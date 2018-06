Polska bankowość w liczbach – I kw. 2018 [Raport]

Początek roku okazał się dla banków rekordowy. Przybyło klientów, kont, kart, a sprzedaż hipotek osiągnęła nienotowane od lat poziomy – wynika z danych zebranych przez Bankier.pl i PRNews.pl. Podobnie jak w minionych kwartałach ubyło jednak etatów i placówek. Raport „Polska bankowość w liczbach – I kw. 2018” zawiera unikatowe, niedostępne nigdzie indziej dane o kondycji sektora bankowego.

Pierwszy kwartał 2018 r. był dla sektora bankowego rekordowy. Dobiegający końca program „Mieszkanie dla młodych” spowodował duży wzrost zainteresowania kredytem pod hipotekę. Banki, które udostępniły nam dane, odnotowały znacznie wyższą sprzedaż niż w ostatnich miesiącach 2017 r. Ale rekordy padały także w innych segmentach. Bankom przybyło klientów, rachunków osobistych, kart i użytkowników bankowości elektronicznej. Szczególnie duży wzrost odnotowano w segmencie bankowości mobilnej.

Jak co kwartał zebraliśmy dane z banków obejmujące 16 obszarów tematycznych. Znajdą tu Państwo szczegółowe informacje dotyczące liczby kont, kart, użytkowników bankowości internetowej, mobilnej czy sprzedaży hipotek w podziale na poszczególne banki. Dane, które publikuje NBP, KNF czy ZBP są podawane zbiorczo dla całego sektora. U nas znajdą Państwo szczegóły.

Polska bankowość w liczbach – I kw. 2018

31,5 mln kont osobistych prowadziły banki na koniec marca 2018 r. Jest to o 375 tys. więcej niż kwartał wcześniej i 862 tys. więcej niż rok temu. W pierwszym kwartale najwięcej rachunków przybyło ING Bankowi Śląskiemu (61 tys.), Bankowi Millennium (60 tys.) i PKO BP (54 tys.). Liczba kont osobistych - przeczytaj raport.

16 mln klientów korzystało aktywnie z bankowości internetowej. Dostęp do tego kanału ma blisko 33 mln klientów, czyli o 450 tys. więcej niż na koniec grudnia 2017 r. i aż o 1,8 mln więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej aktywnych użytkowników mają PKO BP (3,7 mln), mBank i ING Bank Śląski (po 2,1 mln). Liczba użytkowników bankowości internetowej - przeczytaj raport.

Jest to o 400 tys. więcej niż kwartał wcześniej i aż o 2 mln więcej niż rok temu. Najwięcej mobilnych klientów miał PKO Bank Polski – 2,3 mln, drugie miejsce zajmował mBank – 1,7 mln, a trzecie ING Bank Śląski – 1,5 mln. Liczba użytkowników bankowości mobilnej - przeczytaj raport.

6 mln klientów banków korzystało z aplikacji mobilnej. To o 464 tys. więcej niż w poprzednim kwartale i o 1,6 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej mobilnych klientów ma PKO BP – 1,4 mln. Na drugim miejscu jest mBank – 1,2 mln, a na trzecim ING Bank Śląski – 941 tys. W ciągu pierwszych trzech miesięcy klienci banków wykonali w telefonach łącznie ponad 50 mln transakcji finansowych i założyli 164 tys. lokat. Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych - przeczytaj raport.

5,8 mln kart kredytowych obsługiwały banki na koniec marca. W porównaniu do danych z końca ubiegłego roku to spadek o 14 tys. kart, a w porównaniu do danych z marca ubiegłego roku, spadek o 78 tys. kart. Największym wydawcą kart kredytowych w Polsce pozostaje PKO BP – obsługuje ich 859 tys. Drugie miejsce zajmuje Bank Zachodni WBK (803 tys. kart), a na trzecim miejscu znajduje się Citi Handlowy (696 tys. kart). Liczba kart kredytowych - przeczytaj raport.

2,5 mln klientów było "mobile only", czyli korzystało z konta wyłącznie na smartfonach. Najwięcej klientów mobile only ma PKO BP – 755 tys. Na drugim miejscu znajduje się ING Bank Śląski, który ma 464 tys. klientów mobile only, a trzeci na podium jest mBank z 375 tys. mobilnych klientów. Liczba klientów mobile only - przeczytaj raport.

1,1 mln kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów. Jest to o 213 tys. więcej niż w grudniu i aż o 770 tys. więcej niż na koniec marca 2017 r. Największą liczbą może pochwalić się Bank Pekao (244 tys.). Na drugim miejscu jest PKO BP, który ma 167 tys. kart, a na trzecim – niemal ex aequo – BZ WBK i mBank. Pierwszy z nich ma 159 tys. kart, a drugi 158 tys. Liczba kart HCE - przeczytaj raport.

500 tys. obcokrajowców korzystało z usług polskich banków, wśród nich najwięcej było Ukraińców. Liderem w zestawieniu jest Bank Pekao z liczbą ponad 135 tysięcy obcokrajowców wśród klientów. To wynik lepszy od uzyskanego przez największy z banków – w PKO BP jest ich około 102 tysiące, czyli mniej niż u wicelidera – w Banku Zachodnim WBK (ok. 130 tysięcy). Liczba klientów-obcokrajowców - przeczytaj raport.

W ciągu minionego roku najwięcej etatów ubyło Alior Bankowi – 1,7 tys. W Raiffeisen Polbanku ubyło 575 etatów, w BGŻ BNP Paribas - 546 etatów, w Banku Zachodnim WBK – 500, w Pekao – 409, a w PKO BP – 396. Liczba zatrudnionych w bankowości - przeczytaj raport.

438 placówek własnych ubyło bankom w porównaniu do danych z marca 2017 r. Niemal wszystkie ankietowane banki zmniejszyły liczbę placówek. Wyjątek stanowią mBank i Citi Handlowy. Najwięcej oddziałów zwinął Raiffeisen Polbank – aż 120. Bank Pekao zmniejszył swoją sieć o 71 placówek, Bank Zachodni WBK o 66, PKO BP o 50. Liczba placówek bankowych - przeczytaj raport.

Wojciech Boczoń