Najlepsze konta oszczędnościowe – czerwiec 2018 [Ranking Bankier.pl]

Po kilku miesiącach przerwy maksymalne oprocentowanie na kontach oszczędnościowych zbliża się do poziomu, który obowiązywał jeszcze na początku 2018 r. Najwyższa dostępna stawka wynosi obecnie 3,50 proc. w skali roku, czyli o 0,50 pp. więcej niż przed miesiącem.

W tym tygodniu nie zwalniamy tempa. Po publikacji rankingu lokat miesięcznych przygotowaliśmy zestawienie najlepszych kont oszczędnościowych, czyli tych, które oferują najwyższe stawki na rynku. Zebrane oferty prezentujemy w dwóch tabelach. Pierwsza z nich obejmuje rachunki, które wymagają spełnienia dodatkowych warunków takich jak posiadanie konta osobistego, zapewnienie wpływu wynagrodzenia czy wpłacenie nowych środków. W drugim zestawieniu można znaleźć propozycje, których takie ograniczenia nie dotyczą. Kwotą wyjściową w zestawieniu jest 10 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka kont oszczędnościowych, do danego zestawienia włączyliśmy produkt z wyższą stawką.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami

Na pierwsze miejsce zestawienia wskoczyło Konto oszczędnościowe Getin Banku w promocji „Bonus za aktywność”. Stawka, którą kusi bank nowych klientów – bo to właśnie do nich skierowana jest nowa oferta – wynosi 3,50 proc. w skali roku i obejmuje oszczędności do 10 000 zł. Poza statusem klienta bank wymaga posiadania konta osobistego oraz dokonywania wpływów wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż 1500 zł/m-c. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez rok.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki 1. Getin Bank Konto oszczędnościowe „Bonus za aktywność” 3,50% 23,30 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR. Wymagane zasilanie konta wpływami wynagrodzenia na kwotę min. 1500 zł/m-c. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych na kontakt ze strony banku. Wyższa stawka obowiązuje przez 12 miesięcy, do 10 000 zł 2. Alior Bank Konto oszczędnościowe 3,00% 19,97 zł Oferta dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego, którzy aktywowali korzyść uprawniającą do wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Wyższa stawka obowiązuje do 31 grudnia 2018 r., do 20 000 zł Bank Pocztowy Pocztowe Konto 500+ 3,00% 19,97 zł Oferta dla beneficjentów programu "Rodzina 500+". Wymagane zasilanie konta wpływami pochodzącymi ze świadczenia na kwotę min. 500 zł; oprocentowanie gwarantowane do 30 czerwca 2018 r., do 10 000 zł Idea Bank Konto ZOŚKA PRO 3,00% 19,97 zł Oferta dla klientów posiadających ROR, na którym będą utrzymywane dodatkowe środki w wysokości co najmniej 10% zgromadzonych oszczędności na koncie. Oferta promocyjna, obowiązuje do 31 lipca 2018 r. T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 3,00% 19,97 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, w okresie promocji, obowiązuje przez 92 dni, do 50 000 zł. Credit Agricole Rachunek Oszczędzam „Na start” 3,00%* 0 zł* Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje przez 4 miesiące od otwarcia ROR-u, do 100 000 zł 3. Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit 2,70% 17,97 zł Oferta dla posiadaczy ROR-u w okresie promocji, dla nowych środków, obowiązuje przez 92 dni, do 100 000 zł Bank Pekao Konto oszczędnościowe 2,70% 17,97 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR lub posiadaczy ROR, którzy we wskazanym terminie nie posiadali konta oszczędnościowego lub utrzymywali na nim saldo niższe niż 50 zł w każdym z podanych miesięcy, w okresie promocji, obowiązuje przez 180 dni, do 10 000 zł Bank Zachodni WBK Konto Systematyczne 2,70% 17,97 zł Oferta dla posiadaczy ROR-u w banku, którzy korzystają z usługi automatycznego oszczędzania, do 29 września 2018 r., do 20 000 zł 4. BGŻOptima Konto BGŻOptima (Rachunek Smart) 2,60% 17,30 zł Oferta dla klientów, którzy ulokują nowe środki, obowiązuje do 26 lipca 2018 r., do 100 000 zł. 5. Deutsche Bank Polska db Konto Oszczędnościowe Plus 2,55% 16,97 zł Oferta dla nowych klientów lub nowych środków, obowiązuje przez 4 miesiące, do 100 000 zł *Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością kwartalną. **Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością dzienną. Źródło: Bankier.pl, stan na 06.06.2018 r.

Na drugiej pozycji znajdują się liderzy z poprzedniego miesiąca. Listę proponujących 3,00 proc. w skali roku otwiera Alior Bank ze swoim Kontem oszczędnościowym. Jest to wariant rachunku, z którego mogą skorzystać posiadacze Konta Jakże Osobistego, którzy wybrali wyższą stawkę na rachunku lokacyjnym jako jedną z przysługujących korzyści. Preferencyjne oprocentowanie dotyczy środków do 20 000 zł i obowiązuje do końca tego roku.

Taki sam procent oferuje Bank Pocztowy w przypadku Pocztowego Konta 500+. Z oferty nie będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani, ponieważ jest ona dedykowana beneficjentom programu rządowego „Rodzina 500+". Bank zastosuje wspomnianą stawkę do kwoty 10 000 zł, jeśli klient zasili rachunek wpływami ze świadczenia (min. 500 zł). Stawka jest określana raz na kwartał i jej obecna wysokość obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

Inną ofertą na 3,00 proc. rocznie jest Konto ZOŚKA od Idea Banku. Aktualne oprocentowanie nie jest przewidziane w tabeli oprocentowania, ale jest proponowane w ramach obowiązującej od kwietnia promocji. Aby skorzystać na ofercie, należy być posiadaczem konta osobistego w Idea Banku, na którym będą utrzymywane środki o równowartości min. 10 proc. zgromadzonych na koncie lokacyjnym oszczędności. Podwyższone oprocentowanie nie posiada górnego limitu wkładu, jednak obowiązuje czasowo – do 31 lipca 2018 r.

