Popyt rośnie, a ceny? Maseczki na wagę złota

Maseczki – towar deficytowy w pierwszych tygodniach epidemii. Obecnie jest go więcej, ale nadal schodzi na pniu. Jedno- lub wielorazowe, z filtrem lub bez, w wielopakach lub pojedynczo – łączy je jedno – niewysoka dostępność i zbyt wysokie ceny.

Obowiązujący od czwartku nakaz zakrywania ust i nosa powoduje, że temat maseczek nie milknie. Sieci prześcigają się w ofertach, na Allegro zniesiono zakaz ich sprzedaży, a blogi pękają od treści w stylu DIY. Ceny maseczek rosną, dlatego rząd nie wyklucza ich odgórnej regulacji, choć można dostrzec lekkie wyhamowanie w cenach, które jeszcze na początku kwietnia były wysokie.

Obowiązek zasłaniania twarzy

Od 16 kwietnia 2020 roku każda osoba przemieszczająca się na otwartej powierzchni będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Przepisy nie mówią konkretnie o konieczności noszenia maseczek – istotne będzie jednak zakrycie wspomnianych części ciała. Polacy będą mogli skorzystać również z szalików, chustek czy przyłbic. Obowiązek ten dotyczy osób przebywających w przestrzeni publicznej, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług. To obostrzenie będzie funkcjonowało od 16 kwietnia 2020 roku do odwołania.

Polska nie jest pierwszym krajem, który wprowadził takie zalecenia. Jedno z niemieckich miast zobowiązało mieszkańców do noszenia maseczek w sklepach, podobne obostrzenia funkcjonują w Austrii. Obowiązek ten nie jest jednak popularny, część państw jedynie rekomenduje ich noszenie, a naukowcy nadal spierają się co do zasadności korzystania z nich.

Maseczki w marketach

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów masek ochronnych:

Maski chirurgiczne

Maski przeciwpyłowe N95

Półmaski FFP1, FFP2 lub FFP3

Maseczki bawełniane wielorazowe.

Najwięcej kontrowersji wzbudza ten ostatni typ, który jest szeroko dostępny. Dla utrzymania jakichkolwiek właściwości chroniących, należy maseczki bawełniane wielowarstwowe dezynfekować po każdym użyciu np. – przez wypranie w temperaturze pow. 60 stopni Celsjusza. W ofertach sklepów pojawiają się również maseczki z kieszonkami na filtr, który może być wykonany z gęstej tkaniny – może to być mikrofibra, filtr do odkurzacza oraz na przykład filtry do kawy.

⚠️ Od przyszłego czwartku (16.04) rząd wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Jednak już dziś wiele osób nosi maseczkę. Sprawdź jak robić to prawidłowo. Jednocześnie przypominamy, że kluczowe jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób -2m. pic.twitter.com/GyzZ8yWs22 — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) April 9, 2020

Dużym zainteresowaniem cieszą się maseczki dostępne dla przeciętnego Kowalskiego w sklepach typu Biedronka lub Żabka.

Maseczki w Biedronce, Żabce i w e-sklepie Poczty Polskiej Sklep Rodzaj maski Liczba sztuk w opakowaniu Cena Biedronka Maseczka wielorazowa z jonami srebra 3 14,99 zł Żabka Maseczka jednorazowa 10 16,17 zł Poczta Polska Maseczka wielorazowa z tkaniny medycznej 1 lub 5 9.99 zł za jedną sztukę lub 49,95 zł za 5 sztuk Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Ceny maseczek w aptekach internetowych wahają się od 2,99 zł za sztukę jednorazowej maski do prawie 7 zł. Najczęściej apteki oferują sprzedaż w wielopakach od 10 do 100 sztuk, wówczas również cena jest nieco niższa niż w przypadku pojedynczego zakupu.

Maseczki w aptekach internetowych Sklep Rodzaj maski Liczba sztuk w opakowaniu Cena DOZ.pl Maska chirurgiczna niejałowa, 3-warstwowa 1 5,99 zł Apteka Gemini Maseczka chirurgiczna 3-warstwowa 50 249,99 zł Cefarm24.pl Maseczka ochronna 3-warstwowa

Półmaska ochronna FFP2

Maska ochronna jednorazowa 10 1 20 53,25 zł 35,00 zł 114,90 zł Apteka-leki.pl Maseczka ochronna 3-wartswowa Maseczka higieniczna jednorazowa 100 1 425,10 zł 6,99 zł Apteka-melissa.pl Maseczka ochronna wielokrotnego użytku z jonami srebra 1, 30 14,99 zł, 319,00 zł Wapteka.pl Maseczka ochronna FFP2 1 29,90 zł Aleleki.pl Maseczka ochronna dwuwarstwowa 10 59,90 zł Dr.Max Maseczka jednorazowa 3-warstwowa 1 2,99 zł e-zikoapteka.pl Maska higieniczna

Maska z włókniny 50 50 229,00 99,00 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl, stan na 15.04.2020 r.

Ceny rosną

Porównując ceny masek ochronnych sprzed epidemii koronawirusa, widać zdecydowany trend wzrostowy. Dla przykładu zestaw 500 sztuk maseczek na początku marca 2020 roku kosztował 1999 zł, a na początku kwietnia 2020 roku cena wzrosła do 2499 zł, wynika z analizy towaru na portalu Skapiec.pl.

Jednocześnie można zaobserwować, że ceny wybranych towarów zmieniają się dynamicznie. Dla przykładu zestaw 5 sztuk maseczek ochronnych wielorazowych na początku kwietnia kosztował 75 zł – po utworzeniu oferty, a po 14 kwietnia 2020 roku – cena wzrosła do 95 zł za komplet. Zdarza się również, że wywindowane ceny w połowie marca uległy złagodzeniu po miesiącu.

Ceny zdecydowanie rosną w przypadku ofert maseczek wielorazowych. Wynika to nie tylko ze zwiększonego popytu na te produkty, ale również z cen materiałów w hurtowniach i ich dostępności. Dla przykładu metr tkaniny bawełnianej o gramaturze 140, wykorzystywanej często do produkcji maseczek wielorazowych, jeszcze przed epidemią koronawirusa kosztował około 5-6 zł za metr bieżący o szerokości 140-160 cm. Obecnie ceny wzrosły do około 19 zł za metr, co przełożyło się na droższe środki ochrony osobistej.

Inaczej wygląda sprawa wyrobów medycznych. W tej sprawie zabrał głos Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej w rozmowie z PAP, który podał przykłady podwyżek. Przed epidemią cena jednej maseczki wynosiła 0,64 zł, a dzisiaj jest to aż 5 zł. To oznacza wzrost cen o 681 proc. Podobnie jest w przypadku wody utlenionej (wcześniej 1,50 zł, teraz 3 zł; wzrost 100 proc.), spirytusu salicylowego (przed epidemią 2,99 zł, obecnie 6,99 zł - wzrost 134 proc.), rękawiczek nitrylowych (wcześniej 0,20 zł, teraz 0,50 zł - wzrost 150 proc.) oraz termometrów (przed epidemią 10,49 zł, teraz 13,99 zł - wzrost 33 proc.) - o czym pisaliśmy na łamach Bankier.pl.

Regulacje cen

Duże kontrowersje wzbudza pomysł regulacji cen. Rząd zarezerwował sobie taką możliwość w specustawie dotyczącej zmian związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czy masz już maseczkę ochronną? [Sonda Bankier.pl]

Mówi o tym artykuł ósmy wspomnianego aktu: „Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi może, w drodze rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych” i dalej: „Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia może ustalić maksymalne ceny dla różnych poziomów obrotu towarowego lub uwzględnić skalę sprzedaży albo świadczenia usług i uwarunkowania regionalne, a przy ustalaniu wysokości maksymalnych cen może wziąć pod uwagę wysokość cen w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a także uzasadnione zmiany kosztów produkcji i zaopatrzenia”, czytamy w specustawie.

– Jeżeli ceny maseczek, w związku z obowiązkiem zakrywania nosa i ust, wyjdą poza rozsądny zakres cenowy, to będziemy je regulowali – zapowiedział w Radiu Zet minister zdrowia Łukasz Szumowski. Choć ceny z początkiem epidemii wystrzeliły w górę, to jak dotąd nie ograniczono ich odgórnie.

Weronika Szkwarek