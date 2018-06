Istnieje życie bez banku centralnego

We współczesnych finansach pokutuje dogmat zakładający konieczność istnienia banku centralnego. Jednakże jest na świecie kraj, który obywa się bez tej instytucji. I radzi sobie całkiem nieźle.

Bank centralny jest utworzoną przez państwo instytucją, która ma prawny monopol na emisję pieniądza gotówkowego i ustalanie stóp procentowych. Służy także – a współcześnie chyba przede wszystkim - zabezpieczeniu interesów kartelu bankowego. Ratuje przed bankructwem niewypłacalne banki komercyjne jako tzw. pożyczkodawca ostatniej instancji. Zwykle też jest bankiem państwa, prowadzącym rachunki budżetowe rządu.

Bank centralny jest w sensie ekonomicznym odpowiednikiem znanego z czasów „realnego socjalizmu” urzędu planowania centralnego. Podobnie jak ten relikt czasów słusznie minionych bank centralny rozdziela zasoby w gospodarce. Robi to tylko nieco bardziej subtelnie – zamiast wydawać dyrektywy fabrykom (kto, co, ile i po ile ma produkować), dzieli zasoby pomiędzy konsumpcję i oszczędności. Współcześni centralni planiści kryją się w przybierających różne nazwy komitetów lub rad polityki monetarnej.

Zdecydowana większość ekonomistów i finansistów uważa, że bank centralny jest niezbędnym elementem krajobrazu i mało kto wyobraża sobie rynek bez tej instytucji. Na uczelniach ekonomicznych całego świata wtłacza się w głowy studentów, że urzędowa kontrola stóp procentowych i monopol państwa na emisję pieniądza są tak samo oczywiste jak prawo ciążenia.

Ale historia bankowości centralnej jest stosunkowo krótka. Jeszcze nieco ponad sto lat temu wcale nie było oczywiste, że musi istnieć coś takiego jak bank centralny. Na przykład Stany Zjednoczone obywały się bez tego organu aż do roku 1913. Zresztą w czasach standardu złota rola państwowych bankierów była mocno ograniczona i w żaden sposób nie można jej porównywać z wszechwładzą współczesnych władców pieniądza.

Współcześnie ze świecą szukać państwa bez banku centralnego. Lista banków centralnych w rejestrze bazylejskiego Banku Rozrachunków Międzynarodowych (zwanego bankiem banków centralnych) liczy 183 pozycje. To mniej więcej tyle, ile wynosi liczba państw członkowskich ONZ (194). Panama jest tu przypadkiem szczególnym. Jako jedyny niepodległy kraj nie ma i nigdy nie miała banku centralnego, odkąd w 1903 roku odłączyła się od Kolumbii. Zresztą to właśnie masowo drukowany przez kolumbijski rząd papierowy pieniądz był katalizatorem tej secesji – mała i otwarta na świat panamska gospodarka boleśnie doświadczyła skutków inflacji. Wcześniej, aż do końcówki XIX wieku, na terytorium obecnej Panamy środkiem płatniczym były różnorakie srebrne i złote monety.

Skala inflacyjnych zniszczeń w gospodarce była tak silna, że w panamskiej konstytucji z roku 1904 pojawił się artykuł zabraniający rządowi wprowadzenia papierowego pieniądza fiducjarnego (tj. niemającego pokrycia w dobrach materialnych). Ten sam artykuł głosił, że każdy ma prawo do odmowy przyjęcia zapłaty w formie papierowego banknotu. W tym samym roku Panama podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, w ramach którego dolar amerykański (wówczas mający pokrycie w złocie!) stał się prawnym środkiem płatniczym.

I tak już zostało. W Panamie do dziś nie ma banku centralnego, aczkolwiek rząd kontroluje dwa stosunkowo niewielkie banki komercyjne. Istnieją też dwie oficjalne waluty powiązane sztywnym kursem 1 do 1. Jedną z nich jest dolar amerykański emitowany przez Rezerwę Federalną. A drugą jest balboa emitowana przez rząd Panamy. Ale balboa jest właściwie walutą pomocniczą, by nie rzec – symboliczną. W obrocie są bowiem tylko monety o nominałach 1/10, ¼, ½ i 1 balboa oraz 1 i 5 centésimo. Zatem do większości transakcji gotówkowych używa się dolarów amerykańskich.

