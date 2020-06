fot. ASW / ArtService

Andrzej Duda uzyskał najwyższy wynik w I turze wyborów prezydenckich, ale nie zdobył ponad 50 proc. głosów - wynika z sondażu exit poll. W II turze z obecnym prezydentem zmierzy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Popierany przez PiS Andrzej Duda uzyskał proc. 41,8 głosów - wynika z sondażu exit poll Ipsos. Drugie miejsce zajął kandydat KO Rafał Trzaskowski z poparciem na poziomie 30,4 proc.

Według sondażu Ipsos trzeci wynik uzyskał bezpartyjny kandydat Szymon Hołownia (13,3 proc.), który wyprzedził kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka (7,4 proc.). Piąty wynik uzyskał kandydat Lewicy Robert Biedroń (2,9 proc.), szósty - kandydat Koalicji Polskiej PSL-Kukiz15 Władysław Kosiniak-Kamysz (2,6 proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Marek Jakubiak (0,5 proc.), bezpartyjny Paweł Tanajno (0,3 proc.), szef Unii Pracy Waldemar Witkowski (0,3 proc.), kandydat Kongresu Nowej Prawicy Stanisław Żółtek (0,3 proc.) oraz kandydat Ruchu Prawdziwa Europa Mirosław Piotrowski (0,2 proc.).

Frekwencja miała sięgnąć 62,9 proc. - wskazuje Ipsos. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, o godz. 17 frekwencja wynosiła 47,89 proc. W poprzednich wyborach prezydenckich w 2015 r. frekwencja w pierwszej turze wyniosła 48,96 proc., a w drugiej - 55,34 proc.

Najwięcej wyborców poszło do urn: w woj. mazowieckim - 68,1 proc., woj. lubuskim - 65,7 proc., woj. małopolskim - 64,8 proc., woj. wielkopolskim - 64,6 proc., woj. podkarpackim - 63,6 proc., woj. łódzkim - 63,2 proc.

Frekwencję poniżej średniej krajowej odnotowano: w woj. śląskim - 62,6 proc., woj. pomorskim - 62,6 proc., woj. lubelskim - 62,2 proc., woj. zachodniopomorskim - 61,4 proc., woj. podlaskim - 61,1 proc., woj. dolnośląskim - 59,6 proc., woj. kujawsko-pomorskim - 59,4 proc., woj. świętokrzyskim - 58,5 proc., woj. warmińsko-mazurskim - 58,4 proc., woj. opolskim - 58,3 proc.

Ipsos: Duda wygrał w 12 województwach, Trzaskowski - w 4

Popierany przez PiS prezydent Andrzej Duda wygrał w dwunastu województwach, a kandydat KO Rafał Trzaskowski w czterech - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News.

Według sondażu Duda wygrał w województwach: podkarpackim (60,6 proc. głosów), świętokrzyskim (56,1 proc.), lubelskim (55,6 proc.), podlaskim (49,6 proc.), łódzkim (47,7 proc.) małopolskim (46,3 proc.), mazowieckim (41,1 proc.), śląskim (40,9 proc.), kujawsko-pomorskim (39,8 proc.), warmińsko-mazurskim (38,8 proc.), opolskim (37,1 proc.) i w wielkopolskim (33,6 proc.).

Trzaskowski zwyciężył w województwach: pomorskim (42,6 proc.), lubuskim (40,9 proc.), dolnośląskim (38,3 proc.) i zachodniopomorskim (38,1 proc.).

Duda wygrał z Trzaskowskim na wsi oraz w małych i średnich miastach

Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim na wsi, gdzie głosowało na niego 54,7 proc. wyborców, oraz w małych i średnich miastach - wynika z sondażu Ipsos. W największych aglomeracjach większe poparcie uzyskał Trzaskowski.

Według sondażu IPSOS w małych miastach do 50 tys. mieszkańców więcej osób oddało głos na Andrzeja Dudę niż na Rafała Trzaskowskiego. Na urzędującego prezydenta głosowało tam 37,9 proc. obywateli, a na jego oponenta z KO - 32,8 proc.

