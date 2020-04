Getin Noble Bank ze stratą 591,6 mln zł w 2019 r.

Strata netto grupy Getin Noble Banku w 2019 roku wyniosła 591,6 mln zł wobec 460,2 mln zł straty w 2018 roku - podał bank w raporcie rocznym. Według wyliczeń PAP Biznes strata netto w IV kwartale 2019 roku wyniosła 244,6 mln zł.

Ankietowani wcześniej analitycy spodziewali się, że strata netto w IV kwartale wyniesie 87 mln zł. Oczekiwania trzech biur maklerskich, co do straty za IV kwartał, wahały się od 48,9 mln zł do 139 mln zł.

Bank podał w piątkowym raporcie, że utworzył rezerwę portfelową na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF w wysokości 158,2 mln zł, która obniżyła wyniki w IV kwartale 2019 r.

Dodatkowo bank utworzył dodatkową rezerwę na koszty związane z wyrokiem TSUE dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem w wysokości 101,6 mln zł, która także pomniejszyła wynik w IV kwartale 2019 r.

Getin utworzył również dodatkowy odpis na inwestycje w jednostki stowarzyszone w wysokości 49,2 mln zł.

seb/