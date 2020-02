Kredyt hipoteczny i promesa zatrudnienia – co zrobić, jeśli kończy się umowa o pracę?

Tylko niektóre banki gotowe są przyjąć obietnicę pracodawcy, że przedłuży umowę z potencjalnym kredytobiorcą – wynika z analizy Bankier.pl. Dla osób, którym do końca kontraktu pozostało kilka miesięcy, oznacza to, że ubiegając się o kredyt mieszkaniowy, w części instytucji będą musiały odejść z kwitkiem.

Starający się o kredyt hipoteczny muszą udowodnić, że dysponują stabilnym źródłem dochodu. To jeden z fundamentów procesu badania zdolności kredytowej. W szczególnej sytuacji znajdują się osoby, które zatrudnione są na podstawie umów o pracę na czas określony. Banki mają wobec nich istotne oczekiwania – chcą, by wylegitymowali się pewnym stażem pracy oraz wykazali, że przez najbliższy czas będą mieli zatrudnienie.

Dla potencjalnych kredytobiorców takie wymagania mogą okazać się trudne do spełnienia. Jak wynika z analizy Bankier.pl, minimalny okres pomiędzy momentem złożenia wniosku o kredyt hipoteczny a terminem obowiązywania aktualnej umowy wynosi, w zależności od banku, od 3 do nawet 18 miesięcy. Jeśli wnioskujący o finansowanie ma krótkoterminową umowę lub nie trafi w „okienko” czasowe, to jedynym wyjściem jest postaranie się o promesę zatrudnienia.

Co to jest promesa zatrudnienia i kiedy będzie potrzebna?

Promesa zatrudnienia to dokument, w którym pracodawca oświadcza, że po upływie terminu obowiązywania obecnej umowy przedłuży współpracę. Dla banku może to być potwierdzenie, że kredytobiorca będzie posiadał źródło dochodów również w perspektywie wykraczającej poza najbliższe miesiące.

Kredyt hipoteczny – które banki akceptują promesę zatrudnienia? Bank Czy instytucja akceptuje promesy zatrudnienia? Uwagi Alior Bank Nie - Bank Millennium Tak Bank w takim przypadku prosi o aneks do umowy, w wyjątkowych przypadkach możliwa jest akceptacja promesy pod warunkiem, że będzie ona bezwarunkowa Bank Ochrony Środowiska Nie - Bank Pekao Nie Jeżeli klient jest zatrudniony na czas określony, a pozostały okres zatrudnienia jest krótszy niż wnioskowany okres spłaty kredytu, to w celu analizy stabilności dochodu wymagane są dodatkowe dokumenty Bank Pocztowy Nie - BNP Paribas Bank Tak - Citi Handlowy Nie - Credit Agricole Tak - ING Bank Śląski Nie - mBank Nie Pekao Bank Hipoteczny Tak Badana jest historyczna stabilność zatrudnienia PKO BP Tak Warunki do spełnienia: minimum druga umowa na czas określony

przerwa pomiędzy umowami maks. 1 m-c (3 m-c dla nauczycieli)

istnieją przesłanki przedłużenia umowy lub klient wykonuje zawód: lekarz, prawnik, nauczyciel, służba mundurowa, pielęgniarka Santander Bank Tak - Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji banków – 10-17.2.2020 r.

Niestety nie wszystkie banki gotowe są zaakceptować tego typu dokument. Z odmową spotkają się wnioskodawcy starający się o finansowanie m.in. w Alior Banku, Banku Pocztowym, mBanku i ING Banku Śląskim.

Wśród banków deklarujących akceptowanie promes zatrudnienia znajdziemy Santander Bank, Credit Agricole i BNP Paribas Bank. Kilka instytucji wskazuje, że przyjmie taki dokument warunkowo. Do tej grupy zaliczają się PKO BP, Pekao Bank Hipoteczny, Bank Pekao i Bank Millennium.

Promesa zatrudnienia powinna zawierać co najmniej dokładne dane obu stron stosunku pracy, wymiar pracy oraz bezwarunkowe potwierdzenie przez pracodawcę, że zamierza przedłużyć umowę ze wskazaniem na jaki okres. Przed zwróceniem się o taki dokument warto jednak potwierdzić w banku, jakie informacje będą wymagane w naszym konkretnym przypadku.

Michał Kisiel