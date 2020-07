Nie działa PUE ZUS? Nocne prace techniczne w serwisie

fot. Piotr Swat / Shutterstock

Problem z logowaniem do serwisu PUE? Zakład Ubezpieczeń Społecznych na najbliższy weekend zapowiedział przerwę w funkcjonowaniu platformy online.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wieczorową porą w piątek (31 lipca) skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS muszą mieć na uwadze możliwe problemy m.in. z logowaniem do serwisu online oraz wysyłaniem wniosków.

W nocy w najbliższy weekend od piątku (31 lipca) od godziny 22:00 do soboty (1 sierpnia) do godziny 3:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi prace serwisowe. Podczas przerwy technicznej mogą wystąpić problemy z dostępem do Platformy Usług Elektronicznych i poszczególnych jego funkcji.

W tym czasie przedsiębiorcy mogą mieć utrudniony dostęp m.in. do składania wniosków online umożliwiających dopisanie do listy podmiotów turystycznych akceptujących płatności Polskim Bonem Turystycznym. Więcej na temat rządowego wsparcie pisaliśmy w artykule "Bon turystyczny. Jak dostać 500 zł na wakacje dla dziecka?".

DF