Litr płynu do dezynfekcji za 15 zł. Orlen zwiększa produkcję i obniża cenę

PKN Orlen w marcu wyprodukuje 2,5 mln litrów płynu wirusobójczego, w kwietniu będzie to 4,5 mln litrów - oświadczył we wtorek prezes spółki Daniel Obajtek.

Jak mówił Obajtek w zakładzie Orlen Oil w Jedliczach, który produkuje płyn wirusobójczy, obecna wydajność linii to ok. 750 tys. litrów tygodniowo. Jednak Orlen będzie je jeszcze modernizować, by zwiększyć wydajność do 1,2 mln litrów tygodniowo.

Obajtek podkreślał, że spółka zareagowała błyskawicznie na apele władz i w ciągu 10 dni przeprojektowała linii produkcyjne, które wcześniej wytwarzały płyn do spryskiwaczy.

Jak dodał, pozwoli to na wyprodukowanie płynu o pojemności 1 litra w cenie detalicznej 15 zł; do końca tygodnia płyny będą dostępne na stacjach spółki. Cena pierwszej partii płynu sprzedawanego w 5-litrowych butelkach wzburzyła klientów stacji.

Prezes kolejny raz zapewnił też, że ceny paliw na stacjach Orlenu nadal będą spadać - Podkreślił, że od początku roku benzyna staniała o 50 groszy, a ropa o 60 gr.

Szef płockiego koncernu podkreślił w zakładzie Orlen Oil w Jedliczach, który produkuje płyn wirusobójczy, że koncern podjął działania, by obniżać ceny paliw na własnych stacjach.

"Ta cena paliw z dnia na dzień jest obniżana" - zapewnił. Dodał, że w ten sposób Orlen chce pomóc Polakom, by nie poruszali się komunikacją zbiorową, ale własnymi samochodami.

Obajtek mówił, że od początku roku cena benzyny na stacjach Orlenu zmalała o 50 groszy, a oleju napędowego o 60 gr. "I nadal te ceny będą szły do dołu, ponieważ jesteśmy odpowiedziani nie tylko za biznes, ale jesteśmy również odpowiedzialni za nasze społeczeństwo" - zapewnił szef koncernu.

Źródło: PAP

wkr/ drag/