Wygrani i przegrani drugiego kwartału 2018 r.

Za nami pierwsze półrocze A.D. 2018. Inwestorzy giełdowi kończą drugi kwartał z mieszanymi odczuciami. Był to także okres drożejących surowców energetycznych oraz zdecydowanego umocnienia dolara i lekkiej paniki na rynkach wschodzących.

Polscy inwestorzy raczej nie zaliczą ostatnich trzech miesięcy do udanych. Zresztą podobnie jak poprzednich trzech. W drugim kwartale WIG stracił 4,2%, powiększając tegoroczną stratę do 12,2%. Wynik WIG20 to odpowiednio -3,4% oraz -13,2%. Im mniejsze spółki, tym było gorzej. mWIG40 w drugim kwartale zaliczył spadek o 7,4%, od początku roku zniżkując o prawie 13%. Obraz nędzy i rozpaczy prezentowały spółki mniejsze – sWIG80 w trzy miesiące spadł o 10,5%, od początku roku oddając ponad 13%.

W ujęciu sektorowym fatalnie spisała się budowlanka. WIG-Budownictwo zaliczył spadek o przeszło 20% (!). Po 12-13% w dół poszły subindeksy dla branży chemicznej i telekomunikacyjnej. Na plusie kwartał zakończył jedynie WIG-Leki (+13%) oraz WIG-Paliwa (+ 1%).

Obrazu zniszczeń dopełniają fatalne wyniki złotego, który przez ostatnie trzy miesiące stracił 3,5% względem euro i aż 8,7% wobec dolara amerykańskiego. Złoty nie był odosobniony. Meksykańskie peso w drugim kwartale straciło 8,5% wobec USD. Węgierski forint oddał 10%, real brazylijski stracił aż 14,5%, tajlandzki bat osłabił się o 5,4%, a rosyjski rubel o 8,3%. To jednak nic w porównaniu do tureckiej liry (-14%) czy argentyńskiego peso, które tylko przez ostatnie trzy miesiące oddało 30% swej wartości. Jak widać był to beznadziejnie słaby kwartał w wykonaniu rynków wschodzących.

Wśród 44 najważniejszych światowych indeksów tylko 17 zdołało zakończyć drugi kwartał na plusie. Najlepiej spisały się parkiety w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Australii. Całkiem nieźle wypadły indeksy amerykańskie, a zwłaszcza Nasdaq. Z rynków wschodzących nad kreską znalazły się jedynie Indie i Meksyk. Inwestycyjna tragedia rozegrała się na parkietach Buenos Aires (-17%) i Stambułu (-16%), co oczywiście ma związek z kryzysem walutowym w Argentynie i Turcji oraz odpływem kapitału z obu krajów. Podobny – lecz mniej spektakularny zawał – zaliczyły aktywa brazylijskie – Bovespa w trzy miesiące spadła o 15%. Na tym tle nasz WIG20 ze stratą 3,4% prezentuje się całkiem nieźle.

