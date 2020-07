fot. VOJTa Herout / Shutterstock

Credit Agricole to kolejna instytucja, która proponuje specjalny ekologiczny kredyt hipoteczny. Od 12 lipca klienci budujący lub kupujący energooszczędny budynek mogą liczyć na niższą marżę finansowania. Podobne propozycje znajdziemy tylko u kilku innych kredytodawców.

Ekokredyty hipoteczne pojawiły się w ofercie niektórych banków już przed kilkoma laty, ale w ostatnim czasie przybywa propozycji dla zwolenników energooszczędnego budownictwa. Zazwyczaj banki oczekują, że klient potwierdzi „zielony” status budynku i skorzysta ze sprzedaży krzyżowej (zestawu dodatkowych produktów). W zamian można liczyć na nieco niższe niż standardowe stawki marży.

Zielony DOM w Credit Agricole

Najnowszym przykładem ekologicznego kredytu hipotecznego jest wprowadzony w lipcu 2020 r. „Zielony DOM” proponowany przez Credit Agricole.

Kredyt można przeznaczyć na budowę lub zakup domu, którego roczne zapotrzebowanie na energię jest niższe niż 40 kWh/m kw. Można nim również sfinansować zakup działki z budową domu energooszczędnego. Warunkiem skorzystania z preferencyjnych stawek marży i prowizji jest potwierdzenie spełnienia ekologicznych parametrów budynku oraz zakup kilku dodatkowych produktów.

Kredytobiorcy musi otworzyć konto osobiste w banku, zapewniając comiesięczne wpływy na poziomie co najmniej 2000 zł. Dodatkowo konieczne jest skorzystanie z ubezpieczenia na życie przez okres 5 lat (w towarzystwie CALI) i ubezpieczenia nieruchomości (w CATU).

Minimalny wkład własny w nowej ofercie Credit Agricole to 20 proc. Marża kredytowa wynosi 1,95 pp., a prowizja 0 proc. Wcześniejsza spłata zobowiązania w banku nie jest obciążona prowizją niezależnie od momentu, w którym klient zdecyduje się na pozbycie się długu.

Ekologiczne propozycje w innych bankach

Ekokredyt hipoteczny ma w swojej ofercie także ING Bank Śląski. Marża zobowiązania wynosi 1,89 pp., a kredytodawca nie pobiera prowizji. Minimalny wkład własny to 30 proc. wartości nieruchomości. Bank proponuje także wariant kredytu z okresowo (przez 5 lat) stałym oprocentowaniem.

Oferta ING jest ograniczona czasowo – obecne warunki obowiązują od 1 lipca 2020 r. do 30 września. Finansowanie może być przeznaczone jest na budowę lub nabycie domu energooszczędnego na rynku pierwotnym, którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m kw.

Również w ING Banku Śląskim klient musi wraz z wnioskiem złożyć dokumenty potwierdzające energooszczędny status budynku. Dodatkowo wymagane jest skorzystanie z kilku produktów. Pierwszym z nich jest rachunek osobisty, z comiesięcznymi wpływami minimum 2000 zł. Drugim, indywidualne ubezpieczenie na życie dla co najmniej jednego z kredytobiorców, opłacane przez minimum 3 lata.

Ekologiczny kredyt hipoteczny znajdziemy także w cenniku Banku Ochrony Środowiska. Celem finansowania może być budynek jednorodzinny, lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub lokal mieszkalny w budynku z lokalami o funkcjach użytkowych. Lista warunków narzucanych przez bank jest najkrótsza w przypadku pierwszego celu. Obejmuje wyposażenie w odnawialne źródło energii (na które przeznaczone ma być co najmniej 5 proc. kwoty kredytu) lub odpowiednią wartość rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określoną w projektowanej charakterystyce energetycznej lub świadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku niższą niż

76 kWh/m kw. dla wniosków złożonych w 2020 r.

Bank wymaga co najmniej 30-procentowego wkładu własnego. Zgodnie z tabelą publikowaną przez bank marża kredytowa wynosi (dla kwot pow. 150 tys. zł) od 1,29 pp. do 1,7 pp. w zależności od poziomu wkładu własnego.

Nieco inne podejście do finansowania hipotecznego ekologicznego budownictwa ma PKO Bank Polski, w którym nie ma co prawda osobnego produktu, ale o obniżenie marży mogą starać się osoby, które skorzystały z kredytu „Własny Kąt”. Warunkiem jest dostarczenie po dniu zawarcia umowy świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Świadectwo musi być ważne co najmniej 60 miesięcy od dnia dostarczenia i wynikać powinno z niego, że wskaźnik EP jest nie wyższy niż 85 kWh/m kw. na rok dla lokalu mieszkalnego, lub 95 kWh/m kw. dla domu jednorodzinnego.