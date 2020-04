Rafinerie złota wracają do pracy

Trzy największe rafinerie złota na świecie ogłosiły, że wracają do pracy po dwóch tygodniach zamknięcia, które mocno odbiło się na rynku fizycznego złota.

Rafinerie Valcambi, Argor-Heraeus i PAMP – wszystkie zlokalizowane w graniczącym z Włochami kantonie Ticino – zostały 20 marca zamknięte przez lokalne władze jako jedne z wielu zakładów, które nie produkują dóbr pierwszej potrzeby. Szwajcarska „złota trójka” rocznie przerabia 1500 ton złota, co odpowiada za blisko 2/3 światowego wydobycia złota.

Ograniczenie szwajcarskiej produkcji połączone ze wzrostem popytu na złoto w czasie kryzysu doprowadziło do braków na rynku fizycznego metalu w wielu częściach świata, także w Polsce. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Chcesz kupić fizyczne złoto? Spóźniłeś się”.

W miniony weekend Valcambi i Argor-Heraeus zakomunikowały, że otrzymały zezwolenie od władz na częściowe wznowienie produkcji od 6 kwietnia. Podobną zgodę uzyskał PAMP. Wszystkie trzy rafinerie zostały zobowiązane do zachowania środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, co będzie wiązać się z wyraźnym ograniczeniem produkcji (nawet ok. 50 proc. mocy przerobowych). Problemem wciąż może być natomiast transport złota, który ze względu na obostrzenia wprowadzone na całym świecie jest obecnie mocno utrudniony.

Szwajcarskie rafinerie przerabiają także inne metale szlachetne, w tym srebro. O tym, czy warto zainwestować biały metal w obecnym momencie, przeczytasz w artykule „Parytet złota do srebra najwyższy w historii”.

Od początku 2020 r. cena uncji złota wyrażonej w dolarach wzrosła o 9,3 proc. do 1660 USD. Ze względu na osłabienie złotego wzrost ceny w polskiej walucie wyniósł 19 proc. - rynkowa cena jednej uncji to 6870 zł wobec 5756 zł na koniec 2020 r. W przypadku kupna fizycznych monet czy sztabek do ceny tej należy doliczyć także marże.

O tym, jak inwestować w kruszce, przeczytasz także w poradnikach: „Jak inwestować w złoto fizyczne?” oraz „Jak inwestować w srebro?”.

Michał Żuławiński