Getin planuje scalenie, by uciec przed listą alertów

Getin Holding poinformował o rozpoczęciu procesu scalania akcji. Decyzja ta to próba ucieczki przed środowym wpisem na listę alertów.

- Zarząd Getin Holding Spółka Akcyjna, informuje, że w dniu 21 września 2018 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji Spółki (zmniejszenia ogólnej liczby akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego) - czytamy w piątkowym komunikacie Getin Holdingu.

Spółka chce, by scalenie dokonane poprzez połączenie każdych 4 akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 4,00 zł (stosunek wymiany: 4:1). Oznaczałoby to zmniejszenie liczby akcji Getinu wszystkich emisji z 759 069 368 do 189 767 342, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.

Decyzja ma związek z ryzykiem dotyczącym wpisania Getin Holdingu na listę alertów. Na listę tę trafiają spółki, dla których średni kurs liczony na potrzeby okresowej weryfikacji spadnie poniżej właśnie 50 groszy. Konsekwencje wpisania na listę alertów są nie tylko wizerunkowe. Taka spółka jest specjalnie oznaczana na GPW, wykluczana z indeksów oraz przede wszystkim z systemu notowań ciągłych. Trafia do notowań jednolitych i notowana jest na dwóch fixingach.

Getin zwlekał, choć znał ryzyko

Najbliższa rewizja będzie miała miejsce już w środę 26 września, tymczasem Getin Holding od 20 sierpnia notowany jest poniżej 50 groszy, jego średnia kwalifikacyjna jest zaś tak niska, że nie daje nadziei na naturalną ucieczkę ponad graniczny poziom. Wszystko więc do tej pory wskazywało na to, że Getin na listę trafi i wyciągnięte zostaną wobec niego opisane wyżej konsekwencje.

Wydaje się, że dzisiejszy ruch to próba zapobieżenia wpisowi. Gdyby Getin scalił akcje w stosunku 1 nowa akcja, za 4 stare, czterokrotnie w górę poszłaby także cena rynkowa akcji (już po scaleniu). Tym samym zniknąłby powód do wpisania Getin Holdingu na listę alertów.

Jest jednak pewien problem, od rozpoczęcia procesu scalania, o którym informuje Getin, do rzeczywistego scalenia, droga jeszcze daleka, tymczasem do rewizji został niecały tydzień. Niemożliwym jest, by w terminie tym przeprowadzono WZA i przegłosowano projekt, a co dopiero przeprowadzono samo scalenie. Decyzja zarządu wydaje się podkładką, która ma jedynie zasygnalizować giełdzie, że Getin coś w tej sprawie robi. Pytanie jednak, czemu zarząd za sprawę tę wziął się tak późno. Getin poniżej 50 groszy notowany jest od miesiąca, tymczasem my sprawę wiszącego nad spółką dużego ryzyka wpisaniem na listę alertów opisywaliśmy szeroko 5 września. Wyraźnie więc w tej kwestii zaspano.

Getin Getinowi nierówny

Pytanie jak sprawę zinterpretuje giełda. Teoretycznie spółka spełnia warunki, by wpisano ją na listę alertów. Warto jednak przypomnieć historię innego Getinu - Getin Noble. Ten równo dwa lata temu miał podobny problem. W III kwartale 2016 roku średni kurs spółki wyniósł 46,7 groszy, co nakazywałoby zakwalifikowanie jej do niechlubnego grona alertów. Spółka trafiła tam, ale tylko na chwilę i bez większych konsekwencji, wcześniej bowiem przegłosowała wspomniane scalenie akcji, które przeprowadzono tydzień po publikacji listy: 4 października 2016 roku. Papiery Getinu połączone zostały w stosunku 3:1. Każde trzy akcje warte na rynku 46 groszy zamieniły się w jedną akcję wycenianą na 1,38 zł. Tym samym Getin Noble Bank w oczach GPW spełnił warunek pozwalający na wstrzymanie wobec niego kar związanych z listą alertów.

Getin Holding jest jednak w gorszej sytuacji, nie ma bowiem nawet propozycji uchwały o scaleniu dla WZA, jest więc dopiero na początku drogi. Tymczasem Getin Noble w opisywanej historii sprzed dwóch lat 21 września miał już scalenie zarejestrowane w sądzie i składał wnioski do GPW i KDPW,. Był więc na ostatniej prostej, już po wszystkich, zajmujących wiele czasu, formalnościach związanych z WZA. Mówiąc wprost Getin Holding dziś ma tylko deklaracje, Getin Noble dwa lata temu miał zaś w ręku wszystkie karty potrzebne do przeprowadzenia scalenia. Są więc to zupełnie inne przykłady i tym razem giełda wcale nie musi ponownie okazać się tak łaskawa względem spółki Leszka Czarneckiego.

Adam Torchała

Adam Torchała