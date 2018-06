CD Projekt wart 15 mld zł, czyli połowę Pekao

Na poniedziałkowej sesji mocne poranne wzrosty CD Projektu sprawiły, że wartość spółki po raz pierwszy w historii przekroczyła 15 mld zł. Oznacza to, że producent gier wart jest obecnie zdaniem inwestorów połowę tego, co drugi największy polski bank - Pekao.

W poniedziałek nad ranem akcje CD Projektu drożały nawet o ponad 5 proc., co pozwoliło na skok kapitalizacji do poziomu 15 mld zł. Bariera ta została pokonana po raz pierwszy w historii. Spółka utrzymuje tym samym świetne tempo, od pierwszego pokonania 14 mld zł minęło bowiem ledwie 26 dni, a od 13 mld zł 28 dni. Przykładowo na skok z 12 mld zł na 13 mld zł CD Projekt potrzebował pół roku.

Co ciekawe w ostatnich dniach aż tak wiele wokół spółki się nie zmieniło. Wzrosty można przede wszystkim łączyć z gorączką jaka rośnie wokół targów E3. Te mają ruszyć już 12 czerwca, a wśród promujących się tam spółek ma znaleźć się także CD Projekt. Wielu fanów i akcjonariuszy oczekuje, że na targach w końcu pojawią się jakieś nowe materiały dotyczące "Cyberpunka 2077", najwięksi optymiści liczą nawet na grywalne demo.

Problem polega jednak na tym, że spółka wciąż w tej sprawie milczy, inwestorzy grają więc bardzo ryzykownie. Liczą, że wstrzelą się w start promocji "Cyberpunka", mimo iż spółka jeszcze go nie zapowiedziała. Jeżeli na E3 rzeczywiście zobaczymy spełniające oczekiwania materiały o "Cyberpunku" to gorączka może trwać dalej. Jeżeli jednak CD Projekt nie pokaże nic, prawdopodobna jest korekta. Milczenie spółki rodzi plotki, z drugiej jednak strony przedstawiciele CD Projektu nie podsycają przesadnie atmosfery. Spirala plotek dotyczących E3 nakręciła się prawdopodobnie bez ich aktywnego udziału i niebawem okaże się, czy było w tych plotkach ziarno prawdy.

To jak mocno rozgrzane są oczekiwania wobec CD Projektu obrazuje nie tyle sam rajd spółki, a poziomy do jakich ona dotarła. 15 mld zł kapitalizacji to 13. wynik na polskiej GPW. CD Projekt jest już większy od m.in. Lotosu, CCC, Aliora, Cyfrowego Polsatu, Energi, Enei, JSW, czy Play. CD Projekt zbliża się także do innych gigantów. Wartość LPP (właściciel m.in. Reserved), czy KGHM to niewiele ponad 18 mld zł. Producentowi "Wiedźmina" do tych poziomów brakuje więc ok. 3 mld zł.

Warto także zauważyć, że 30 mld zł to wartość Pekao. CD Projekt wart jest więc zdaniem inwestorów połowę tego co drugi największy bank w Polsce. A przypomnijmy, że Pekao rok w rok od 11 lat notuje przeszło 2 mld zł zysku netto. CD Projekt w swoim rekordowym 2015 roku miał 421 mln zł, przed rokiem zaś 247 mln zł. Dodatkowo w ostatnich latach niemal cały zysk Pekao trafia na dywidendy, podczas gdy CD Projekt zyskiem podzielił się tylko raz. Oczywiście CD Projekt jest spółką dynamiczniejszą i - jeżeli uda się "Cyberpunk" - z dużymi perspektywami, porównanie powyższych liczb świetnie obrazuje jednak, jak bardzo wysokie są oczekiwania związane z nową grą.

Źródło:

Adam Torchała