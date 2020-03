Paweł Surówka zrezygnował z funkcji prezesa PZU

Paweł Surówka w porozumieniu z radą nadzorczą złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu PZU z dniem 12 marca 2020 roku - poinformowało PZU w komunikacie. Nie podano przyczyn rezygnacji dotychczasowego prezesa spółki. Nowym prezesem PZU została Beata Kozłowska-Chyła - informuje "Puls Biznesu".





Paweł Surówka z Grupą PZU związany był od stycznia 2016 roku. Początkowo pełnił funkcję członka zarządu PZU i PZU Życie nadzorującego obszar inwestycji. W czerwcu 2016 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu PZU Życie, a w kwietniu 2017 roku objął funkcję prezesa zarządu PZU.

Od stycznia 2015 roku do stycznia 2016 roku Surówka był doradcą prezesa PKO Banku Polskiego oraz Dyrektorem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji "Pulsu Biznesu", to rada nadzorcza na posiedzeniu, które przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych, odwołała prezesa Pawła Surówkę, który kierował ubezpieczycielem od czerwca 2016 r. Prezes co prawda złożył rezygnację, ale dlatego, że został o to poproszony - wynika z informacji "Pulsu Biznesu".

