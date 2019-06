GPW pozytywnie zaskoczyła. Mocne wzrosty energetyki

Polskie indeksy pozytywnie wyróżniły się w środę na europejskim tle. Najmocniej rosła energetyka, która po mocnych spadkach, w ostatnich dniach stała się najmocniej rosnącą branżą na GPW.

O 0,6 proc. poszedł w górę na środowej sesji WIG20. Podobną stopę zwrotu zanotował WIG, blisko 1 proc. zyskał zaś mWIG. Ponownie najbliższy kreski wynik osiągnął sWIG, który zyskał jedynie 0,2 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 766 mln zł.

Pozytywny finał sesji na GPW warto podkreślić tym bardziej, że otoczenie wcale jakoś szczególnie wzrostom nie sprzyjało. Sporo europejskich indeksów, w tym np. CAC, czy FTSE MIB, w momencie zamknięcia sesji na GPW znajdowało się pod kreską. Słabiej od polskich blue chipów radził sobie także DAX. Wprawdzie na zielono w środowy handel weszli Amerykanie (głównie dzięki spółkom technologicznym), jednak wczoraj S&P500 stracił blisko 1 proc.

Wczorajsze spadki w Ameryce i dzisiejsze w Europie to w dużej mierze pokłosie wieczornego wystąpienia szefa Rezerwy Federalnej. - Fed jest odizolowany od krótkoterminowych nacisków politycznych. To jest zwykle nazywane naszą "niepodległością" - powiedział we wtorek Jerome Powell podczas wystąpienia na forum nowojorskiej Council on Foreign Relations. Te słowa zostały odebrane jako odpowiedź na poniedziałkowe słowa Donalda Trumpa, który otwarcie i niezbyt grzecznie zażądał od kierownictwa Rezerwy Federalnej obniżenia stóp procentowych. Tego samego oczekuje rynek, który jeszcze dzień wcześniej obstawiał, że do końca roku stopa funduszy federalnych zostanie obniżona o 75-100 pb. Wystąpienie szefa Fed ostudziło więc nieco mocno gołębie nastroje.

Najmocniejsze wzrosty wśród największych spółek notowali przedstawiciele branży energetycznej. Sam WIG-Energia zyskał dziś 6,4 proc., w indeksie blue chipów najwyższe stopy zwrotu pokazali PGE (+7,8 proc.) oraz Tauron (+5,3 proc.). W mWIG-u na podium między Eneę (+6,6 proc.), a Energę (+5,5 proc.) wcisnął się jedynie Benefit (+5,8 proc.). To kolejna udana sesja dla tej branży, która jeszcze w ubiegły wtorek szorowała po giełdowym dnie, tymczasem przez ostatnie pięć sesji zyskała 10 proc.

Mocne wzrosty zanotowały także akcje CCC (+4,2 proc.) i CD Projektu (+3,0 proc.). 1,9 proc. zyskała JSW, której WZA zostało dziś przerwane do 3 lipca. Najsłabiej w gronie blue chipów wypadły dziś akcje Dino oraz Orange. Obie spółki straciły po ponad 2 proc., warto jednak pamiętać, że jeżeli chodzi o tegoroczną stopę zwrotu to jedni z liderów WIG20. Dino w tym okresie zyskało 33 proc., Orange zaś 42 proc.

Na szerokim rynku mocno wzrosły notowania Kani (+14,5 proc.), należy jednak pamiętać, że spółka pogrążona jest w problemach finansowych, nie reguluje zobowiązań, a od początku jej wartość spadła o 67 proc. Blisko 5-proc. wzrost po lepszych od konsensusu wynikach kwartalnych zanotował LiveChat. Świetnie z rynkiem NewConnect przywitał się z kolei Moonlit . Debiutujący dziś producent gier swoją pierwszą sesję skończył 51,8 proc. powyżej kreski. A warto pamiętać, że w ostatnich 4 latach wcale nie można postawić znaku równości pomiędzy frazami "sukces na GPW", a "producent gier"

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3442,95 -0,04 -0,34 2,75 2,20 14,71 DAX Niemcy 12245,32 0,14 -0,51 1,95 0,09 15,97 FTSE 100 W.Brytania 7416,39 -0,08 0,17 1,91 -1,61 10,23 CAC 40 Francja 5500,72 -0,25 -0,32 3,46 4,15 16,28 IBEX 35 Hiszpania 9157,40 -0,03 -0,80 -0,19 -4,98 7,23 FTSE MIB Włochy 21057,14 -0,34 -0,77 3,34 -1,69 14,92 ASE Grecja 852,27 0,66 0,98 16,43 10,84 38,96 BUX Węgry 40064,92 0,01 -2,23 0,11 13,33 2,37 PX Czechy 1034,74 -0,51 -2,16 -0,69 -2,52 4,88 RTS INDEX (w USD) Rosja 1386,63 0,42 1,87 8,41 24,52 29,75 BIST 100 Turcja 94831,19 -0,62 0,62 10,18 0,45 3,90 WIG 20 Polska 2317,17 0,60 -0,34 5,89 7,61 1,78 WIG Polska 59852,70 0,63 -0,14 5,46 6,38 3,75 mWIG 40 Polska 4074,92 0,95 0,25 3,43 -3,79 4,23

Adam Torchała/ PAP Biznes