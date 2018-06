Najlepsze konta oszczędnościowe na 100 000 zł bez zakładania konta osobistego

Niska kwota maksymalna oraz lista dodatkowych warunków do spełnienia – z tym zwykle muszą się mierzyć klienci, którzy planują otworzyć jedno z wyżej oprocentowanych kont oszczędnościowych. Sprawdziliśmy, co w ofercie mają banki dla tych, którzy chcą utrzymywać na rachunku większy kapitał oraz wolą uniknąć najpopularniejszego wymogu stawianego przez banki – konieczności posiadania konta osobistego.

Konto oszczędnościowe to obok lokaty terminowej jedno z bardziej bezpiecznych rozwiązań dla klientów, którzy chcieliby zarobić dzięki zgromadzonym oszczędnościom. Przy obecnych poziomach stóp procentowych NBP, stawki na obu produktach nie różnią się znacząco. Co więcej, decydując się na charakteryzujące się większą swobodą konto lokacyjne, można wybrać odpowiednią propozycję ze znacznie szerszego grona produktów. Obecnie aż 17 banków posiada ofertę na co najmniej 2 proc. w skali roku (w przypadku lokat miesięcznych tylko 4).

Wysoko oprocentowane propozycje są jednak często objęte niską kwotą maksymalną oraz wymogiem posiadania konta osobistego. Klient, który nie chce otwierać kolejnego ROR-u, posiadający oszczędności sięgające sześciu cyfr, nie musi się żegnać z relatywnie wysokim zyskiem. Stawkę w wysokości min. 2 proc. zaoferuje mu 6 banków. Na czele stoją propozycje oprocentowane na 2,70 proc. w skali roku. Tyle oferowały w tym miesiącu konta oszczędnościowe zajmujące trzecie miejsce w zestawieniu z dodatkowymi warunkami.

Tradycyjnie, jeden bank może pojawić się w zestawieniu nie więcej niż raz. W tym przypadku do listy włączona zostaje oferta z najwyższą stawką.

Gdzie wpłacić 100 000 zł bez otwierania konta?

Pierwsze miejsce zestawienia najlepszych ofert bez konta osobistego w pakiecie zajmują dwa rachunki ze stawką w wysokości 2,70 proc. w skali roku. Jednym z nich jest Konto Mocno Oszczędnościowe Alior Banku. Założyć rachunek na wspomniany procent mogą zarówno nowi, jak i obecni klienci. Ponadto, wpłacone środki muszą być uznane przez bank za nowe – w przypadku nowych klientów warunek ten traci na znaczeniu, ale powinni o tym pamiętać korzystający z usług instytucji. Stawka w wysokości 2,70 proc. obowiązuje przez 4 miesiące od daty wpłaty nowych środków i obejmuje kwotę do 100 000 zł. Oferta jest stosunkowo świeża – po raz pierwszy rachunek pojawił się w tabeli oprocentowania 8 maja br.

Taki sam procent jest skłonny zaoferować Bank Zachodni WBK wybierającym mobilne Konto oszczędnościowe. Mimo że rachunkowi nie towarzyszą dodatkowe wymogi, to warto zwrócić uwagę na dostępny sposób złożenia wniosku. Zainteresowanie ofertą banku można wyrazić, składając wniosek wyłącznie przez internet. Przystąpić do promocji można do końca czerwca, a stawka obowiązuje do 30 lipca br. Podobnie jak w przypadku oferty od Alior Banku, Bank Zachodni WBK obejmie wyższym oprocentowaniem oszczędności, które nie przekroczą 100 000 zł.