W miastach do 200 tys. mieszkańców na Dudę zagłosowało 39,3 proc. obywateli, a na Trzaskowskiego - 33,7 proc.

Z kolei na kandydata KO w dużych miastach (201-500 tys.) głosowało 37,8 proc. wyborców, a w największych aglomeracjach (powyżej 500 tys.) - 47,2 proc. W przypadku Dudy było to odpowiednio: 32 proc. i 24,7 proc. wyborców.

Z sondażu IPSOS wynika też, że na trzeciego pod względem poparcia Szymona Hołownię głosowało 11,6 proc. mieszkańców wsi. W najmniejszych miastach (do 50 tys.) poparło go 14,7 proc. osób, w średnich (51-200 tys.) - 13,7 proc., w dużych (201-500 tys.) - 14,6 proc., a w największych (ponad 500 tys.) - 14,1 proc.

Trzaskowski z większym poparciem wyborców z wyższym wykształceniem

Na Andrzeja Dudę głosowało 42,6 proc. kobiet i 41 proc. mężczyzn. Rafała Trzaskowskiego poparło 31,6 proc. kobiet i 29,1 proc. mężczyzn - wynika z sondażu Ipsos. Największą różnicę wśród głosów kobiet i mężczyzn uzyskał kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak.

69,4 proc. wyborców z wykształceniem podstawowym zagłosowało na ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę. W grupie wyborców z wykształceniem wyższym i licencjackim najwięcej - 41,3 proc. głosów uzyskał kandydat KO Rafał Trzaskowski - wynika z sondażu.

Zgodnie z danymi Ipsos spośród wyborców z wykształceniem wyższym i licencjackim 41,3 proc. zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego, 25,7 proc. - na Andrzeja Dudę, 17,2 proc. - na Szymona Hołownię, 8,1 proc. - na Krzysztofa Bosaka, 3,5 proc. na Roberta Biedronia, a 2,5 proc. - na Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym najwięcej - 65,5 proc. głosów - zebrał Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski uzyskał w tej grupie wynik 17,2 proc. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Szymon Hołownia - 8 proc., Krzysztof Bosak - 4,1 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,6 proc. oraz Robert Biedroń - 1,5 proc.

Także wyborcy z wykształceniem podstawowym w większości poparli Andrzeja Dudę - 69,4 proc. Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Rafał Trzaskowski - 12,5 proc., Szymon Hołownia - 6,3 proc., Krzysztof Bosak - 5,9 proc., Robert Biedroń - 2,7 proc. oraz Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,6 proc.

Elektorat popieranego przez PiS prezydenta przeważał także w grupie osób posiadających wykształcenie średnie i pomaturalne - 41,5 proc. Rafał Trzaskowski otrzymał w tej grupie 29,2 proc. głosów, Szymon Hołownia - 13,4 proc., Krzysztof Bosak - 8,5 proc., Robert Biedroń - 3,2 proc., a Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,7 proc.

Ipsos przeprowadził badanie exit poll przed 500 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Ankieterzy prosili osoby, które oddały głos, o wypełnienie krótkiej ankiety.

Duda: Wygrywam I turę w sposób absolutnie zdecydowany

Wygrywam tę I turę dzięki państwa głosom rzeczywiście w sposób absolutnie zdecydowany, ta przewaga jest potężna i ogromnie jestem za to wdzięczny - powiedział w Łowiczu ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego po I turze wyborów.

Podkreślił, że szczegóły poznamy w najbliższych dniach, bo są to wyniki sondażowe.

"Gratuluję również wszystkim moim konkurentem, w tym w szczególności gratuluję panu Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku, który prowadzi go do II tury, do tego, że będziemy razem stawali w szranki" - powiedział prezydent.

