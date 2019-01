Promocje w hipotekach – w bankach noworoczne wyprzedaże

Obniżona marża kredytowa to główny wabik w noworocznych promocjach przygotowanych przez dwie instytucje – ING Bank Śląski i Pekao Bank Hipoteczny. Kredyty hipoteczne na specjalnych warunkach będą dostępne przez kilka kolejnych tygodni.

Rok 2018 był dla banków udzielających kredytów hipotecznych wyjątkowo udany. Jednak kolejnych 12 miesięcy będzie dla kredytodawców stało pod znakiem lekkiego spowolnienia sprzedaży. Związek Banków Polskich prognozuje, że do klientów w 2019 r. trafi o około 10 proc. mniej finansowania niż w poprzednim roku.

Dla konkurujących na rynku instytucji oznaczać to będzie konieczność ostrzejszej walki o potencjalnych kredytobiorców. Nic zatem dziwnego, że już na początku roku widać pierwsze oznaki promocyjnego ożywienia. Pod hasłem „noworocznej wyprzedaży” swoje produkty odświeżyły ING Bank Śląski i Pekao Bank Hipoteczny.

Z oprocentowaniem zmiennym w wersji „Łatwy start” – z prowizją 0 proc. i marżą 1,8 pp.

Z oprocentowaniem zmiennym w wersji „Lekka rata” – z prowizją 1 proc. i marżą 1,65 pp.

Z oprocentowaniem stałym w wersji „Łatwy start” – z prowizją 0 proc. i oprocentowaniem 3,79 proc. przez 5 lat.

Z oprocentowaniem stałym w wersji „Lekka rata” – z prowizją 1 proc. i oprocentowaniem 3,64 proc. przez 5 lat.

klienci mogą wybrać jeden z czterech wariantów kredytu mieszkaniowego:

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie kompletnego wniosku do 24 lutego 2019 r. Kwota kredytu musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien założyć w banku rachunek osobisty i zasilać go co miesiąc kwotą co najmniej 2 tys. zł. Dodatkowo wymagane jest zawarcie za pośrednictwem ING Banku Śląskiego umowy ubezpieczenia indywidualnego spłaty kredytu hipotecznego.

czas na skorzystanie z noworocznej promocji jest nieco krótszy. Na specjalnych warunkach finansowanie zostanie udzielone w przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia. Kwota kredytu nie może przekraczać 600 tys. zł.

Marża kredytowa w ramach „Noworocznej wyprzedaży kredytów” uzależniona jest od wysokości wkładu własnego i wynosi:

1,75 pp. dla zobowiązań z LTV do 80 proc. (standardowa stawka – 1,9-2,0 pp.).

1,95 pp. dla kredytów z LTV powyżej 80 proc. (standardowo – 2,4 pp.).

Opłata za udzielenie kredytu wynosi od 0,5 do 3 proc. Przypomnijmy, że bank ten wyróżnia się nietypowym podejściem do sprzedaży łączonej. Instytucja nie proponuje dodatkowych produktów w zamian za obniżenie marży – oferuje „goły” kredyt hipoteczny.

Michał Kisiel