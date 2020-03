WIG20 poległ pod Grunwaldem. Co dalej? [Ankieta]

WIG20 jak zapałki łamie kolejne okrągłe poziomy i w czwartek notowany jest już poniżej 1400 pkt. Czy waszym zdaniem nastąpi spadek do trzycyfrowych wartości? Zapraszamy do udziału w naszej ankiecie.

WIG20 notowany poniżej poziomu 2000 punktów budzi historyczne analogie, poziomy indeksu mogą być bowiem łatwo przyrównane do dat. W czwartek indeks błyskawicznie przemknął przez 1410 pkt., czyli symboliczne czasy bitwy pod Grunwaldem. W ten sposób zmaterializowały się krążące wśród inwestorów powiedzenia o "jeździe na Grunwald". Wcześniej na indeksie przeżyliśmy także potop (okolice 1660 pkt.), który okazał się momentem zwrotnym podczas wyprzedaży w 2016 roku.

We wspomnianym 2016 roku, gdy mocne spadki wróciły na GPW, pytaliśmy was także o potencjalny zasięg bessy i "czy WIG20 pójdzie na Grunwald?". Wśród ankietowanych przeważał strach, ale co ciekawe trafiliśmy niemal idealnie w moment odwrócenia trendu i indeks ruszył w górę, by rok później notowany być w okolicach 2400 pkt.

Czy Twoim zdaniem WIG20 w tym roku spadnie poniżej 1000 pkt.?

Obecne spadki są jednak inne. Oczywiście, mówi się, że każda bessa jest taka sama, ale to co dzieje się w 2020 roku - pod względem skali spadków - może się równać z paniką kryzysu 2008 roku. Wówczas spadaliśmy jednak z wysokiego konia, byliśmy po mocnej hossie, a WIG20 w 2007 roku dobijał się do poziomu 4000 pkt. Teraz spadamy jak kamień, choć hossy na GPW nie było. W 2008 roku WIG20 spadł o blisko 70 proc. od maksimów z 2007 roku. Teraz, jeżeli scenariusz miałby się powtórzyć i odniesiemy się do maksimów z 20018 roku (2420 pkt), WIG20 zatrzymałby się... na 769 pkt.

(1253 pkt.), kolejna mocno działająca na wyobraźnie granica to zaś wspomniany 1000 pkt.

Trzycyfrowy WIG20 może wydawać się czymś, co ciężko objąć wyobraźnią. Od dołka po pęknięciu bańki internetowej w 2001 roku (977 pkt.) przez blisko 20 lat WIG20 pozostaje czterocyfrowy. Spadku poniżej 1000 pkt. uniknęliśmy nawet podczas panicznej wyprzedaży 2008-09. Tymczasem teraz to wcale nie jest scenariusz niemożliwy. W momencie pisania artykułu WIG20 notowany jest na poziomie 1357 pkt. A przecież jeszcze trzy tygodnie temu byliśmy notowani na poziomie 2088 pkt. 2/3 drogi do tysiąca zostało pokonane. Z ważnych poziomów po drodze zostały nam minima z 2009 roku

WIG20 odbył błyskawiczną podróż z czasów "Cyberpunka" do ery Kazimierza Wielkiego. Czy jednak to koniec? Dla Polski zakres historycznych analogii kończy się w X wieku, którego najbardziej pamiętnym wydarzeniem był chrzest naszego kraju. 966 pkt. na WIG20 - czy to w ogóle możliwe? Zapraszamy do naszej ankiety oraz zostawiania komentarzy na temat możliwej skali dalszych spadków.

Adam Torchala