Drugą lokatę zajmuje również Konto oszczędnościowe od T-Mobile Usługi Bankowe. Podobnie jak u konkurencji, jest to oferta promocyjna, z której można skorzystać do 31 grudnia 2018 r. Bank wynagradza oprocentowaniem w wysokości 3,00 proc. nowych klientów, którzy przed otwarciem konta oszczędnościowego założą w banku konto osobiste. Stawka obowiązuje przez 92 dni i obejmuje kapitał do 50 000 zł.

Rachunek oszczędzam „Na start” od Credit Agricole to kolejna propozycja na 3,00 proc. w skali roku. Warunki oferty nie różnią się znacząco od opisywanych już propozycji. Posiadanie statusu nowego klienta oraz założenie konta osobistego to warunki niezbędne do otrzymania lepszej stawki do kwoty 100 000 zł na cztery miesiące. Konto posiada kapitalizację kwartalną.

Na trzecim miejscu zestawienia z dodatkowymi warunkami plasują się trzy produkty na 2,70 proc. rocznie. Tyle pozwolą zarobić Bank Millennium (Konto oszczędnościowe Profit), Bank Pekao (Konto oszczędnościowe) oraz Bank Zachodni WBK (Konto systematyczne).

Konto oszczędnościowe Profit to propozycja dla posiadaczy konta osobistego w Banku Millennium, którzy ulokują nowe środki. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest także wymagany w przypadku Konta oszczędnościowego (Bank Pekao) oraz Konta systematycznego (Bank Zachodni WBK), przy czym oferty różnią się pozostałymi wymogami. Bank Pekao kieruje ją do osób, które we wskazanym terminie nie posiadały konta oszczędnościowego, a BZ WBK do tych, którzy posiadają włączoną opcję autooszczędzania. Bank Pekao przoduje pod kątem długości obowiązywania oprocentowania promocyjnego (180 dni), z kolei Bank Millennium obejmie stawką największy kapitał (100 000 zł).

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków

Najwyżej oprocentowane konto lokacyjne, które nie wymaga spełnienia dodatkowych wymogów, posiada stawkę 2,70 proc. w skali roku. Takie oprocentowanie posiada mobilne Konto Oszczędnościowe od Banku Zachodniego WBK. Pozwoliłoby ono na znalezienie się w pierwszej trójce pierwszego zestawienia.

Oferta banku nie zobowiązuje klienta do zrealizowania dodatkowych czynności, jednak ważny jest sposób wnioskowania o rachunek (za pośrednictwem kuriera, przelewem, u wideo doradcy lub doradcy mobilnego poza lokalem banku). Promocyjna stawka obowiązuje do 30 lipca 2018 r. Stawka obejmuje maks. 100 000 zł.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu 1. Bank Zachodni WBK mobilne Konto Oszczędnościowe 2,70% 17,97 zł 2. Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,20% 14,64 zł 3. Idea Bank Konto ZOŚKA PRO 1,85% 12,32 zł 4. Lion’s Bank Lion’s Excellence* 1,50% 9,98 zł 5. Bank BPS Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt 1,30% 8,65 zł *Nowy klient może założyć konto w oddziale lub przez infolinię. Źródło: Bankier.pl, stan na 06.06.2018 r.

Drugą pozycję okupuje Indeksowane Konto Oszczędnościowe od Toyota Banku, któremu obecnie towarzyszy oprocentowanie w wysokości 2,20 proc. w skali roku. Wspomniana stawka dotyczy kwoty do 100 000 zł. Bank pobiera opłatę miesięczną w wysokości 30 zł, jednak zwróci ją na konto klienta, jeśli w danym miesiącu nie podejmie lub przeleje on środków z konta.

Najniższy stopień podium zajmuje w tym miesiącu Konto ZOŚKA od Idea Banku. Oprocentowanie w wysokości 1,85 proc. w skali roku to stawka podwyższona w stosunku do standardowego 1 proc. rocznie. Wyższe oprocentowanie obowiązuje do 31 lipca 2018 r.

Najlepsze konta oszczędnościowe – sytuacja na rynku

Konto oszczędnościowe „Bonus za aktywność” od Getin Banku to nowość w zestawieniu. Promocja ma zachęcić nowych klientów banku do założenia konta osobistego oraz przekazywania wynagrodzenia na konto. Bank chętnie przyjmie również wnioski od tych, którzy korzystali z jego usług, a dokładniej konta osobistego, do maksymalnie 30 kwietnia 2017 r. To właśnie ta data została wyznaczona jako granica karencji. Co prawda, wysoka stawka (3,50 proc. w skali roku) dotyczy wkładu do 10 000 zł, ale atrakcyjność oferty podnosi możliwość jej połączenia promocji z promocją „Na nowe środki”.

Tak wysoka stawka pojawia się w zestawieniu po przerwie. W lutym 2018 r. Orange Finanse zrezygnował z promocji konta osobistego, która przy okazji pozwalała na uzyskanie wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym. 3,60 proc. w skali roku dla kwoty 10 000 zł można było wówczas otrzymać pod warunkiem posiadania konta osobistego, dokonywania płatności bezgotówkowych oraz korzystania z usług Orange.