"Mamy różne wizje z panem Rafałem Trzaskowskim, mamy różne wizje z jego partią, tak samo jak mieliśmy różne wizje w 2015 r." - dodał

Dziękował wszystkim swoim kontrkandydatom i dodawał, że uczestnictwo w debatach prezydenckich było okazaniem szacunku wyborcom oraz konkurentom w wyborach.

"Dziękuję ogromnie tym, którzy mi zaufali. Po pięciu latach uzyskuję prowadząc cały czas politykę, różnie krytykowany, atakowany, podejmując trudne decyzje (...) bardzo trudne sprawy, które załatwialiśmy w międzyczasie, ogromne społeczne oczekiwania, co do tego, żeby poprawić sytuację, co do tego, żeby poprawić byt ludzi, wielkie oczekiwania. Po pięciu latach dużo więcej osób niż wówczas głosuje na mnie" - powiedział Duda.

"Wynik sprzed pięciu lat pobity o kilka długości, przy 10 kontrkandydatach. Jestem ogromnie wdzięczny, dziękuję za wsparcie" – powiedział prezydent, ubiegający się o reelekcję.

"Kampania będzie się toczyła dalej, poprowadzimy bardzo ważną dyskusję o Polsce, zadajemy pytanie, jaka ta Polska będzie w przyszłości" - mówił Duda.

"W bardzo wielu sprawach dotyczących Polski, tego, jak Polska powinna być reprezentowana, jak powinny być prowadzone polskie interesy bardzo niewiele dzieliło nas i dzieli z panem Krzysztofem Boskiem - w bardzo wielu sprawach myślimy podobnie" - dodał prezydent.

Podkreślał, że zarówno on, jak i Bosak mają wspólny cel, czyli "silną, bezpieczną Polskę", w której ludzie czują, że są godnie reprezentowani.

"Przyszłość to rodzina, przyszłość to bezpieczeństwo, przyszłość to praca, przyszłość to inwestycje, przyszłość to godność. Nie mam żadnych wątpliwości, że na następne lata Polska właśnie tego potrzebuje" – powiedział.

"Popatrzmy na Lewicę, popatrzmy na wszystkich kandydatów o profilu lewicowym. Oczywiście bardzo dużo jest między nami różnic, zwłaszcza tych światopoglądowych, ale czy jeden punkt na 100 procent nie jest wspólny? A mianowicie troska o zwykłego człowieka, zwłaszcza tego człowieka, który z różnych przyczyn został skrzywdzony, zwłaszcza o tego człowieka, który jest słabszy, temu, któremu trudniej się żyje" - dodał Duda.

Prezydent odniósł się również do wyborców kandydata Koalicji Polskiej na prezydenta, szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Nie mam wątpliwości, że wyborcy Władysława Kosiniaka-Kamysza patrzą na polską rodzinę i jej wartość i na polską wieś tak samo jak ja patrzę. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że mają do polskiej rodziny wielki szacunek, że uważają, że ona powinna absolutnie w polityce zajmować pierwsze miejsce" - podkreślił.

"Nie ma żadnej przerwy, nie ma żadnego spoczynku, prowadzimy kampanię nadal. Ja w tym momencie, zaraz jak skończę to wystąpienie, ruszam na trasę kampanii i jadę na kolejne spotkanie" - powiedział Duda.

Odnosząc się do okrzyków "Zwyciężymy" prezydent odpowiedział wyborcom: "Tak, bo Polska tego potrzebuje". "Chcę wygrać te wybory prezydenckie, a państwo mi w tym pomagacie i będziecie pomagali nadal. O to proszę" - dodał.

Trzaskowski: Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę

Mamy szanse wygrać te wybory - powiedział kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników wyborów. "Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę" - podkreślił.

Kandydat podziękował żonie i rodzinie "za cierpliwość i wytrwałość". "Ale zanim podziękuję całej Polsce chciałbym najserdeczniej podziękować Małgorzacie Kidawie-Błońskiej" - mówił Trzaskowski.

"Chciałbym podziękować Senatowi Rzeczpospolitej i wszystkim samorządowcom w Polsce, którzy pokazali charakter" - dodał.

"Gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska, gdyby nie samorządowcy, gdyby nie Senat to już dawno, dawno byłoby po wyborach" - zaznaczył.

Podkreślił, że mamy szanse wygrać wybory. "Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę" - oświadczył.

"Dzisiaj spacerowałam po ulicach Warszawy i wiem, że duża część z was chciałaby wygrać już w I turze, tak jak w Warszawie, ale moi drodzy ten wynik pokazuje jedno, co najważniejsze, a mianowicie ponad 58 proc. społeczeństwa chce zmiany. Chcę do tych wszystkich obywateli dzisiaj jasno powiedzieć: +będę waszym kandydatem, będę kandydatem zmiany+" - powiedział.

Trzaskowski po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll podkreślił, że druga tura wyborów nie będzie tylko wyborem pomiędzy nim a kandydatem PiS, prezydentem Andrzejem Dudą. "To będzie wybór pomiędzy Polską otwartą (...) To będą wybory pomiędzy tymi, którzy szukają, tak jak ja, jak my wszyscy, porozumienia i wspólnoty. (...) I tymi, którzy przez cały czas szukają konfliktu. To będą wybory pomiędzy wszystkimi tymi, którzy chcą patrzeć w przyszłość, żeby rozstrzygać spory, które naprawdę przyniosą nam lepszą i pewną przyszłość" - mówił Trzaskowski.

Podkreślił, że w drugiej turze wyborów Polscy zdecydują, czy będą mieli "silnego prezydenta, który patrzy władzy na ręce", czy prezydenta, "który niestety nie szanuje nawet swojego podpisu".

"Władza jest dla obywateli" - podkreślił Trzaskowski, dodając, że obywatele nie są dla władzy. "Musi być równowaga. Monopol władzy nigdy dobrze się nie kończy. O tym będą te wybory" - stwierdził kandydat KO.

Podziękował swoim wyborcom, za to, że "możemy się cieszyć tym wynikiem". Mówił, że "cała Polska się obudziła". "Tak wielu z nas chce po prostu zmiany. Dziękuję tym, którzy oddali głos na zmianę. Ja będę kandydatem zmiany. Prezydentem wszystkich Polek i Polaków" - powiedział Trzaskowski.

"Widać po tym wyniku, że jest bardzo wiele Polek i Polaków, którzy inaczej niż my oceniają te ostatnie 5 lat, którzy również oceniają niektóre reformy, które wprowadził rząd PiS pozytywnie. Chcę jasno powiedzieć, my w przeciwieństwie do dzisiaj rządzących wyciągamy wnioski z tego, co się w Polsce dzieje, utrzymamy 500 plus, nie podwyższymy wieku emerytalnego, trzynasta emerytura jest bezpieczna" - mówił Trzaskowski.

"Można mieć to wszystko, ale można mieć jeszcze więcej, można mieć wspólnotę" - dodał. Zaznaczył, że wszystkich szanuje i ze wszystkimi chce rozmawiać.

Zwracał się również do innych kandydatów opozycyjnych. Dziękował Szymonowi Hołowni, że "wykazał nieprawdopodobny hart ducha" i "potrafił zmobilizować bardzo wiele osób, które do tej pory nie chodziły na wybory".

Przyznał, że wiele osób jest zmęczonych "starym sporem politycznym". "Obiecuję wszystkim wyborcom Szymona Hołowni i wszystkim wyborcom, że dzisiaj będziemy patrzeć w przyszłość i chcemy się unieść ponad te stare spory polityczne, bo one zostały rozstrzygnięte. I nie chcemy się odnosić do jednego człowieka, który cały czas chce walczyć z cieniem" - mówił kandydat KO.

