Quercus TFI liczy w '19 na wzrost aktywów, wdraża nową strategię inwestycyjną

Quercus TFI, który w zeszłym roku zanotował istotne odpływy, liczy w 2019 roku na wzrost aktywów pod zarządzaniem. Głównym motorem wzrostu mają być napływy do nowych funduszy inwestycyjnych, które mogą sięgnąć kilkuset milionów złotych - poinformował prezes Quercusa Sebastian Buczek.

"Rok 2018 był trudny dla polskich inwestorów i również bardzo trudny dla Quercus TFI. W 2018 roku zanotowaliśmy duży spadek kursu akcji Quercusa, co wiążemy z zamieszaniem wokół afery GetBacku i słabością całego rynku" - powiedział Sebastian Buczek na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami.

"Zakładamy, że rok 2019, pomimo różnych wyzwań, będzie dla polskich inwestorów lepszy niż ubiegły. Jeszcze w czwartym kwartale mogło się wydawać, że czeka nas znowu trudny okres, wielu inwestorów się tego boi, ale odbieramy to jako sygnały, że może dojść do odwrócenia złej tendencji" - dodał.

Buczek poinformował, że na ten rok głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI.

"Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako niezależny dostawca produktów dla zamożnych inwestorów" - powiedział Buczek.

"Naszym celem, pod warunkiem osiągnięcia dobrych wyników finansowych, jest też przeznaczenie do 100 proc. zysku netto na dywidendę lub skup akcji własnych" - dodał.

Na przełomie roku w Quercus TFI doszło do sporych zmian wśród zarządzających funduszami. Wojciech Zych i Marek Buczak, zarządzający funduszami i akcjonariusze Quercus TFI, odeszli z firmy, a do zespołu dołączyło czterech nowych zarządzających. Są to: Jarosław Jamka, Mariusz Zaród i Piotr Miliński, którzy przeszli z Ipopema TFI, a także Marcin Petelski, który zarządza autorskim funduszem Alphaset FIZ Quercus TFI.

Zmiany kadrowe wiążą się z wejściem Quercus TFI w nowe obszary inwestycyjne.

Do dotychczasowych inwestycji w akcje małych i średnich spółek polskich i regionalnych oraz w instrumenty dłużne korporacyjne, Quercus TFI dołączy fundusze inwestujące w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe oraz w akcje notowane na rynkach rozwiniętych, wybrane surowce i instrumenty pochodne na główne indeksy giełdowe.

Prezes Buczek liczy, że w najbliższych miesiącach motorem wzrostu aktywów Quercus TFI będą przede wszystkim nowe fundusze dłużne, a także fundusz autorski Alphaset FIZ. W jego ocenie, na przyciągnięcie nowych środków do funduszy inwestujących globalnie trzeba będzie prawdopodobnie trochę poczekać, aż inwestorzy zobaczą, jak sobie radzą nowi zarządzający.

W październiku Quercus TFI zapowiedział zmianę strategii swoich czterech funduszy: Quercus Europa, Quercus Rosja, Quercus Selektywny i Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ.

Quercus Europa został zastąpiony przez Quercus Dłużny Krótkoterminowy, czyli fundusz o charakterze gotówkowym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych. Polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tym emitowane przez Skarb Państwa, przedsiębiorstwa, a także przez inne państwa należące do UE lub OECD lub przez ich banki centralne. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu nie może być dłuższy niż 1 rok. Subfundusz jest alternatywą dla lokaty bankowej, ma oferować stopę zwrotu wyższą niż oprocentowanie lokat za okres 3,6 i 12 miesięcy.

Quercus Rosja zmienił strategię na Quercus Obligacji Skarbowych, czyli fundusz o charakterze obligacyjnym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz nie posiada benchmarku, może być alternatywą dla lokaty bankowej.

Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ oraz Quercus Selektywny zostały zastąpione przez odpowiednio: Quercus Global Balanced Plus FIZ i Quercus Global Balanced, czyli fundusze zamknięte mieszane z wysokim udziałem płynnych instrumentów zagranicznych. Zarządzający preferują następujące klasy aktywów: polskie i zagraniczne akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy, surowce (w tym ropa naftowa i złoto), polskie i zagraniczne obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, kontrakty futures na waluty.

Z kolei Alphaset FIZ jest funduszem zamkniętym o polityce absolutnej stopy zwrotu. Zarządzający będzie się skupiał na selekcji spółek do portfela, a nie na obstawianiu scenariuszy rynkowych. Portfel będzie w dużym stopniu zabezpieczony przed niekorzystną koniunkturą giełdową. Kierowany będzie wyłącznie do zamożnych klientów. (PAP Biznes)

pr/ gor/