W roku 1971 kraj zliberalizował system bankowy. Panamskie banki szybko wyspecjalizowały się w obsłudze klientów zagranicznych, nie wnikając za bardzo, skąd owi klienci mają pieniądze. Co ciekawe, mimo braku „pożyczkodawcy ostatniej instancji” (a może właśnie z powodu jego braku!) panamski sektor bankowy nie przeżył ani jednego kryzysu, które w krajach Ameryki Łacińskiej były (i często nadal są) codziennością. Z oczywistych względów Panama nie doświadczyła też ani jednego kryzysu walutowego – także zjawiska bardzo popularnego w tej części świata.

Brak własnej waluty oznacza, że w kraju jest tyle pieniądza, ile zostanie uzyskane z eksportu towarów i usług, turystyki lub napłynie od zagranicznych inwestorów. Rząd i lokalne banki wiedząc o tym, są zmuszone prowadzić rozsądną i konserwatywną politykę kredytową i budżetową. Jeśli władze Panamy wydałyby więcej, niż zebrały w podatkach, to musiałyby się zadłużyć w walucie, której nie kontrolują. Nie istnieje też możliwość zwiększenia wpływów budżetowych poprzez inflację. Również banki nie mogły zbyt hojnie rozdawać kredytów, bo w razie kłopotów z ich spłatą nie byłoby nikogo, kto by mógł je uratować przed bankructwem.

Gospodarka z wolnorynkową bankowością

Sceptycy zapewne powiedzą, że to tylko jeden mały kraj, w dodatku będący zasadniczo protektoratem Stanów Zjednoczonych na wzór Portoryko. I że poza hotelami jednym istotnym przedsięwzięciem jest Kanał Panamski. Tyle że to nieprawda. Od roku 1999 Kanał jest własnością panamskiego państwa. W ostatniej dekadzie został on poszerzony, rozbudowany i pogłębiony. Obecnie szacuje się, że Kanał Panamski generuje ok. 40% PKB Panamy.

Panama żyje z międzynarodowego handlu, ale nie tylko. Porty, magazyny i usługi związane z transportem morskim (w tym słynna na cały świata tania, panamska bandera) to nie wszystko. W 2017 roku ten niewielki kraj wyeksportował towary i usługi o łącznej wartości niemal 15,5 mld dolarów. Najważniejszym towarem eksportowym Panamy były farmaceutyki. Ale też statki, telefony, obuwie i produkty naftowe. Dobrze rozwinięty jest też sektor bankowy oraz turystyka.

Ta niewielka gospodarka w ostatniej dekadzie jest liderem w swojej klasie – tj. krajów rozwijających się, ale już o nieco wyższym poziomie dochodu na mieszkańca. Według wstępnych szacunków w 2017 roku produkt krajowy brutto Panamy osiągnął wartość ok. 60 miliardów dolarów. To co prawda wynik w połowie ósmej dziesiątki (dla porównania PKB Polski w 2017 roku to w przeliczeniu ok. 525 mld USD), ale też ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2008! Przy zaledwie 3,75 mln mieszkańców PKB per capita wynosi ok. 16 tys. USD.

W latach 2001-16 średnia realna dynamika produktu krajowego brutto Panamy wyniosła 6,4%. Dla porównania wynik Polski to 3,6%, W ostatniej dekadzie Panama rozwijała się w tempie 7,2% rocznie, a więc dwukrotnie szybciej niż Polska. To najlepszy wynik wśród 12 krajów, w których PKB na mieszkańca w 2016 roku wahał się między 10,8 a 15 tys. USD.

Twierdzenie, że ostatnie sukcesy panamskiej gospodarki są zasługą braku banku centralnego, byłoby sporym nadużyciem. Jako otwarta i nastawiona na handel gospodarka Panamy korzysta na rosnącej globalnej wymianie handlowej i hossie w sektorze finansowym. Przypadek Panamy pokazuje za to coś znacznie ważniejszego. Że jest możliwe sprawne funkcjonowanie gospodarki bez banku centralnego i bez państwowej kontroli nad podażą pieniądza.

Krzysztof Kolany