Mikołaj Wild został prezesem spółki Centralny Port Komunikacyjny

Mikołaj Wild, były wiceminister infrastruktury i były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego został prezesem spółki CPK - poinformowała w poniedziałek spółka. Jak dodano, do konkursu na szefa spółki wpłynęło siedem zgłoszeń.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powstała w 2018 r., by przygotować i zrealizować budowę nowego lotniska centralnego dla Polski i inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.

Oferty na prezesa spółki można było składać do 13 grudnia br.

Decyzją rady nadzorczej Wild stanął na czele czteroosobowego zarządu.

"Priorytetem jest dla nas rozpoczęcie prac budowlanych w 2023 r., a jednocześnie brak kompromisów w zakresie jakości prac oraz traktowania fair mieszkańców terenu inwestycji" - powiedział Wild w rozmowie z PAP.

Przypomniał, że w połowie 2020 roku do CPK ma dołączyć międzynarodowy doradca strategiczny, który "wesprze spółkę w realizowaniu celów".

"Kolejnym priorytetem jest dla nas rozpoczęcie dobrowolnego wykupu gruntów. Chodzi o dla zakupu nieruchomości od osób, które sobie tego życzą. Konkretne rozwiązania będziemy oczywiście konsultowali z mieszkańcami" - powiedział. (PAP)

Wcześniej od 9 maja 2017 r. do 28 listopada br. Mikołaj Wild był pełnomocnikiem rządu ds. CPK. W maju br. zgodnie z ustawy o CPK, został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej spółki. 28 listopada rada nadzorcza oddelegowała go do czasowego wykonywania czynności prezesa CPK. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta