Koronawirus a sytuacja na GPW i światowych giełdach [24 marca 2020]

Rollercoaster na rynkach finansowych trwa. Po poniedziałkowych spadkach, we wtorek dominują wzrosty.

Sytuację na światowych rynkach finansowych można nazwać już krachem. Główne indeksy straciły po kilkadziesiąt procent i zakończyły wieloletnią globalną hossę. W Bankier.pl relacjonujemy wydarzenia na rynkach dzień po dniu.

Poniższy artykuł będzie sukcesywnie aktualizowany. Sytuacja na giełdach wciąż jest niezwykle dynamiczna. Jej pełny obraz znaleźć można w tabelach notowań: indeksów GPW, akcji GPW oraz indeksów światowych, walut i surowców.

Po 10 minutach notowań WIG20 zyskuje 3,8 proc., rosnąc do 1459 pkt. W przypadku mWIG40 mamy do czynienia ze zmianą o 3,3 proc., zaś sWIG80 rośnie o 2,26 proc. Przypomnijmy, że w poniedziałek WIG20 spadł o 5,57 proc., co było trzecią najgorszą sesją koronawirusowej bessy, która trwa już ponad miesiąc.

Na początku sesji w górę szły notowania wszystkich spółek z WIG20. Najmocniej drożały PGE (6 proc.), Lotos (5 proc.) i CCC (6 proc.), najmniej zaś mBank (1,3 proc.).

Na szerokim rynku również dominują wzrosty. Na tym tle wyróżniają się PKP Cargo (5,8 proc.), PlayWay (5 proc.) czy Mabion (6 proc.).

Sytuacja na giełdach światowych

Na światowych rynkach tematem numer jeden jest wczorajsza decyzja Rezerwy Federalnej, która zadeklarowała nieograniczony skup obligacji i wsparcie innych rynków długu. W poniedziałek Wall Street zakończyła dzień spadkami, jednak już we wtorek rano główne indeksy wskazywały na wzrostowe otwarcie: S&P500 (4,2 proc.), Nasdaq (4,1 proc), Dow Jones (4,2 proc.).

Wyraźne zwyżki obserwowaliśmy także na giełdach azjatyckich. Koreański Kospi zyskał 8,6 proc., japoński Nikkei 7,13 proc. a singapurski Straits Times 5,12 proc. Nieco mniejsze wzrosty notowano w Szanghaju (2,4 proc.).

Wtorek przyniósł wzrosty także na giełdach europejskich. Niemiecki DAX szedł w górę o 5,3 proc., francuski CAC 40 o 5,7 proc., brytyjski FTSE100 o 4,2 proc., włoski FTSE MIB o 2,7 proc., a hiszpański IBEX35 o 3,41 proc.

Planujemy kontynuację tematu

Michał Żuławiński