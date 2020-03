Koronawirusowa panika na giełdach trwa

Spowodowane koronawirusem spadki na rynkach zdają się nie mieć końca. Inwestorzy na całym świecie reagują na postępujący paraliż życia gospodarczego. Panika widoczna jest także na polskiej giełdzie.



Zakaz przyjazdów z Europy do USA, zamknięte sklepy i lokale usługowe we Włoszech, zawieszone połączenia lotnicze, odwołane imprezy masowe, pracownicy zostający w domach… wszystkie te wydarzenia z „realnej gospodarki” przekładają się w mgnieniu oka na sytuację na rynkach finansowych. Wciąż nie wiadomo, kiedy pandemia koronawirusa wygaśnie i jakie będą jej konsekwencje, więc inwestorzy pozostają w strachu.

Panika na GPW

Początek czwartkowych notowań na polskiej giełdzie przyniósł kolejną falę spadków. Po 7 minutach od otwarcia WIG20 tracił 6,4 proc., nurkując do poziomu 1408 pkt., przez co ponownie przybliżył się do minimów z krachu 2008-2009 (rejon 1250 pkt.). W dół idą wszystkie spółki wchodzące w skład głównego indeksu GPW, najmocniej JSW (-10 proc.), Lotos (-9 proc.), Pekao (-9 proc.) i CD Projekt (-7,5 proc.). Wciąż nie ruszyły notowania LPP i CCC – w obu przypadkach teoretyczne kursy otwarcia wskazują na spadki o ponad 10 proc.

Przypomnijmy, że w środę WIG20 stracił 5,87 proc. Co więcej, przez ostatnie 2,5 tygodnia WIG20 łącznie stracił ponad 30 proc. Jeżeli I kwartał 2020 roku zakończyłby się dziś, byłby to najgorszy kwartał w 26-letniej historii warszawskiego indeksu.

Wzrostów próżno szukać także wśród mniejszych spółek. Indeks mWIG40 traci 6,7 proc., a sWIG80 6,3 proc. W obu indeksach znajdujemy przypadki spółek taniejących dwucyfrowo: Kruk (-16 proc.), PlayWay (-10,2 proc.), Pekabex (-17,5 proc.).

W górę idą natomiast akcje Makaronów Polskich (4 proc.) i Pamapolu (7,14 proc.), producenta dań gotowych, które w ostatnich dniach masowo znikają ze sklepowych półek.

Na świecie nie lepiej

Otwierające się jako pierwsze giełdy na Dalekim Wschodzie w czwartek odnotowały kolejne potężne spadki. Australijski indeks S&P/ASX200 stracił 7,9 proc., co jest najgorszym wynikiem od kryzysu finansowego. Mocna zieleń – która we wschodniej Azji jest kolorem spadków – panowała także na giełdach w Seulu (-4,71 proc.), Tokio (-4,41 proc.), Hongkongu (-3,6 proc.). Nieco spokojniej, choć również pod kreską, zachowywał się parkiet w Szanghaju (-1,8 proc.).

Po środowej silnej przecenie, która wprowadziła Wall Street w stan formalnej bessy, kontrakty na amerykańskie indeksy tracą kolejne 4 proc. Spadki obserwujemy też w Europie Zachodniej: niemiecki DAX traci 5 proc., włoski FTSE MIB 5,1 proc., francuski CAC40 4,6 proc. Gorzej niż na GPW jest jedynie na Węgrzech, gdize BUX zniżkuje o 8,5 proc.

O poranku burzliwie jest także na rynku surowców. Ropa tanieje o 4 proc. i wraca poniżej 35 dolarów za baryłkę. W dół wyraźnie idzie także stosowany w motoryzacji pallad (-4 proc.). Na tym tle relatywnie stabilnie zachowuje się złoto (-0,16 proc.), choć uważany za jedną z rynkowych bezpiecznych przystani metal wciąż „nie odpalił” w czasie koronawirusowego krachu.

Ważnym momentem czwartku będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych. Część inwestorów oczekuje ich cięcia oraz uchwalenia dodatkowych programów mających wspierać sektor bankowy i gospodarkę. W środę na tego typu ruch zdecydował się Bank Anglii, wcześniej podobną postawę przyjęły banki centralne USA oraz Australii.

Michał Żuławiński