Zwracał się także do Krzysztofa Bosaka i jego wyborców. "Wiele nas różni, ale zawsze mówiłem przed debatami, że mimo że mamy inną wizję, to wiem, że panu na czymś naprawdę zależy" - podkreślił Trzaskowski. "Jeśli chodzi o pomoc przedsiębiorcom i walkę z państwem, które się we wszystko wtrąca, mamy takie same poglądy z większością obywateli, którzy zagłosowali na pana" - mówił Trzaskowski.

"Naprawdę warto porozmawiać o prawdziwych wyzwaniach i o tym, o czym dzisiaj rozmawiają Polki i Polacy, a nie o tym, o czym się rozmawia na Nowogrodzkiej (siedzibie PiS - PAP). W związku z tym zapraszam panie prezydencie, niech pan wybierze miejsce" - zaprosił Trzaskowski do debaty prezydenta Dudę.

Zaznaczył, że już od jutra jest do dyspozycji prezydenta. "Jutro jestem w Płocku (...) panie prezydencie zapraszam do Płocka. Możemy tam debatować, ale w każdym kolejnym dniu będę w każdym kolejnym mieście. Zapraszam pana na debatę. Niech pan wybiera odpowiedni dzień, odpowiednie miejsce. Wreszcie porozmawiajmy o prawdziwych problemach" - stwierdził.

Zwrócił też uwagę na to, że przed Polską jest kryzys gospodarczy i dlatego będzie domagał się jasnych odpowiedzi od rządu i prezydenta w sprawach na przykład stanu finansów publicznych i ratowania miejsc pracy. "Mam takie poczucie, że niestety rząd coś przed nami ukrywa i musimy o tym wiedzieć. Zasługujemy na debatę na ten temat" - dodał.

Trzaskowski podkreślił też, że PiS obiecywał silne państwo, a tymczasem pod rządami PiS - jego zdaniem - jest ono "dramatycznie słabe" i nikt nie widział takiego "uwłaszczania się na państwie" i tylu afer. "Mamy prawo o tym mówić (...) Obywatele mówili mi, że mają dość hipokryzji tej władzy" - dodał kandydat KO.

Trzaskowski mówił też, że w tej chwili czekają go dwa tygodnie ciężkiej pracy.

Hołownia: To jest wynik moich marzeń

"Czy to jest wynik moich marzeń? Tak, to jest wynik moich marzeń. Myślę, że nikt, kiedy sześć miesięcy temu zaczynaliśmy tę drogę, nie pomyślałby, że to jest w ogóle możliwe, by przekonać, bo z tych statystyk - a myślę, że one jeszcze urosną, jak się zacznie zliczać głosy też te z zagranicy, korespondencyjne (...) one mogą dojechać jeszcze do 15-18 proc. - wynika, że przekonaliśmy 2,5 mln ludzi" - powiedział Hołownia.

"Mam w sobie gotowość i siłę do tego, by stanąć teraz na czele ruchu, który poprowadzi tę całą energię i siłę, to wszystko, co się w nas urodziło dalej" - oświadczył Hołownia na wieczorze wyborczym. Zapewniał zwracając się do swoich sympatyków, że "pójdziemy dalej i będziemy załatwiali sprawy, które są dla nas ważne". Podkreślał, że najważniejsze są: zielona, solidarna i bezpieczna Polska oraz silne wspólnoty samorządowe.

Hołownia zapowiedział, że w najbliższych dniach spotka się z przedstawicielami jego ruchu z całej Polski, by skonsultować "zachowanie przed drugą turą". "Moja intuicja na dziś jest taka, że powinniśmy przed tym, który będzie reprezentował w II turze tę część, z którą można wiązać jakieś nadzieje dla Polski, położyć ważne dla nas problemy" - oświadczył. "By zadać pytanie, czy są to też jego postulaty, czy jest mu z nimi po drodze, czy jest w stanie je realizować" - dodał. "Jeżeli odpowie twierdząco, to będzie wskazówka dla wielu z nas" - ocenił.

Hołownia zaznaczył też, że każdy z przedstawicieli jego ruchu powinien podjąć samodzielną decyzję oddając głos w II turze. Zapowiedział, że poinformuje na kogo sam będzie głosował. "Jesteśmy ruchem wolnych ludzi, a nie partią polityczną, w której obowiązuje dyscyplina głosowania" - oświadczył Holownia.

