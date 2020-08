fot. Mr. Tempter / Shutterstock

Zeszłotygodniowy przelew wysłany do pożyczkodawców kosmetycznego koncernu Revlon może okazać się jedną z największych bankowych wpadek ostatnich lat. Błąd popełnił nowojorski oddział Citigroup Inc., a w grę wchodzi kwota 0,9 mld dolarów.

12 sierpnia jeden z działów Citigroup Inc. zrealizował transakcję opiewającą na 900 mln dolarów. Jak informuje Bloomberg, przelew wykonany w imieniu Revlon Inc. był najprawdopodobniej wynikiem ludzkiego błędu. Sam Revlon oficjalnie potwierdza, że nie autoryzował operacji.

Bank stara się odzyskać środki i rozpoczął wewnętrzne dochodzenie. Część pieniędzy wróciła już na rachunki Citigroup, ale amerykański gigant trafił na ciężki orzech do zgryzienia. Pieniądze wysłano bowiem do wierzycieli spółki, którzy walczą z firmą o… przedterminową spłatę zobowiązania. Uwikłani w sądowy spór pożyczkodawcy potraktowali niespodziewany przelew jako realizację ich żądań. Tym bardziej zaskakujący, że dług Revlonu wyceniany jest obecnie na 30 centów za dolara, co odzwierciedla kiepską kondycję firmy.

Wierzyciele Revlonu, którzy nie chcą zwrócić środków to kilka funduszy hedgingowych i firm zarządzających aktywami na zlecenie. Jak wskazuje Bloomberg, pożyczkodawcy weszli w spór z koncernem, gdy odkryli, że aktywa będące zabezpieczeniem pożyczki (m.in. prawa do znaków towarowych) zostały przeniesione na inny podmiot i użyte do zabezpieczenia nowego długu. Adresaci błędnego przelewu żądają w pozwie, aby firma spłaciła przed terminem (przypadającym na 2023 rok) swoje zobowiązanie.

Błędny przelew sprawił, że bank znalazł się w centrum sporu, mając po jednej stronie podupadającą spółkę kontrolowaną przez Ronalda Perelmana (spółka MacAndrews & Forbes Inc.) a po drugiej agresywne instytucje finansowe.

MK