Fatalna sesja WIG20. Mocne spadki banków

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o ponad 5 proc. Gwałtowne spadki wróciły na giełdy i nie pomogła nawet gwałtowna reakcja amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

W ubiegłym tygodniu WIG20 lizał rany po wcześniejszych gwałtownych spadkach. Jak przekonywaliśmy w piątek, jeden dobry tydzień wcale nie oznacza końca bessy i dzisiejsza sesja to potwierdziła. WIG20 zamknął ją spadkiem aż o 5,6 proc., co jest trzecią najgorszą sesją tej bessy. Czerwień na rynku dominowała przez cały dzień, a pod koniec handlu sytuacja nawet zaczęła się pogarszać. Pod kreską dzień zamknęły także inne główne indeksy GPW. WIG stracił 4,7 proc., mWIG 3,1 proc., a sWIG 2,3 proc. Obroty na szerokim tynku wyniosły 878 mln zł. To pierwszy przypadek od 6 marca, gdy nie udało się przekroczyć 1 mld zł. W stosunku do średnich sprzed bessy obroty nadal pozostają jednak podwyższone.

Warto dodać, że czerwień dominowała dziś na większości światowych rynków, choć po godzinie 13 pojawiła się chwila entuzjazmu. To wówczas Rezerwa Federalna ogłosiła nieograniczony zakup określonych papierów wartościowych oraz uruchomienie szeregu innych programów wsparcia dla gospodarki. Początkowo wywołały one pozytywną reakcję na rynkach, kontrakty na amerykański indeks S&P500 w kilka minut zamieniły -3 proc. na +3 proc., po otwarciu sesji na Wall Street indeks znalazł się jednak nawet 5 proc. pod kreską. Bezprecedensowe działania amerykańskich bankierów centralnych znów zostały zatem uznane za objaw "paniki na górze". Nie pierwszy raz, podobnie było, gdy Rezerwa dwukrotnie awaryjnie ścinała stopy. Dodatkowo problem polega na tym, że Fed wystrzeliwuje się z coraz bardziej radykalnych rozwiązań. Aż strach pomyśleć, co są gotowi zaproponować za tydzień.

Mocne spadki banków

W gronie spółek z WIG20 próżno było szukać dziś zieleni. Najlepiej poradził sobie CD Projekt, jego akcje i tak jednak potaniały o 0,5 proc. Na drugim końcu znalazły się Santander (-12 proc.) oraz mBank (-10 proc.). Banki były zresztą dziś najgorszym sektorem na GPW, ich indeks stracił bowiem aż 7,3 proc. W weekend pojawiła się informacja, że UOKiK chce zawieszenia spłaty kredytów nawet na rok. KNF poinformowała, że propozycja ta podlega póki co opiniowaniu przez różne instytucje.

Oprócz wspomnianej dwójki przeszło 8-proc. spadki zanotowały jeszcze akcje JSW, Orange oraz CCC. Ponad 7 proc. straciły dodatkowo papiery Lotosu, PZU oraz Aliora. Blisko tej granicy znalazło się również PKO BP, które poinformowało o potencjalnym wpływie pandemii na wyniki i działalność banku.

Na szerokim rynku mocne spadki notowały m.in. akcje AmRestu (-9,5 proc.) czy Forte (-8,2 proc.). Spółki te w ostatnim miesiącu należą do najsłabszych na GPW, a właśnie dokładnie miesiąc trwa już obecna bessa. O tym, które branże i firmy straciły w tym okresie najwięcej pisaliśmy w tekście "Bessa na GPW trwa już miesiąc".

W morzu czerwieni nie brakowało jednak zieleni. O 36 proc. w górę poszły akcje CDA, które poinformowało o wypłacie dywidendy . Spółka już wcześniej notowała mocne wzrosty, które miały związek z dużym zainteresowaniem serwisami oferującymi filmy i seriale w sieci . W górę poszedł także Budimex (+3 proc.) Spółka zawarła m.in. z Ciechem list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów

Adam Torchała