Bosak: Konfederacja stała się trzecią siłą polityczną

„Wydaje się, że jesteśmy w historycznej chwili. Te wyniki, których nikt nie prognozował, to wyniki zapowiadające prawdziwą polityczną zmianę, jaka zaczęła się na polskiej scenie politycznej. Konfederacja stała się trzecią siłą w Polsce” – oświadczył Bosak podczas wieczoru wyborczego w Warszawie.

Bosak podkreślił, że wynik Konfederacji przy wysokiej frekwencji jest ogromnym sukcesem wszystkich środowisk i sympatyków Konfederacji. Według niego baza wyborców tej formacji dzięki pracy w ostatnich miesiącach bardzo się poszerzyła.

„Dziś te siły, z którymi walczymy, którym rzuciliśmy rękawice – siły głównego nurtu - wydają się silne, wydają się wielkie. Ale tak naprawdę oni już wiedzą, że są kolosem na glinianych nogach. Na dwóch nogach. Nazwy tych dwóch nóg to PiS i Platforma” – oświadczył polityk. „To jest kolos na glinianych nogach, a nową rodzącą się prawdziwą siłą jest Konfederacja” – oświadczył Bosak.

Biedroń: Czasami się wygrywa, czasem się przegrywa

Biedroń podczas swojego przemówienia po ogłoszenia sondaży Exit Poll podkreślał, że "to nasze marzenia i nadzieje sprawiły, że nie uwierzyliśmy to, że Polska jest skazana na prawicę, bo my wiemy, że mamy swoje wartości i swój program i zawsze będziemy stali po tej stronie - po stronie naszych wartości i naszego programu".

"Lewica nigdy nie miała łatwo, ale zawsze zwyciężamy wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy uwierzyli w to, że inna polityka jest możliwa, że te wartości, o które walczyły nasze przeszłe pokolenie, bo przecież lewica ma przepiękną historię, przepiękną tożsamość, ale wartości także, te o które walczy obecne pokolenie i będą walczyły przyszłe pokolenia, mają swoją wartości. Warto się o nie bić i będziemy zawsze to robili" - powiedział Biedroń.

Kandydat Lewicy stwierdził także, że "jesteśmy dzisiaj tutaj, bo wierzymy, że inna polityka jest możliwa, że w polityce jest się dla zmiany". "Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, ale my jesteśmy w polityce po to, żeby w końcu coś się zmieniło, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby ludzie byli bardziej szczęśliwy, żeby równość oznaczała równość, a godność żeby godność znaczyło - to jest nasze zadanie, tego zadania dzisiaj nie możemy porzucić. To zadanie z jeszcze większą siłą musi być przez nas realizowane jutro, pojutrze, każdego tygodnia i każdego miesiąca w przyszłości, bo to jest zadanie Lewicy - być zawsze z ludźmi" - dodał.

"To były najdziwniejsze wybory w nowożytnej historii Europy" - stwierdził.

Kosiniak-Kamysz: Ten finał nie daje mi satysfakcji

"Dziękuję przede wszystkim za to, że byliście ze mną przez te ostatnie osiem, dziewięć miesięcy tej najdłuższej kampanii prezydenckiej w historii, która miała swoje różne zmienne, taki rollercoaster odbył się w tej kampanii" - mówił Kosiniak-Kamysz po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do zebranych na wieczorze wyborczym.

"Jest finał - oczywiście nie daje mi on osobiście satysfakcji, nie ma co ukrywać" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Wierzę, że to, co robiliśmy przez te ostatnie miesiące,(...) ta propozycja Polski, która nie jest Polską podzieloną, a Polską wspólnotową, która nie ulega bratobójczej walce - na to pytanie zadane dzisiaj naszym rodaków uzyskałem odpowiedź, może to jeszcze nie ten moment, może to jeszcze nie ta chwila, ale ja dalej wierzę, że to jedyna słuszna droga" - mówił.

