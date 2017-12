Bitcoin szybko odrabia straty. Wciąż jednak jest 18 proc. poniżej rekordu

Świąteczny czas upłynął bitcoinowi stosunkowo spokojnie. Najpopularniejsza kryptowaluta nie zanotowała ani nowych rekordów, ani głębszej korekty, wykorzystując jednak te dni na systematyczne odrabianie strat. Już jutro czeka go kolejny w tym roku podział.

Przedświąteczny tydzień przyniósł na rynku bitcoina nowe rekordy notowań – kryptowaluta otarła się o poziom 20 000 dolarów – by później przeżyć gwałtowną korektę notowań, która na niektórych giełdach zbiła jego wartość o niemal 50%. Zgodnie z danymi giełdy Bitfinex - jednej z największych na świecie giełd kryptowalut – korekta na notowaniach sięgnęła do poziomu 10 700 dol., czyli ponad 45 proc. Jednocześnie kapitalizacja kryptowaluty spadła z 333 mld dol. do poniżej 180 mld dol.

W środę o godz. 8:00 kurs bitcoina na Bitfineksie wynosił na 16 424 dol. To oznacza, że najpopularniejsza kryptowaluta odrobiła już ponad 60 proc. swoich strat. Wciąż jednak do rekordowych poziomów brakuje jej około 18 proc.

Warto pamiętać, że ostatnia korekta na bitcoinie jest już szóstą duża korekta w 2017 roku. Jest wprawdzie największą, bo żadna poprzednia nie zbliżyła się tak znacznie do zbicia kursu o połowę (dotychczasowe korekty sięgały ok. 30-40%), jednak po każdej poprzedniej korekcie bitcoin szybko odrabiał straty i zdobywał nowe rekordy.

Temat będzie kontynuowany.