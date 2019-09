"Wrócę do Polski i co dalej?" Rekordowa liczba zapytań od emigrantów

W ciągu pierwszej połowy tego roku w rządowym serwisie powroty.gov.pl odnotowano więcej zapytań od emigrantów rozważających ponowną przeprowadzkę do Polski niż w całym roku 2018. Najczęściej szukają informacji na temat świadczeń przysługujących po powrocie do kraju.

Uruchomiony w 2008 roku serwis powroty.gov.pl to baza informacji dla osób mieszkających za granicą, zainteresowanych organizacją powrotu do kraju. Jest zestawem porad dotyczących formalności koniecznych do dopełnienia przed i po powrocie, pracy, działalności gospodarczej, zdrowia, świadczeń społecznych, a nawet kwestii z zakresu psychologii.

Jakie jest faktyczne zainteresowanie wiedzą nt. konsekwencji powrotu, po raz pierwszy pokazywaliśmy w 2017 roku, w kilkanaście miesięcy po referendum ws. brexitu. Z danych udostępnionych nam wówczas przez redakcję powroty.gov.pl wynikało, że emigranci przesyłają średnio od kilkudziesięciu do ponad stu zapytań. Przez poprzednie 5,5 roku do redakcji skierowano ich 5,8 tys.

Tylu pytań jeszcze nie było

Nowe dane pokazują, że liczba zapytań wysyłanych do Zielonej Linii (obsługuje serwis Powroty) w ostatnich latach rośnie wręcz lawinowo. Od stycznia do sierpnia br. włącznie odnotowano ich już blisko 2 tysiące, podczas gdy w całym 2008 roku było ich 1,2 tysiąca, niewiele więcej niż w oku 2017 (1,1 tys.). To właśnie rok 2017 okazał się przełomem, w poprzedzających go dwunastu miesiącach liczba zapytań sięgała raptem pół tysiąca.

Niezmiennie od momentu powstania portalu najwięcej zapytań dotyczy świadczeń przysługujących powracającym do kraju - tak jest w blisko co trzeciej próbie pozyskania dodatkowych informacji. Inne popularne w treści zapytań zagadnienia to: organizacja przeprowadzki, podatki i kwestie związane z przenosinami całej rodziny (w tym m.in. organizacja szkoły dla dzieci itp.). Jak wskazuje redakcja powroty.gov.pl w ciągu ostatnich trzech lat czytelniczym hitem jest sekcja poświęcona organizacji powrotu z Wielkiej Brytanii ("Formalności przed powrotem z Wielkiej Brytanii").

Serwis Powroty odwiedziło w tym roku (od stycznia do sierpnia włącznie) 58,3 tys. użytkowników, w roku wcześniejszym 43,3 tys., a dwa lata wcześniej zaledwie 37,2 tys.

Czym przekonać do powrotów?

"W perspektywie brexitu powinniśmy dotrzeć do Polaków, którzy wyjechali do Anglii, żeby pokazać im jakie warunki przez te 3,5 roku udało nam się stworzyć do tych ewentualnych ich powrotów" - przekonywała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa podczas debaty poświęconej powrotom z emigracji, zorganizowanej w pierwszych dniach września w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wyrażał z kolei nadzieję na przekonanie emigrantów, że Polska lepiej nada się do realizacji ich ambitnych zawodowych celów. Zdaniem szefowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grażyny Ciurzyńskiej najważniejsze to pokazać obecne teraz w Polsce "środowisko pracy i możliwość robienia tego, co się lubi oraz zaplanowania swojej ścieżki kariery".

Najważniejsze argumenty dotyczące zachęcania do powrotów, jakie padły w Krynicy z ust ministrów, ale i prezesa największego polskiego banku opisujemy w artykule "Uczonych i hydraulików. Brakuje każdych polskich rąk do pracy".

Malwina Wrotniak