Łukasz Szumowski rezygnuje z funkcji ministra zdrowia

fot. Adam Guz / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia – oświadczył we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował, że pozostaje posłem, chce też wrócić do wykonywania wyuczonego zawodu lekarza.

"Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia (...). Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem, pozostaję przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu (...), chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów" – mówił Szumowski na briefingu.

Szumowski już od dłuższego czasu zamierzał złożyć dymisję, tłumaczył to względami osobistymi i tym, że pełnienie tej funkcji kosztowało go dużo zdrowia - dowiedziała się PAP w źródłach rządowych.

Szumowski podkreślił, iż jest przekonany, że jego następca "na pewno niezwykle kompetentny ekspert będzie mógł teraz ten system, który zbudowaliśmy reagując na rzecz niespotykaną, jak taka epidemia (koronawirusa - PAP) - od stu lat takiej nie było - poprowadzić dalej".

Szumowski mówił też o innych niezwykle ważnych kwestiach, które podjął podczas swojej kadencji, jak na przykład onkologia. "To jest duży temat, który udało się zrobić, sieć onkologiczna; dzięki współpracy z prezydentem udało się wypracować strategię onkologiczną - pierwszy raz w historii Polski mamy taki dokument" - podkreślił minister.

Termin podania się do dymisji oczywiście uzgodniłem z premierem, z prezesem, z prezydentem - powiedział Szumowski. Wyraził też przekonanie, że w czasie pełnienia funkcji ministra zdrowia udało mu się "nie oderwać od rzeczywistości" i słuchać pacjentów.

Szumowski był pytany na konferencji prasowej, od kiedy rząd wie o jego decyzji o podaniu się do dymisji.

"Pan premier, pan prezes wiedzieli o tej decyzji ówczesnej, ale trzeba było dociągnąć pewne rzeczy do zamknięcia, do pewnego etapu, jak choćby plany na jesień. Ten termin oczywiście uzgodniłem z premierem, z prezesem, z prezydentem" - powiedział.

"Był to niezwykle ważny dla mnie okres w życiu, często trudny, często niezwykle radosny, jak widziałem choćby twarze dzieci z SM, jak otrzymały informacje, że teraz już każdy będzie miał prawo do leczenia. Podaję SM jako przykład, bo to jest to, o co chodzi w pełnieniu tej funkcji" - mówił Szumowski.

Szumowski: przygotowane zostały rekomendacje ws. strategii na jesień

"Myślę, że udało mi się nie oderwać od rzeczywistości, udało mi się słuchać pacjentów" - mówił Szumowski. Podziękował organizacjom pacjentów za współpracę.

Zespół pracujący nad jesienną strategią leczenia pacjentów z COVID-19 przekazał swoje zalecenia. Przewidują one m.in. zwiększenie roli lekarzy rodzinnych - poinformował Szumowski.

Podczas wtorkowej konferencji minister Szumowski poinformował, że powołany przez niego zespół przygotował rekomendacje w związku ze spodziewaną sytuacją epidemiczną jesienią.

Jak wskazał, rekomendacje dotyczą zwiększonej roli lekarzy rodzinnych, "żeby mieli szansę i prawo do zlecania testów po zebraniu odpowiedniego wywiadu, po sprawdzeniu na ile objawy są zbieżne z COVID-19, a na ile pasują do grypy".

"Chcielibyśmy, żeby osoby zdrowe i chore były oddzielane nie tylko czasowo w POZ-ach, ale również chcielibyśmy stworzyć - w ramach sieci szczególnie szpitali powiatowych, ale też innych szpitali - ambulatoria dla osób z objawami choroby. Rozbudowujemy sieć laboratoriów" - powiedział.

Dodał, że modyfikacji ulegnie także sieć szpitali jednoimiennych.

Autor: Klaudia Torchała, Marzena Kozłowska

tor/ mzk/ joz/