Zarobki na poziomie 8 tys. zł – ile pożyczy bank?

Dziecko, samochód i co miesiąc 8 tys. zł do dyspozycji. Sprawdziliśmy, ile gotowe są pożyczyć banki rodzinie „2 plus 1” poszukującej kredytu mieszkaniowego. W kilku instytucjach maksymalna zdolność kredytowa przekracza 800 tys. zł.

W czerwcowym rankingu kredytów hipotecznych banki przygotowały oferty dla trzyosobowej rodziny kupującej mieszkanie w Warszawie. Kredytodawcy przedstawili także szacunki maksymalnej zdolności kredytowej dla profilowych klientów. Różnice pomiędzy poszczególnymi instytucjami są spore. To wynik różnych założeń przyjmowanych przez kredytodawców w obliczeniach.

Przyjęliśmy, że poszukujący finansowania to rodzina wychowująca jedno dziecko. Klienci mają co miesiąc do dyspozycji 8 tys. zł. Oboje małżonkowie pracują na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Ich dochodów nie obciążają żadne zobowiązania, a wcześniejsze długi były spłacane bez opóźnień.

W zestawieniu prezentujemy obliczenia banków dla scenariusza kredytu z 20-procentowym wkładem własnym. To „standardowy” poziom dla zobowiązań hipotecznych. Przy niższej wpłacie część banków nie jest gotowa udzielić finansowania.

Najwyższą kwotę zaproponował Bank Pocztowy. Klienci mogliby w nim liczyć na pożyczenie nawet 825 tys. zł. Kredytu na ponad 800 tys. zł udzieliłoby jeszcze kilka instytucji – BNP Paribas Bank, ING Bank Śląski oraz Bank Pekao.

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 80 proc., miesięczny dochód netto 8 tys. zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa Rata równa kredytu przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej (1) DSTI – relacja raty do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Maksymalna cena nieruchomości kupowanej na kredyt (przy 20 proc. wkładu własnego) 1. Bank Pocztowy 825 000 zł 3 709 zł 46,37% 1 031 250 zł 2. BNP Paribas Bank 813 349 zł 3 526 zł 44,08% 1 016 686 zł 3. ING Bank Śląski 801 300 zł 3 589 zł 44,87% 1 001 625 zł 4. Bank Pekao 801 000 zł 3 623 zł 45,30% 1 001 250 zł 5. Pekao Bank Hipoteczny 786 732 zł 3 550 zł 44,38% 983 415 zł 6. Credit Agricole 765 282 zł 3 618 zł 45,23% 956 603 zł 7. PKO BP 752 200 zł 3 411 zł 42,64% 940 250 zł 8. Alior Bank 748 099 zł 3 575 zł 44,70% 935 124 zł 9. Eurobank 744 852 zł 3 474 zł 43,44% 931 065 zł 10. Citi Handlowy 734 000 zł 3 295 zł 41,20% 917 500 zł 11. BOŚ 718 191 zł 3 350 zł 41,88% 897 739 zł 12. Santander Bank 716 829 zł 3 303 zł 41,29% 896 036 zł 13. Bank Millennium 696 000 zł 3 211 zł 40,14% 870 000 zł (1) Miesięczna rata oszacowana na podstawie oprocentowania obecnie stosowanego przez bank dla profilowych klientów. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych z banków 7-14.6.2019.

Najniższe szacunki przedstawiły Bank Ochrony Środowiska, Santander Bank oraz Bank Millennium. W tym ostatnim maksymalna kwota dostępnego kredytu hipotecznego nie przekroczy 700 tys. zł.

Opierając się na danych przekazanych przez banki, obliczyliśmy, ile wynosiłaby rata równa w scenariuszu pełnego wykorzystania zdolności kredytowej. We wszystkich instytucjach zobowiązanie pochłaniałoby ponad 40 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. W Banku Pocztowym, przy założeniu obecnego poziomu oprocentowania, klienci musieliby co miesiąc odprowadzić ponad 3,7 tys. zł.

Warto pamiętać, że większość kredytów mieszkaniowych dostępnych dziś na rynku to zobowiązania oparte na zmiennym oprocentowaniu. Ich raty są z założenia niestabilne, podążają za zmianami stóp procentowych. To może oznaczać wzrost obciążeń w przyszłości, a kredytobiorcy powinni zwrócić uwagę na ryzyko związane z przyszłymi spłatami. Warto przed zaciągnięciem kredytu przeprowadzić test wytrzymałości domowych finansów. Symulacje dla różnych kwot i stawek oprocentowania przedstawiliśmy w artykule o ryzykach kredytowania „pod korek”.

Michał Kisiel