To był weekend. Najważniejsze wiadomości 27 i 28 czerwca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Umówmy się - to jest weekend jednego motywu przewodniego. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie zdecydował się na oddanie głosu w trwających wyborach prezydenckich, powinien skorzystać z przysługującego mu prawa i to zrobić. Oddanie głosu będzie możliwe do godziny 21:00.

Państwowa Komisja Wyborcza podaje, że frekwencja jest rekordowo wysoka i wg stanu na godzinę 17:00 wynosiła 47,89 proc. Ale proszę nie myśleć, że w takim razie nie ma co się fatygować, bo co znaczy jeden czy drugi głos. Znaczy. Idźmy na wybory. Mamy wpływ na rzeczywistość w ciągu kolejnych pięciu lat prezydentury.

Po godzinie 21:00 zaktualizujemy podsumowanie weekendu, żeby pokazać pierwsze doniesienia na temat wyników głosowania.

Póki co, zachęcam do zapoznania się z wydarzeniami minionego weekendu z ekonomicznym rysem. W sobotę i niedzielę piszemy m.in. o akcyzie na płyn do e-papierosów, podpowiadamy, jak oszczędzić sobie stresu podczas wczasów nad Morskim Okiem, prezentujemy nową siatkę połączeń LOT-u i tłumaczymy, dlaczego raty kredytów hipotecznych nadal nie są tak tanie, jak być by mogły.

Gorąco polecam uwadze także najnowsze wydanie "Wykresów tygodnia", autorskiej publikacji redakcji Bankier.pl. Tych 7 wykresów (od trzęsienia ziemi w hipotekach po monetarne tsunami w Polsce) powie Państwu o ostatnich dniach więcej niż niejedna gruntowna analiza.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

Niedziela - 28 czerwca

18:51 Wzrost zakażeń w Czechach. "To nie jest druga fala"

17:05 W Hongkongu protesty przeciw planowanemu prawu o bezpieczeństwie



14:24 Premier Wlk. Bryt.: Nie będzie powrotu do polityki oszczędności

13:58 PKW: można uznać, że frekwencja jest rekordowa w historii ostatnich wyborów

07:56 Bojkot chińskich towarów po indyjsku

07:11 Kurczy się państwowy zasób ziemi

07:03 Wybory prezydenckie. Głosowanie w reżimie sanitarnym

06:00 Dlaczego na obniżkę rat hipoteki trzeba tak długo czekać?



06:31 Za złamanie ciszy wyborczej nawet 1 mln zł grzywny

06:00 Chcesz kupić mieszkanie z najemcą? Dobrze to przemyśl

04:42 Rekordowa liczba nowych zachorowań na Covid-19 w USA



Sobota - 27 czerwca

23:44 Amerykańskie myśliwce przechwyciły 4 rosyjskie samoloty

18:48 L’Oreal usuwa z opakowań słowo "biały"

18:15 Włochy: rekordowo niska liczba zmarłych na Covid-19 w ciągu doby

16:45 Sekretarz generalny ONZ: Normalizacja sytuacji najwcześniej za 2-3 lata

16:11 Premier Wlk. Bryt.: Jesteśmy gotowi na "australijskie warunki" współpracy z UE

15:18 LOT ogłosił letnią siatkę połączeń

14:41 Czesi zapowiadają przywrócenie normalnego ruchu na granicy z woj. śląskim

13:35 Najwyższy od dwóch miesięcy dobowy przyrost zakażeń w Czechach

11:00 Polskie koleje uruchamiają coraz więcej połączeń międzynarodowych

08:00 Płyn do e-papierosów zostanie objęty akcyzą

07:20 Rezerwacja parkingu przed Morskim Okiem teraz przez internet. Ma rozładować tłumy

07:03 Nepal: koronawirus zamknął bogów w świątyniach

06:47 W tę niedzielę sklepy otwarte

01:09 Wlk. Brytania: od 6 lipca nie będzie kwarantanny dla podróżnych z niektórych krajów



Przypominam, że powiadomienia o najnowszych podsumowaniach dnia/weekendu redakcja Bankier.pl wysyła do swoich subskrybentów w formie wieczornego newslettera. Zapisać się na niego można tutaj.

Zapisz się na wieczorne podsumowania dnia. Artykuły z serii "To był dzień" przygotowują Malwina Wrotniak i Marcin Dziadkowiak z redakcji Bankier.pl / Bankier.pl