Kraj Indeks Stopa zwrotu w II kw. 2018 r. Kraj Indeks Stopa zwrotu YTD 2018 Norwegia OSE 10,1% Ukraina UX 15,9% Wlk. Brytania FTSE100 8,2% Norwegia OSE 10,8% Nowa Zelandia NZX50 7,5% USA NASDAQ 8,8% Australia ALL ORDINARIES 7,2% Nowa Zelandia NZX50 6,5% Indie SENSEX 6,5% Finlandia HEX 5,5% USA NASDAQ 6,3% Rumunia BET 4,7% Kanada S&P/TSX 5,9% Indie SENSEX 4,0% Japonia NIKKEI225 5,4% Islandia ICEX 2,7% Holandia AEX 4,4% Portugalia PSI20 2,6% Finlandia HEX 4,2% Australia ALL ORDINARIES 2,0% Meksyk IPC 4,1% Tajwan TAIEX 1,8% Francja CAC40 3,0% USA S&P500 1,7% USA S&P500 2,9% Holandia AEX 1,5% Portugalia PSI20 2,3% Kanada S&P/TSX 0,4% Niemcy DAX 1,7% Francja CAC40 0,2% Szwecja OMX STOCKHOLM 1,5% Słowacja SAX 0,0% Hiszpania IBEX35 0,2% Rosja RTS 0,0% Tajwan TAIEX -0,1% Wlk. Brytania FTSE100 -0,7% Słowacja SAX -1,2% Włochy FTSE MIB -1,0% Szwajcaria SMI -1,5% Szwecja OMX STOCKHOLM -1,2% Bułgaria SOFIX -2,3% Czechy PX -1,3% Islandia ICEX -2,5% Japonia NIKKEI225 -2,0% Grecja ATHEX COMP -2,9% Hongkong HANG SENG -3,2% Węgry BUX -3,0% Meksyk IPC -3,4% Polska WIG20 -3,4% Singapur STRAITS TIMES -3,9% Włochy FTSE MIB -3,5% Hiszpania IBEX35 -4,2% Belgia BEL20 -3,6% Chile IPSA -4,7% Hongkong HANG SENG -3,8% Niemcy DAX -4,7% Chile IPSA -4,3% Brazylia BOVESPA -5,0% KoreaPłd. KOSPI -4,5% Grecja ATHEX COMP -5,6% Singapur STRAITS TIMES -4,7% KoreaPłd. KOSPI -5,7% Czechy PX -5,3% Malezja KLCI -5,9% Ukraina UX -6,2% Bułgaria SOFIX -6,4% Indonezja JCI -6,3% Belgia BEL20 -6,5% Rumunia BET -6,5% Szwajcaria SMI -8,2% Rosja RTS -7,4% Węgry BUX -8,3% Malezja KLCI -8,9% Indonezja JCI -8,8% Chiny SSE B-SHARE -9,2% Tajlandia SET -9,0% Tajlandia SET -9,7% Argentyna MERVAL -13,2% Chiny SSE COMP -9,9% Polska WIG20 -13,2% Filipiny PSEI -10,5% Chiny SSE B-SHARE -13,7% Brazylia BOVESPA -15,0% Chiny SSE COMP -13,9% Turcja BIST100 -16,0% Filipiny PSEI -16,0% Argentyna MERVAL -16,7% Turcja BIST100 -16,3% Źródło: stooq.pl

Jeśli na wyniki światowych indeksów spojrzymy w horyzoncie półrocznym, to sytuacja nie ulega istotnym zmianom. Na czoło tabeli wysuwa się parkiet ukraiński, gdzie można było zarobić prawie 16%. Dalej mamy giełdę w Oslo oraz nowojorski Nasdaq. Stawkę zamykają rynki wschodzące: Turcja i Filipiny (-16%) oraz Chiny, Polska i Argentyna (po ok. -13%). Jak widać spadki na GPW znów wyprzedziły przecenę na innych rynkach naszego koszyka. Hasło „pierwszy do spadków, ostatni do wzrostów” niestety wróciło do słownika polskich inwestorów.

Na rynkach surowcowych teoretycznie notowaliśmy wzrosty. Indeks CRB wzrósł w drugim kwartale o 2,6%, od początku roku zyskując 3,4%. Lecz patrząc w dłuższym terminie wciąż trudno mówić o jakiejś wielkiej hossie – surowce jako klasa aktywów wciąż są tańsze niż na dnie recesji w 2009 roku. Po drugie, wzrosty są bardzo selektywne i w zasadzie ograniczają się do surowców energetycznych. Przez poprzednie trzy miesiące węgiel (z dostawą w Rotterdamie) podrożał o blisko 20%. Ropa naftowa ku rozpaczy kierowców zyskała ponad 14%. Istotne zwyżki stały się udziałem soku pomarańczowego (+15%), pszenicy (+11%), owsa i gazu ziemnego (po ok. 7%).

Na minusie kwartał zakończyły metale szlachetne, z wyjątkiem palladu (+0,6%). Najmniej straciło srebro (tylko -1,3%). Cena złota liczona w USD obniżyła się o 5,2%, a platyny aż o 8,1%. Najmocniej potaniały płody rolne: soja o 17%, śruta sojowa o 11%, a ryż o prawie 10%.

KK