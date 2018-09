Nowy rekord obrotów na GPW. 5,43 mld zł w jedną sesję

Obroty na szerokim rynku GPW wyniosły podczas piątkowej sesji 5,43 mld zł. To najwyższy wynik w historii warszawskiej giełdy.

Dzisiejsza sesja od dawna była wskazywana jako potencjalny kandydat na rekord. Zbiegło się bowiem dziś kilka istotnych dla rynku wydarzeń. Po pierwsze rozliczane były kontrakty terminowe, czemu zazwyczaj towarzyszą zwiększone obroty. Po drugie dokonywane były roszady w indeksach i to nie tylko tych polskich, ale światowych. Osiem polskich spółek dołączyło po dzisiejszej sesji do prestiżowego indeksu Stoox Europe 600. Cały polski rynek został zaś przeniesiony przez FTSE Russell z grona krajów rozwijających się do rozwiniętych. W indeksach giełdowej elity FTSE pojawi się od poniedziałku 37 polskich spółek.

Wszystkie te roszady mają realne konsekwencje zarówno krótko, jak i długoterminowe. Do tych pierwszych należy m.in. konieczność dostosowania przez fundusze bazujące na indeksach struktury swoich portfeli. To właśnie jeden z powodów, dla których dzisiejsze obroty były tak wysokie. Długoterminowe skutki to zaś inne spojrzenie na polski rynek przez największych inwestorów, ale i spadek udziału polski w indeksach FTSE. Awansowaliśmy bowiem z grona, w którym się wyróżnialiśmy, do grona, w którym jesteśmy liliputem. Nasz udział w koszykach FTSE przeznaczonych dla 25. najbardziej rozwiniętych gospodarek świata wyniesie ledwie 0,154 proc. Szerzej o awansie Polski i potencjalnych szansach oraz zagrożeniach z tym związanych, pisaliśmy w artykule "Wielki piątek na GPW. Polska wchodzi do grona krajów rozwiniętych".

Warto dodać, że dzisiejsze obroty wcześniejszy rekord pobiły bardzo wyraźnie. Ten ustanowiony został 12 maja 2010 roku i napędzany był przez trwający wówczas debiut PZU. Wynik? 3,35 mld zł. Tymczasem dzisiaj sam WIG20 osiągnął obroty rzędu 4,7 mld zł. Obroty na szerokim rynku sięgnęły zaś 5,43 mld zł, poprzedni rekord pobiły więc o przeszło 2 mld zł.

Aby uświadomić sobie, jak wielką sumą jest 5,43 mld zł, warto spojrzeć w statystyki GPW. Przykładowo w sierpniu obroty na akcjach wyniosły podczas sesji średnio 767,2 mln zł. Łącznie za cały sierpień obroty akcjami wyniosły 17,15 mld zł. Jedną tylko sesją wyrobiona została blisko 1/3 wyniku, na który w sierpniu na GPW pracowano cały miesiąc.

Rekordowa sesja przez większość czasu jednak rozczarowywała. Indeksy trzymały się w pobliżu kresek, obroty zaś dopiero o 14:51 przekroczyły poziom 0,5 mld zł. Klasycznie jednak, jak to bywa na sesjach w dniu tzw. "trzech wiedźm" (a więc rozliczenia kontraktów i roszad indeksowych), najwięcej działo się w ostatnich minutach handlu. Po samym fixingu obroty urosły aż o przeszło 4 mld zł.

Sam fixing nie był jednak zbyt udany, WIG20 bowiem oddał wówczas całe podejście zbudowane w okolicach godziny 16 i zamknął dzień 0,05 proc. pod kreską. Nieco lepiej poradziły sobie mniejsze spółki, mWIG zyskał 0,2 proc., sWIG zaś 0,1 proc. WIG sesję zamknął 0,01 proc. ponad kreską.

Pośród największych spółek najmocniej, bo o ponad 2 proc., rosły notowania KGHM-u, CD Projektu oraz CCC. Najsłabiej wypadły akcje Pekao (-3,5 proc.), Energi (-2,8 proc.) oraz Eurocashu (-2,5 proc.). Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniali się Introl (+23 proc.) i Getin Holding (+13 proc.), który jednak niebawem może trafić na listę alertów. Najmocniej na czerwono świeciły się zaś notowania Alchemii (-9,5 proc.) i ZE PAK-u (-8,5 proc.), który w II kwartale zanotował aż 36,2 mln zł straty.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3430,81 0,81 2,58 0,56 -3,07 -2,09 DAX Niemcy 12430,88 0,85 2,53 0,37 -1,34 -3,77 FTSE 100 W.Brytania 7490,23 1,67 2,55 -1,00 3,12 -2,57 CAC 40 Francja 5494,17 0,78 2,65 1,58 4,31 3,42 IBEX 35 Hiszpania 9590,40 0,07 2,40 0,43 -6,86 -4,52 FTSE MIB Włochy 21536,74 0,69 3,12 3,62 -4,25 -1,45 ASE Grecja 698,74 2,60 2,50 -0,92 -8,78 -12,92 BUX Węgry 35783,48 -0,97 -1,34 -3,31 -6,10 -9,13 PX Czechy 1101,71 -0,17 0,57 3,07 5,15 2,18 RTS INDEX (w USD) Rosja 1149,53 0,78 5,01 7,22 2,62 -0,42 BIST 100 Turcja 97988,16 1,94 3,41 8,65 -5,78 -15,04 WIG 20 Polska 2257,47 -0,05 1,14 -1,03 -8,56 -8,28 WIG Polska 58237,83 0,01 1,05 -1,76 -9,30 -8,64 mWIG 40 Polska 4071,02 0,19 0,80 -4,24 -17,44 -16,01 Źródło: PAP

Adam Torchała