"Nie wierzę, że z bratobójczej wojny wyjdzie na końcu coś dobrego, ale taka jest decyzja, ja szanuję decyzję moich rodaków" - podkreślił szef PSL. Stwierdził, że polaryzacja na scenie politycznej okazała się silniejsza, niż się wydawało. "Zobaczymy, czy polaryzacja przynosi owoce, te dobre owoce, czy przynosi straty i przynosi trudne doświadczenia" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Pogratulował jednocześnie swoich kontrkandydatom.

Pytany o powyborcze rozliczenia, szef PSL - który według sondażowych wyników uzyskał w wyborach prezydenckich 2,6 proc. poparcia - podkreślił, że nie zamierza zrezygnować z funkcji prezesa PSL. "Nie zamierzam rezygnować, to mówię jednoznacznie. Pracowałem w trudnych warunkach przez te pięć lat" - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył przy tym, że podda się ocenie podczas kongresu partii.

Chwedoruk: W wymiarze politycznym wynik pierwszej tury to idealny remis

Prof. Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślił w rozmowie z PAP, że wynik pierwszej tury jest efektownym zwieńczeniem 15-letniego sporu PiS i PO, którego twarzami stali się dziś ludzie, który w 2005 roku byli na zapleczu wielkiej polityki.

"W wymiarze politycznym jest to idealny remis, biorąc pod uwagę potencjał mobilizacji w drugiej turze obu kandydatów. Przesądzą o wyniku wyborów ci, którzy w pierwszej turze w ogóle nie zagłosowali. Im wyższa będzie ostatecznie podana frekwencja w pierwszej turze, tym ta grupa, którą można dodatkowo zmobilizować przez dwa tygodnie, będzie oczywiście mniejsza" - dodał ekspert.

Ocenił, że wyborcy Krzysztofa Bosaka i Konfederacji to najczęściej młodzi ludzie, którzy nie odnajdują się w sporze PiS i PO. Bliżej im gospodarczo do PO, ale są znacznie bardziej konserwatywni światopoglądowo niż Rafał Trzaskowski i jego zaplecze polityczne.

Wynik kandydata Lewicy Roberta Biedronia prof. Chwedoruk ocenił, jako katastrofę — drugą przez ostatnie 1,5 roku.

"Elektorat Lewicy jest dychotomiczny. Z jednej strony dla wyborcy SLD kwestie LGBT nigdy nie były nad wyraz istotne. Biedroń w mojej ocenie stał się zakładnikiem jednego tematu. Do młodych i liberalnych wyborców lepiej przemówili 2-3 inni — lepiej sprofilowani kandydaci" - powiedział.

Zdaniem politologa z UW wynik kandydata PSL pokazuje, że Władysław Kosiniak-Kamysz może uczynić tę partię jedynie konserwatywnym skrzydłem PO, satelitą tej partii.

"Wynik Szymona Hołowni jest jego osobistym sukcesem. Nie ma on jednak takiej wagi jak trzecie miejsca Andrzeja Leppera, Grzegorza Napieralskiego czy Pawła Kukiza, bo nie ma on zaplecza politycznego. Może on jednak sprzedać ten wynik za wysoką cenę - dobre miejsca na listach PO w kolejnych wyborach" - ocenił.

Przyznał, że przed PiS i Andrzejem Dudą stoi zadaniem zmobilizowania swojego elektoratu, nieco sytego, bo składającego się z osób, którym w ostatnich 5 latach się polepszyło.

"PiS wygrywał poprzednie wybory przez mobilizację i w części polaryzację społeczną. Wiele w drugiej turze będzie zależało od mobilizacji zwolenników PiS, jak i od tego, czy sztab Rafała Trzaskowskiego będzie umiał rozbroić ciężkie bomby, jak np. kwestię podwyższenia wieku emerytalnego" - powiedział Chwedoruk.

PAP