Decydując się na jedną z najwyżej oprocentowanych ofert, można zarobić blisko 180 zł po upływie miesiąca.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez zakładania konta dla kwoty 100 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki 1. Alior Bank Konto Mocno Oszczędnościowe 2,70% 179,75 zł Oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez 4 miesiące od daty wpłaty nowych środków, do 100 000 zł. Do promocji można przystąpić do 31 lipca 2018 roku Bank Zachodni WBK mobilne Konto oszczędnościowe 2,70% 179,75 zł Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do 30 lipca 2018 r., do 100 000 zł. Do promocji można przystąpić do 30 czerwca 2018 roku 2. BGŻOptima Konto BGŻOptima (Rachunek Smart) 2,60% 173,09 zł Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do 26 lipca 2018 r. od dnia wpłaty nowych środków, do 100 000 zł. Do promocji można przystąpić do 26 lipca 2018 r. 3. Deutsche Bank db Konto Oszczędnościowe Plus 2,55% 169,76 zł Oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez 4 miesiące od dnia wpłacenia nowych środków lub otwarcia konta przez nowego klienta, do 100 000 zł 4. ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe 2,50%* 0 zł* Oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez 4 miesiące od dnia otwarcia konta przez klientów, którzy nie posiadają konta oszczędnościowego lub nie korzystali z niego we wskazanym czasie, do 100 000 zł. Do promocji można przystąpić do 18 lipca 2018 r. 5. Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,20% 146,46 zł Oprocentowanie gwarantowane do 30 czerwca 2018 r., do 100 000 zł 6. Idea Bank Konto ZOŚKA PRO 1,85% 123,16 zł Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do 31 lipca 2018 r. 7. Bank BGŻ BNP Paribas Konto Dobrze Oszczędnościowe 1,59%** 105,68 zł Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do 9 września 2018 r. od dnia wpłaty nowych środków, oprocentowanie uśrednione** Do promocji można przystąpić do 8 sierpnia 2018 r. 8. Lion’s Bank Konto Lion’s Excellence 1,50% 99,86 zł Brak 9. Bank BPS Rachunek POL-Efekt 1,48%*** 98,52 zł Oprocentowanie uśrednione*** 10. Plus Bank Konto oszczędnościowe 1,15% 76,56 zł Oprocentowanie dla wkładów od 50 000 zł do 249 999,99 zł *Odsetki dopisywane są na koniec okresu promocji (po 4 miesiącach od otwarcia konta). **Oprocentowanie: 2,30% dla kwoty do 25 000 zł, 1,35% dla nadwyżki. ***Oprocentowanie: 1,30% dla kwoty poniżej 10 000 zł, 1,50% dla kwoty do 100 000 zł, 1,80% dla nadwyżki. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 15.06.2018 r.

Stawkę o 0,10 pp. niższą oferuje Rachunek Smart, który można znaleźć wśród produktów BGŻOptima. Bank podniesie oprocentowanie do 2,60 proc. w skali roku, jeśli przekazane środki będą uznane za nowe. Obecna odsłona promocji obowiązuje do 26 lipca 2018 r. Do tego czasu będą się również naliczać wyższe odsetki dla kwoty do 100 000 zł. Wybór tej oferty przyniesie po 30 dniach zysk w wysokości ponad 173 zł.

Na najniższym stopniu podium melduje się db Konto oszczędnościowe Plus z oferty Deutsche Banku na 2,55 proc. w skali roku. 170 zł to wysokość odsetek, na jakie mogą liczyć otwierający rachunek, którzy wpłacą 100 000 zł na miesiąc. Bank kieruje swoją propozycję do nowych klientów lub wpłacających nowe środki. Preferencyjne oprocentowanie dla wspomnianej kwoty będzie obowiązywać przez 4 miesiące.

Pozostałe miejsca w TOP5 zajmują ING Bank Śląski (Otwarte Konto Oszczędnościowe) oraz Toyota Bank (Indeksowane Konto Oszczędnościowe) oprocentowane na odpowiednio 2,50 proc. oraz 2,20 proc. w skali roku. To ostatnie rachunki w tabeli, przy których opiewa stawka nie niższa niż 2 proc. rocznie. Oferta pierwszego z nich objęta jest kapitalizacją 4-miesięczną i jest dostępna dla osób, które nie korzystały z konta oszczędnościowego w banku we wskazanym czasie. Z kolei propozycja Toyota Banku wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty miesięcznej w wysokości 30 zł. Można jej uniknąć, jeśli w danym miesiącu zrezygnuje się z wypłacenia środków z konta.

Monika Dekrewicz