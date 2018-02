Tchórzewski: Są dyskusje o fuzjach w energetyce, ale ich nie inicjuję

Toczą się różne dyskusje, także na ten temat, ale nie są inicjowane przeze mnie - powiedział PAP minister energii Krzysztof Tchórzewski, komentując medialne doniesienia o możliwości połączenia koncernów energetycznych, kontrolowanych przez państwo.

Według "Dziennika Gazety Prawnej", premier Mateusz Morawiecki chce, by na polskim rynku zamiast czterech zostały dwie grupy energetyczne. Gazeta twierdzi, że w pierwszej kolejności miałoby dojść do konsolidacji aktywów ciepłowniczych kilku spółek, a potem do fuzji koncernów - Enei z Tauronem i PGE z Energą.

"Toczą się różne dyskusje, także na ten temat, ale takie pomysły nie są przeze mnie inicjowane. Ja się im tylko przysłuchuję" - powiedział PAP minister Tchórzewski. Jak przypomniał, jako wiceminister gospodarki, w roku 2006 uczestniczył we wdrażaniu dzisiejszego modelu, opartego o cztery grupy energetyczne. "Na starcie miały być trzy, ale KE wymusiła utworzenie czwartej z powodu konkurencji. Dzisiaj stanęlibyśmy przed koniecznością negocjacji w drugą stronę" - powiedział minister.

"Czy na tyle warunki w Europie się zmieniły, że liczy się już bardziej konkurencja na poziomie europejskim, a nie krajowym, czy w związku z tym notyfikacja byłaby łatwiejsza - nie wiem" - ocenił Krzysztof Tchórzewski.

