9% Specjaliści z dziedziny prawa 9861,59 8816,70 11,9% Diagności laboratoryjni 5528,71 4943,06 11,8% Nauczyciele kształcenia zawodowego 4648,76 4159,13 11,8% Inżynierowie (z wył. elektrotechnologii) 6726,26 6023,59 11,7% Kierownicy do spraw innych typów usług 7019,07 6288,78 11,6% Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania 9499,63 8530,88 11,4% Średni personel do spraw finansowych 4882,51 4385,31 11,3% Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 4924,18 4426,73 11,2% Pracownicy do spraw informowania klientów 3702,45 3329,27 11,2% Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych 5151,35 4646,29 10,9% Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations 6353,13 5736,14 10,8% Robotnicy poligraficzni 4005,30 3619,20 10,7% Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 4587,84 4147,56 10,6% Inni specjaliści ochrony zdrowia 4513,99 4084,10 10,5% Inni specjaliści nauczania i wychowania 4676,23 4237,36 10,4% Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju 9609,59 8710,15 10,3% Kierownicy / Dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 7943,57 7202,39 10,3% Sportowcy, trenerzy i i zawody pokrewne 3828,81 3483,89 9,9% Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii 3954,75 3598,76 9,9% Architekci, geodeci i projektanci 4939,23 4506,17 9,6% Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru ruchu w górnictwie 6282,17 5746,78 9,3% Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru 4819,17 4418,80 9,1% Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyj. kształcenia zawodowego) 4815,12 4429,99 8,7% Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 4604,57 4249,16 8,4% Dyrektorzy generalni i zarządzający 14789,69 13745,68 7,6% Twórcy i artyści 5513,02 5131,58 7,4% Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności 5546,90 5165,68 7,4% Marynarze i pokrewn 4616,87 4487,46 2,9% Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 9419,56 9196,77 2,4% Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru 3668,70 3595,15 2,0% Nauczyciele akademiccy 6357,85 6266,65 1,5%

