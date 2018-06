Ceny ofertowe wynajmu mieszkań – czerwiec 2018 [Raport Bankier.pl]

Najem mieszkania tuż przed wakacjami był wyceniany w najdroższej Warszawie na ok. 4400 zł/m-c. W Gdańsku właściciele mieszkań oczekiwali średnio 2800 zł/m-c, a w Krakowie i Wrocławiu 2400 zł/m-c – wynika z danych Bankier.pl udostępnianych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Rynek najmu w Polsce mocno trzyma ceny – przynajmniej w ogłoszeniach. Stawki w największych miastach co prawda notują wahania z miesiąca na miesiąc, ale są one znikome i szybko doczekują się korekt w kolejnych okresach. Wzrosty wyhamowały nawet w Gdańsku, który drożał w ostatnich latach w zastraszającym tempie.

W dwóch lokalizacjach analizowanych w ramach badania Bankier.pl i Otodom.pl można było jednak zauważyć powolne redukcje cen, które pojawiają się w ogłoszeniach najmu. Od początku roku taniały lokale mieszkalne pod najem w Łodzi i Katowicach. W tym drugim przypadku średnia stawka ofertowa dla całego miasta spadła o ok. 200 zł/m-c i utrzymuje się teraz poniżej 2000 zł/m-c. Według kalkulacji za maj, wyniosła ona 1876 zł/m-c.

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w maju 2018 r. [zł/m-c] Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena Średnia cena dla miasta Bydgoszcz 0-38 1190 1699 38-60 1503 60-90 2173 Gdańsk 0-38 1713 2789 38-60 2364 60-90 3276 Katowice 0-38 1254 1876 38-60 1841 60-90 2457 Kraków 0-38 1597 2372 38-60 2016 60-90 2909 Lublin 0-38 1425 2049 38-60 1847 60-90 2515 Łódź 0-38 1051 1643 38-60 1614 60-90 2245 Poznań 0-38 1320 1919 38-60 1843 60-90 2313 Szczecin 0-38 1298 2121 38-60 1754 60-90 2410 Warszawa 0-38 2036 4369 38-60 2805 60-90 4305 Wrocław 0-38 1593 2368 38-60 2123 60-90 2899 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

We wspomnianej Łodzi obniżka nastąpiła z poziomu 1800 zł/m-c do ok. 1650 zł/m-c w maju tego roku. Tym samym stolica województwa łódzkiego została najtańszym miastem pod względem cen najmu w ostatnim raporcie Bankier.pl – wcześniej ten tytuł należał do Bydgoszczy, która teraz jest droższa o kilkadziesiąt złotych (1699 zł/m-c).

Stawki poniżej 2000 zł/m-c dla całego miasta dotyczyły jeszcze Poznania (1919 zł/mkw.). W pozostałych nabywcy musieli liczyć się z tym, że dla samego właściciela mieszkania (bez kosztów mediów i czynszu) przeciętnie muszą odliczyć od miesięcznych dochodów.

Mateusz Gawin

Mateusz Gawin