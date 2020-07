Pexels

Sierpniowe kalendarium to przede wszystkim zmiany cenników. Klienci jednego z banków muszą się przygotować na podwyżki opłat na kontach. W tym miesiącu przyszła też kolej na obniżki procentów na rachunkach oszczędnościowych w pięciu instytucjach.

1 sierpnia 2020 r. mBank zaprzestaje obsługi usług maklerskich w swoich oddziałach. Klienci będą mogli korzystać z pozostałych form dostępu. Dwa dni później w życie wejdzie nowy regulamin supermarketu funduszy inwestycyjnych, który zapowiada wprowadzenie do oferty funduszy zagranicznych. Czytaj więcej: mBank zaprzestaje obsługi usług maklerskich w swoich oddziałach.

20 sierpnia 2020 r. wejdzie w życie nowa tabela opłat i prowizji w Citi Handlowym. Zmiany obejmują m.in. podwyżki za prowadzenie kont Citi Piriority i Citigold, niektóre rodzaje przelewów czy utworzenie lub modyfikację zlecenia stałego przez telefon lub w oddziale. Bank wprowadza również zmiany w opłatach za prowadzenie subkonta walutowego w EUR. Czytaj więcej: Citi Handlowy podnosi opłaty za konta osobiste.

W najbliższym czasie klienci pięciu banków będą musieli przestawić się na nowe, niższe stawki oprocentowania na kontach oszczędnościowych. W sierpniu dotyczy to posiadaczy rachunków w Toyota Banku, mBanku, Getin Noble Banku, Alior Banku i Santander Banku Polska.

Sierpień może również się okazać miesiącem nowości w aplikacjach mobilnych. Część banków uchyliło rąbka tajemnicy co do planów rozszerzenia funkcjonalności swoich aplikacji, nie podając jednak konkretnych terminów. SGB zapowiada wdrożenie Autopay i możliwości założenia konta na selfie, a Alior Bank zapowiada m.in. dodanie możliwości kupna biletów miejskich lub do kina. Czytaj więcej: SGB doda nowe funkcje do aplikacji mobilnej oraz Alior Bank udostępni kupno biletów w aplikacji.

Monika Dekrewicz