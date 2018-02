Ile bitcoinów ma twórca Tesli? Elon Musk reaguje na próby oszustw na Twitterze

W przypadkowej wymianie zdań na Twitterze Elon Musk, twórca Tesli, SpaceX i PayPala, ujawnił swój stan posiadania kryptowalut. Okazało się, że jak na technologicznego wizjonera, nie są one zbyt pociągające dla Muska.

0,25 bitcoina – oto stan portfela kryptowalut Elona Muska. Twórca Tesli ujawnił swój portfel kryptowalutowy na Twitterze. Według jego słów nigdy samodzielnie ich nie kupował. Jedyne bitcoiny, jakie posiada, otrzymał wiele lat temu od przyjaciela. 0,25 bitcoina to po aktualnym kursie dolara do wirtualnej waluty około 2,3 tys. dolarów.

Not sure. I let @jack know, but it’s still going. I literally own zero cryptocurrency, apart from .25 BTC that a friend sent me many years ago. — Elon Musk (@elonmusk) 22 lutego 2018

Wymiana zdań, w czasie której Musk poczuł się wywołany do tablicy, dotyczyła prób oszustw, jakie pojawiają się od paru tygodni na Twitterze. Oszuści podszywają się pod znane osoby, chcąc wyłudzić od twitterowiczów kryptowaluty. Fałszywe konta mają udawać, że należą np. do Elona Muska, Donalda Trumpa czy Vitalika Buterina (współtwórcy ethereum). Z fałszywych kont wysyłane są wiadomości, które zachęcają do kliknięcia w umieszczonych w nich link i przekazania kryptowalut w celu np. dotowania określonego przedsięwzięcia. W zamian za ich przekazan określona liczba pierwszych donatorów ma otrzymać z powrotem kilkukrotnie wyższą sumę.

Przykładowa treść wiadomości z fałszywego konta Elona Muska może brzmieć: “I’m donating 250 BITCOIN! to the BTC community! First 250 transactions with 0.2 BTC sent to the address below will receive 1.0 BTC in the address the 0.2 BTC came from!”czyli: “Wspomagam 250 bitcoinami społeczność bitcoina. Pierwsze 250 transakcji o wartości 0,2 bitcoina zostanie nagrodzonych wypłatą 1 bitcoina”. Na końcu wiadomości znajduje się link do portfela kryptowalut.

„Zdajemy sobie sprawę z tych prób oszustw i staramy się im aktywnie przeciwdziałać, uniemożliwiając tego typu kontom interakcję z innymi kontami” – zapewnił rzecznik Twittera w stanowisku przekazanym portalowi BuzzFeed News, który informuje, że Twitter zaczął blokować konta oszustów.

Elon Musk jak dotąd miał niewiele wspólnego z kryptowalutami. Prócz przyznania się do posiadania jednej czwartej bitcoina, w listopadzie ubiegłego roku Musk zaprzeczał, jakoby był Satoshim Nakamoto, tajemniczym i dotychczas niezidentyfikowanym twórcą bitcoina. Wtedy także Musk twierdził, że nie wie, gdzie aktualnie znajdują się bitcoiny będące w jego posiadaniu.

Not true. A friend sent me part of a BTC a few years, but I don’t know where it is. — Elon Musk (@elonmusk) 28 listopada 2017

MD