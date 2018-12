Wiedźmy zatrzęsły rynkiem. Mocne spadki na GPW

Ostatnie godziny piątkowej sesji przyprawiły inwestorów o mocniejsze bicie serca. Ostatecznie WIG20 stracił 2 proc., choć jeszcze na godzinę przed końcem handlu straty były dużo większe

O tym, że dzisiejsza sesja na GPW będzie niezwykła, wiadomo było jeszcze przed jej startem. I nie chodzi o ostatnie mocne wahania amerykańskich indeksów, na które w grudniu WIG20 wydawał się odporny. Po prostu nałożyły się na siebie dwie istotne z punktu inwestorów daty. Pierwsza to dzień rozliczenia kontraktów terminowych, który przypada w każdy trzeci piątek trzeciego miesiąca danego kwartału. Czyli także dziś. Zazwyczaj charakteryzuje się on podwyższonymi obrotami, szczególnie w końcówce sesji. Doczekał się nawet swojej nazwy - dzień trzech wiedźm. Drugi powód to koniec roku. Z racji cyklu rozliczeniowego obowiązującego na GPW, dziś była ostatnia sesja, by sprzedać akcje i sprzedaż tę rozliczyć jeszcze w ramach podatku za 2018 rok. To również mogło wpływać na aktywność, szczególnie po stronie podaży.

I rzeczywiście, choć przez większość sesji WIG20 płasko poruszał się około 1 proc. pod kreską, po godzinie 15 zdecydowanie wzrosła aktywność inwestorów. Szybkie spadki około godziny 16 spowodowały nawet, że przez moment indeks znalazł się przeszło 3 proc. pod kreską, szybko jednak odrobił część strat i ostatecznie dzień zakończył "tylko" 2 proc. pod kreską. Niestety, był to jeden z najsłabszych dziś wyników w Europie, warto jednak pamiętać, że w ostatnich tygodniach WIG20 wykazywał względną siłę. Uwagę przykuwały także obroty, które na szerokim rynku wyniosły 1,66 mld zł, wyraźnie w górę odbiegając od średniej.

Nieco spokojniej było na pozostałych indeksach. Wprawdzie WIG, niesiony jeszcze na falach sztormu, który miał miejsce na blue chipach, stracił 1,7 proc., mWIG jednak poszedł w dół o 1,1 proc., a sWIG o 0,8 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że ten ostatni najprawdopodobniej zostanie najsłabszym w tym roku z czwórki głównych indeksów. Od początku stycznia stracił już blisko 29 proc.

Spadki kontynuowały dziś spółki energetyczne, indeks WIG-Energia drugi raz z rzędu zakończył sesję pod kreską i spadł o 2,6 proc., a Energa (-8,3 proc.) była najsłabszym ogniwem indeksu WIG20. Zniżkowały także akcje Tauronu (-3,67 proc.), PGE (-1,67 proc.) i Enei (-3,39 proc.). W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd wprowadzi mechanizmy, które pozwolą utrzymać ceny energii na dotychczasowym poziomie . Choć straty spółek z tego tytułu mają sięgnąć 7,5 mld zł, rząd chce je im zrekompensować. Dodatkowo firmy energetyczne mają poszukać setek milionów oszczędności m.in. w marketingu.

O 3,34 proc. spadła wycena PKN Orlen. PKN Orlen w opublikowanej w czwartek wieczorem aktualizacji strategii w latach 2019-2020 planuje średniorocznie 10,3 mld zł EBITDA LIFO i CAPEX na poziomie 6,8 mld zł. Spółka zapowiada systematyczną wypłatę dywidendy uwzględniającą sytuację finansową.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3000,61 0,02 -2,97 -4,86 -15,97 -14,37 DAX Niemcy 10633,82 0,21 -2,13 -5,43 -18,89 -17,68 FTSE 100 W.Brytania 6709,63 -0,03 -1,98 -4,83 -11,76 -12,72 CAC 40 Francja 4694,38 0,04 -3,28 -5,65 -12,84 -11,64 IBEX 35 Hiszpania 8556,80 -0,46 -3,71 -4,51 -16,96 -14,81 FTSE MIB Włochy 18397,19 -0,97 -2,72 -1,79 -17,28 -15,82 ASE Grecja 608,58 -0,80 -5,68 1,44 -23,27 -24,15 BUX Węgry 39578,63 -0,04 -1,36 0,37 1,12 0,51 PX Czechy 983,35 -0,96 -4,38 -7,91 -8,75 -8,79 RTS INDEX (w USD) Rosja 1077,17 -0,58 -3,52 -4,46 -4,42 -6,69 BIST 100 Turcja 91860,75 0,01 1,47 -0,91 -17,44 -20,35 WIG 20 Polska 2259,77 -2,03 -1,89 1,81 -8,27 -8,18 WIG Polska 57331,35 -1,74 -2,47 1,56 -9,68 -10,06 mWIG 40 Polska 3901,23 -1,10 -4,07 1,79 -18,25 -19,52 Źródło: PAP

Na szerokim rynku wzrosły kursy niewielu spółek, m.in. Pfleiderera o 3,15 proc., Dino Polska o 1,38 proc. Zniżkowała natomiast większość, m.in. Getin o 7,32 proc., Kruk o 4,82 proc., Budimex o 3,97 proc. i Polimex Mostostal - o 3,41 proc. Zarząd Getin Noble Banku poinformował w komunikacie o rozpoczęciu przygotowania procesu scalenia akcji. Przeprowadzenie procesu scalenia ma na celu zwiększenie kursu odniesienia akcji banku do co najmniej 0,5 zł.

Adam Torchała/PAP Biznes