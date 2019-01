Zieleń na GPW. Liderami Eurocash i KGHM

Mimo oczekiwania na wieczorne rozstrzygnięcia w sprawie brexitu, polskie indeksy zdołały we wtorek wypracować dodatnią stopę zwrotu, a WIG20 znalazł się nawet w europejskiej czołówce.

Wotrek na rynkach przebiegał pod znakiem oczekiwania na wieczorne wydarzenia na Wyspach. W brytyjskim parlamencie zaplanowano bowiem głosowanie nad projektem umowy o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz towarzyszącej jej deklaracji politycznej o przyszłych relacjach ze Wspólnotą. Wynik głosowania, ale także i kroki, które po głosowaniu zostaną podjęte, mogą nadać bieg kolejnym wydarzeniom związanym z brexitem. Niepewność jest spora, część inwestorów mogła się więc we wtorek wstrzymywać z ruchami do czasu poznania decyzji, inna zaś mogła otwierać pozycje, licząc na konkretny wynik. W momencie zamknięcia sesji na GPW funt wyraźnie tracił do dolara, większość europejskich indeksów dzień zakończyła jednak ponad kreską.

Podobnie było i nad Wisłą, a WIG20 z wynikiem +0,7 proc. znalazł się nawet we wtorkowej czołówce indeksów Starego Kontynentu. Warto jednak zauważyć, że sesja - mimo zielonego otwarcia i zamknięcia - nie była jednostronna, około godziny 14 WIG20 znalazł się bowiem nawet pod kreską. Wówczas na rynku pojawili się jednak Amerykanie, a ich optymizm (S&P500 rósł o godz. 18 o 1 proc.) pomógł polskim blue chipom w wyśrubowaniu wyniku w ostatnich godzinach sesji.

Wśród największych spółek z GPW wzrostom przewodził Eurocash (+2,3 proc.), który od początku roku zyskał już 9 proc., najmocniej na wartości straciły akcje PGE (-1,4 proc.). Na plusie (+1 proc.) sesję zakończył PKN Orlen, który podał w komunikacie, że kupił po 80 tys. ton amerykańskiej ropy WTI do rafinerii grupy w Czechach i na Litwie.

Na szerokim rynku o 3,5 proc. wzrosła wycena Benefit Systems. Spółka poinformowała we wtorek, że kupiła 47,5 proc. udziałów w spółce Benefit Partners za 2,6 mln zł. Po transakcji grupa ma 95 proc. udziałów Benefit Partners. Wczorajsze wzrosty oddawał Sfinks, który dziś stracił 17,1 proc. Wzrostom przewodził z kolei inny groszowiec - Solar, którego wycena skoczyła o 25 proc.

Pod kreską (-1,1 proc.) notowania zakończyła Grupa Boryszew. Jak poinformował PAP Biznes w wywiadzie Piotr Lisiecki, prezes spółki, Boryszew przewiduje zwyżkę przychodów i EBITDA w każdym z głównych segmentów działalności w 2019 roku. Dodał, że wyniki przeglądu opcji strategicznych powinny być znane w ciągu dwóch miesięcy.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3068,05 0,42 0,43 -0,79 -15,06 2,22 DAX Niemcy 10891,79 0,33 0,81 0,24 -17,49 3,15 FTSE 100 W.Brytania 6895,02 0,58 0,49 0,73 -11,25 2,48 CAC 40 Francja 4786,17 0,49 0,27 -1,39 -13,13 1,17 IBEX 35 Hiszpania 8850,10 0,36 0,03 -0,41 -15,45 3,63 FTSE MIB Włochy 19165,48 -0,03 0,87 1,35 -18,60 4,59 ASE Grecja 622,78 -1,13 -0,54 -3,48 -26,54 1,55 BUX Węgry 40600,26 -0,17 -0,51 1,18 2,58 3,73 PX Czechy 1004,03 0,29 -1,02 -2,37 -9,47 1,77 RTS INDEX (w USD) Rosja 1148,03 0,08 2,24 2,82 -9,20 7,42 BIST 100 Turcja 93173,27 1,22 2,73 2,92 -16,93 2,08 WIG 20 Polska 2344,56 0,73 0,83 1,79 -7,79 2,98 WIG Polska 59439,56 0,55 0,90 1,12 -9,26 3,03 mWIG 40 Polska 4027,93 0,17 0,84 -0,95 -17,76 3,03



Źródło: PAP

Adam Torchała/PAP Biznes