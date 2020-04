WIG20 odbija, ale bez fajerwerków. Spadki banków

Dzięki udanej końcówce sesji WIG20 piątek zamknął wzrostami, nie obserwowaliśmy jednak w tym tygodniu mocnego odrabiania wcześniejszych strat.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 1 proc. Większość dnia indeks spędził jednak w okolicach kreski i nie wykazywał ciągot do większych wzrostów. To zresztą świetnie podsumowuje sytuację, jaką od blisko dwóch tygodni obserwujemy na GPW. WIG20 nie może oderwać się od okolic 1500 pkt. i w efekcie obserwujemy raczej trend boczny niż mocne odrabianie wcześniejszych gwałtownych wzrostów.

Jeszcze bardziej rachitycznie wyglądało odbicie na pozostałych głównych indeksach GPW. WIG zyskał 0,76 proc., ale to głównie dzięki spółkom z WIG20, sWIG zyskał bowiem 0,27 proc., a mWIG ledwie 0,03 proc. Kontrast dla niewielkich zmian indeksów stanowiły z kolei obroty, które nawiązywały bardziej do szalonych sesji środka marca niż uspokojenia obserwowanego pod koniec minionego miesiąca. W sumie wyniosły one 1,4 mld zł.

Nieco przychylniej na dzisiejsze wyniki polskich indeksów każą też spojrzeć osiągnięcia innych europejskich rynków. Na Starym Kontynencie większość indeksów zanotowała dziś jednak spadki, DAX w momencie zamknięcia handlu na GPW szedł w dół o 0,3 proc., CAC o 1,3 proc., zaś mediolański FTSE aż o 2 proc. Spadki (około 1-proc.) notowała także Wall Street, choć inwestorzy zza oceanu początkowo mocno wahali się jak przetrawić dane z amerykańskiego rynku pracy. A te były fatalne. Po raz pierwszy od 2010 roku zmalała liczba zatrudnionych w sektorach pozarolniczych – obwieściło rządowe Biuro Statystyki Pracy. Zaskoczeniem było tylko to, że spadek ten był 7-krotnie większy od rynkowego konsensusu!

W gronie spółek z WIG20 najmocniejsze wzrosty notował dziś Lotos (+8,3 proc.), który wyraźnie rósł i wczoraj po tym, jak się okazało, że w marcu marże rafineryjne mocno wzrosły. Za plecami Lotosu znaleźli się z przeszło 3-proc. wzrostami Dino, CD Projekt oraz Play. Spadki notowali z kolei w większości przedstawiciele sektora finansowego na czele z Santanderem (-3,4 proc.).

W drugiej linii wyróżniały się akcje Mabionu, które podrożały aż o 34 proc. Warto jednak pamiętać, że Mabion ma za sobą fatalny I kwartał 2020 roku i to nie tylko przez koronawirusowe zamieszanie, ale i problemy z rejestracją swojego leku. Dzisiejsze wzrosty to zatem niewielkie odbicie na tle wcześniejszych mocnych spadków. Po drugiej stronie znalazł się z kolei Bank ING (-6,7 proc.), którego WZA wcześniej podjęło decyzję o niewypłacaniu dywidendy. ING to jedna z dziewięciu spółek, które z powodu koronawirusa rezygnują z dywidendy, pozostałe opisujemy tutaj.

W składzie sWIG-u wyraźne spadki notował Wielton (-5 proc.). Spółka poinformowała, że o 6 kwietnia z powodu koronawirusa do odwołania zamknie zakład w Wieluniu . Przypomnijmy, że wcześniej Wielton ograniczał już produkcję w innych miejscach. Mocne wzrosty notował zaś Bioton (+35 proc.), choć spółka nie opublikowała żadnej nowej fundamentalnej informacji. Wzrosty najprawdopodobniej związane są z "biotechnologiczną modą" na GPW.

W zasadzie neutralnie sesję zakończył Getin Noble Bank (-0,7 proc.). Spółka podała przed dzisiejszą sesją wyniki za IV kwartał 2019 roku. Strata netto banku wyniosła 244,6 mln zł. Był to już aż 14 kwartał z rzędu, w którym Getin zanotował stratę.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2662,99 -0,95 -2,41 -21,03 -22,49 -28,89 DAX Niemcy 9525,77 -0,47 -1,11 -20,52 -20,32 -28,10 FTSE 100 W.Brytania 5406,17 -1,35 -1,89 -19,53 -27,12 -28,32 CAC 40 Francja 4154,58 -1,57 -4,53 -22,97 -24,03 -30,50 IBEX 35 Hiszpania 6581,60 0,11 -2,90 -25,31 -30,63 -31,08 FTSE MIB Włochy 16384,35 -2,67 -2,61 -24,66 -24,69 -30,30 ASE Grecja 540,74 -0,13 -1,84 -29,44 -27,84 -41,01 BUX Węgry 32265,92 -1,00 0,63 -25,49 -23,53 -29,98 PX Czechy 774,34 -0,83 -0,88 -23,45 -28,74 -30,59 RTS INDEX (w USD) Rosja 1049,88 1,53 9,90 -22,69 -14,25 -32,22 BIST 100 Turcja 89552,61 0,05 1,62 -19,47 -5,18 -21,74 WIG 20 Polska 1506,48 1,00 2,07 -20,28 -37,43 -29,93 WIG Polska 41532,37 0,76 1,58 -20,48 -32,93 -28,19 mWIG 40 Polska 2860,32 0,03 -0,15 -23,65 -33,24 -26,81 Źródło: PAP

Adam Torchała