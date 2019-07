Nie powinniśmy lekceważyć słabego światowego PMI

Przez świat przetoczyła się wczoraj fala słabych odczytów indeksów PMI dla sektora przetwórczego.

Są to indeksy, które mierzą bieżącą koniunkturę, starając się wyprzedzić publikację realnych danych. Na 30 badanych krajów (głównie największe gospodarki, choć nie tylko), w 18 indeks PMI wskazuje na recesję. Złożony indeks dla świata, konstruowany przez JP Morgan, wskazuje na najgłębsze spowolnienie od 2012 r. To wskazuje, że różne jaskółki ożywienia w przemyśle widoczne wiosną schowały się gdzieś pod dachami.

PMI dla światowego przetwórstwa obniżył się w czerwcu do 49,4 pkt, wobec 49,8 pkt w maju (odczyt poniżej 50 pkt wskazuje na recesję). Recesyjne odczyty wystąpiły w Japonii, Chinach, Korei Południowej, Rosji, Niemczech, czy Włoszech. Nieco lepszy jest odczyt indeksu w USA, ale tam też widać spowolnienie.

Czy to ma znaczenie? Ma. W Polsce przyzwyczailiśmy się już trochę do lekceważenia indeksu PMI, ponieważ stracił on swoją predykcyjną moc i przestał sygnalizować realne trendy w produkcji w przetwórstwie. Ale na świecie indeksy tego rodzaju radzą sobie nieco lepiej.

Na prostym wykresie poniżej pokazuję korelację PMI z realną dynamiką produkcji przemysłowej w Polsce i średnio na świecie. Widać, że w Polsce PMI podąża innymi ścieżkami niż produkcja, ale na świecie indeks dość wiernie odwzorowuje realne trendy gospodarcze. Spadek globalnego PMI sygnalizuje, że stagnacja w przemyśle przedłuża się. W pierwszych czterech miesiącach 2019 roku produkcja w przetwórstwie na świecie rosła w średnim tempie 1,3 proc., wobec 1,8 proc. w ostatnich czterech miesiącach 2018 r. i 4 proc. w pierwszych czterech miesiącach 2018 r. Jeżeli globalny PMI utrzymuje swą predykcyjną siłę, to lato nie przynosi poprawy, a wręcz może przynieść dalsze spowolnienie.

Pewna nadzieja tkwi teraz w luzowaniu polityki pieniężnej przez największe banki centralne. To jest czynnik, który ma szanse poprawić globalną koniunkturę pod koniec 2019 r., chociażby poprzez kanał poprawy oczekiwań i nastrojów.

Ignacy Morawski