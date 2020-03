Płyn do dezynfekcji od Orlenu trafił do sprzedaży. Klienci zaskoczeni ceną

Na stacje trafiła pierwsza partia płynu do dezynfekcji od Orlenu. Start produkcji zapowiadał na początku minionego tygodnia sam prezes spółki w reakcji na ogromne braki tego typu produktów w sklepach w ostatnim czasie. Jednak klienci, którzy trafili w ten weekend na ów płyn na stacjach, są zaskoczeni jego ceną.



Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział kilka dni temu, że »PKN Orlen będzie starał się zaproponować cenę produktu w dystrybucji poprzez sieć własną koncernu na takim poziomie, że „będzie to tak naprawdę cena bardzo, bardzo przyzwoita”«. Jak się okazuje, 5 litrów płynu koncern wycenił na 95 zł. Wielu internautów swoje oburzenie okazywało w mediach społecznościowych.

W internecie popularny płyn w 5L pojemniku można było kupić za 20 zł (nadal można, ale poza portalami aukcyjnymi!)☝️

Orlen zrobił solidną przebitkę

Spółka stara się odeprzeć zarzuty dotyczące wygórowanej ceny. Rzeczniczka koncernu Joanna Zakrzewska zauważa, że taka cena produktu za 5-litrowe opakowanie jest poniżej średniej rynkowej.

Informacja dot. płynu do dezynfekcji rąk dostępnego na stacjach

Ten argument ze zrozumieniem przyjęli niektórzy internauci. Zwracają oni uwagę, że w przeliczeniu na litr płyn kosztuje 19 zł. Czy to nadal dużo?

Ten moment, kiedy chcesz przywalić w SSP i rząd, ale nie ogarniasz, że 95 zł za 5 litrów płynu, który w 70% składa się z etanolu, to dobra cena.



To wychodzi 19 zł za litr.



Za pół litra - 9,5 zł.



Ktoś da taniej?@PKN_ORLEN i @kghm_sa robią dobrą robotę produkując takie środki. https://t.co/UcPoxYDVZN — Jakub Wiech (@jakubwiech) March 14, 2020

Produkowany na bazie etanolu płyn do spryskiwaczy kosztuje w Orlenie +/- 5 złotych za litr

Produkowany na bazie etanolu płyn antywirusowy, w tym samym Orlenie, kosztuje 19 złotych za litr

Czy jest prosta odpowiedź na pytanie dlaczego?@zuzannafalzmann @DanielObajtek — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) March 14, 2020

Pierwsze partie płynu trafiły do Agencji Rezerw Materiałowych i na stacje (a Orlen ma ok. 1800 placówek w całym kraju), mają w niego być też zaopatrzone instytucje publiczne. Jest on produkowany przez spółkę Orlen Oil w zakładzie w Jedliczu.

Obajtek wyjaśnił, że płocki koncern to podmiot, który wraz ze swymi spółkami zależnymi wytwarza, oprócz paliw, także wiele innych produktów, w tym również w segmencie petrochemicznym, które są stosowane w życiu codziennym. Zaznaczył, iż w związku z obecnym zapotrzebowaniem rynku na środki dezynfekujące, podjęto decyzję o przemodelowaniu produkcji w Orlen Oil.

Jak informował prezes, środek jest wytwarzany na liniach produkcyjnych spryskiwaczy do wycieraczek, do których także, jak w przypadku płynu dezynfekującego, dodawany jest alkohol. "To jest niesamowity wysiłek, tytaniczna praca z racji tego, że takie zakłady, takie linie, niejednokrotnie buduje się miesiącami. Myśmy to zrobili w ciągu 10 dni" - dodał.

Prezes zaznaczył, że koncern dysponuje możliwościami produkcyjnymi, pozwalającymi wytworzyć nawet do 1,5 mln litrów płynu do dezynfekcji, bez konieczności zmniejszania poziomu produkcji płynu do spryskiwaczy szyb, który także powstaje w Orlen Oil. „A jeżeli trzeba będzie, to nawet kosztem płynu do spryskiwaczy będziemy robić to, co jest ważniejsze dla naszego społeczeństwa” – podkreślił.

Ocenił, że uruchomienie w Orlen Oil produkcji płynu do dezynfekcji było możliwe także dzięki pomocy rządu, np. w kwestii akcyzy na spirytus.

