Quercus wchodzi w Sfinksa. Akcje mocno w górę

W akcjonariacie Sfinksa pojawił się nowy inwestor instytucjonalny. W poniedziałek akcje spółki są liderem wzrostów na warszawskiej GPW.

Fundusze Quercus TFI zwiększyły zaangażowanie w Sfinks Polska do 5,24 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej fundusze te miały 4,99 proc. głosów na WZ. Według danych z końca czerwca 2018 Quercus miał zaś 0,53 proc. akcji Sfinksa.

Komunikat dotyczący Quercusa pojawił się na rynku po zakończeniu piątkowej sesji, inwestorzy mogli więc na niego zareagować dopiero w poniedziałek. Reakcja ta była pozytywna, rankiem na pierwszej sesji nowego tygodnia akcje Sfinksa drożały bowiem o niemal 13 proc., co było najlepszym wynikiem na całej GPW. Tym samym wycena Sifnksa jest obecnie najwyższa od miesiąca.

W dłuższej perspektywie akcjonariusze Sfinksa nie mają jednak zbyt wielu powodów do radości. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wycena spółki spadła o przeszło 40 proc., a za jeden papier wciąż trzeba płacić poniżej złotówki (choć np. jeszcze przed trzema laty cena za ten sam papier potrafiła przekraczać 3 zł).

Akcjonariat Sfinksa jest rozdrobniony. Choć spółka kojarzona jest przede wszystkim z Sylwestrem Cackiem, posiada on jedynie 16,5 proc. akcji spółki. Pakiety przekraczające 5 proc. mają - oprócz wspomnianych Cacka i Quercusa - także dwaj inni inwestorzy: AnMar Debelopment oraz Robert Dziubłowski. Mają oni w swoich portfelach odpowiednio 5,03 i 5,49 proc. udziałów w Sfinksie.

Niebawem w akcjonariacie spółki może dojść do kolejnych zmian, ponieważ w drodze jest nowa emisja akcji. Zgodnie z aneksem do umowy kredytowej z BOŚ Bankiem 8 października 2018 r. Sfinks zobowiązał się do emisji akcji za co najmniej 5,5 mln zł do końca 2018 r. wydłużając przed końcem roku termin subskrypcji akcji do 9 stycznia 2019 r. Sfinks w ramach oferty prywatnej oferował od 2 do 6 mln akcji. Spółka podała, że nie zostały zawarte umowy o objęciu tych akcji wobec czego emisja ta nie doszła do skutku. Teraz spółka planuje ponowną emisję tych akcji.

Spółka w środę podała, że Sylwester Cacek zgłosił gotowość do objęcia akcji w ramach nowej emisji. Według oświadczenia akcjonariusza w przypadku złożenia zapisu przez innych uprawnionych inwestorów jego oferta pozostanie na poziomie umożliwiającym zamknięcie subskrypcji na poziomie minimum 5,5 mln zł. Obecna kapitalizacja Sfinksa to 30 mln zł.



AT