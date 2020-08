Czytam, oglądam, polecam. Eliza Kruczkowska, Polski Fundusz Rozwoju

"Czytam, oglądam, polecam" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których goście redakcji Bankier.pl dzielą się swoimi kulturalno-ekonomicznymi rekomendacjami. Sprawdźcie, po jakie tytuły sięgają w wolnym czasie ci, których nazwiska znamy ze świata finansów.

W tym odcinku dużo rozmawiamy o przyszłości. Naszym gościem jest Eliza Kruczkowska, dyrektor ds. innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. Jak się okazuje - ogromna fanka podcastów, która namówiła zarząd PFR do uruchomienia od września autorskiej linii podcastów „Rozmowy o przyszłości”. Zobaczcie, po jakie inspirujące książki, filmy i audycje sięgała w ostatnim czasie jedna z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku osób świata technologicznych biznesów.

#1 "Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa" Kai-Fu Lee

Tę książkę polecił mi członek mojego zespołu, który po przeczytaniu był nią mocno zainspirowany. W największym skrócie: to książka, która mówi o Chinach, Stanach Zjednoczonych i przyszłości świata w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji. Autor jest Chińczykiem, ale studiował w Stanach Zjednoczonych, gdzie później pracował w topowych firmach typu Apple, Microsoft i Google, żeby w końcu zostać inwestorem venture capital, stawiającym na chińskie startupy.

Książka ma szansę otworzyć oczy wszystkim tym osobom, które w dalszym ciągu kojarzą Chiny jako tanie państwo, wysyłające na cały świat produkty niskiej jakości. Kai-Fu Lee dosyć ciekawie tłumaczy kulturę chińską, w tym kulturę kopiowania innych w idealny sposób. Zestawia to podejście z kreatywnością i brakiem przyzwolenia na naśladowanie innych, typowym dla Doliny Krzemowej. Pokazuje, jak gospodarka chińska i rozwój branży związanej ze sztuczną inteligencją wygląda w Państwie Środka, a jak w Ameryce.

Od lewej: "Kwestia ceny" Zygmunta Miłoszewskiego i "Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa" Kai-Fu Lee / fot. Eliza Kruczkowska / Archiwum prywatne

Warto zaznaczyć, że nie jest to książka tylko dla geeków. Autor patrzy na zjawisko nie tylko przez pryzmat technologii, wymieniając też różne wyzwania społeczno-ekonomiczne oraz sposoby, jak za pomocą sztucznej inteligencji można je rozwiązać. Opowiada o transformacji Chin z biednego i zacofanego kraju, za jaki wielu Państwo Środka wciąż ma, do bardzo technologicznej gospodarki, która zdecydowanie już jest w stanie rywalizować w tym zakresie ze Stanami Zjednoczonymi.

To książka trochę biznesowa, a trochę geopolityczna, którą bardzo przyjemnie się czyta.

#2 "Kwestia ceny" Zygmunta Miłoszewskiego

Po najnowszą książkę Zygmunta Miłoszewskiego sięgnęłam po tym, jak codziennie biegnąc do Parku Skaryszewskiego, na ulicy Francuskiej mijałam duży mural z jej okładką.

To kryminał/thriller z zawiłą intrygą, ale pisany bardzo lekkim piórem, idealny na lato i odprężenie. W łatwy i przyjemny sposób porusza też poważne tematy wyborów moralnych czy kondycji współczesnego świata. Miłoszewski dotyka kwestii nauki, klimatu i przyszłości, widać, że te obszary są mu bliskie.

#3 Podcast Wolność w Remoncie

Zdziwiłam się, że żaden z moich przedmówców nie polecał do tej pory podcastów. W moim środowisku branży technologicznej są one bardzo popularne, bo wiele osób stara się łączyć przyjemne z pożytecznym i w ramach optymalizacji czasu, czy to wychodząc na spacery z psem, czy biegając, słuchają podcastów. Ja sama w czasie pandemii spędziłam ogromnie dużo czasu, wysłuchując przeróżnych audycji.

Bardzo lubię m.in. Wolność w Remoncie, podcast prowadzony przez Tomasza Wróblewskiego, prezesa Warsaw Enterprise Institute, organizacji, która jest zapleczem eksperckim i intelektualnym Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

W momencie lockdownu wszyscy poszukiwali różnych opinii, które mogą w ciekawy sposób dać pewne predykcje na temat przyszłości. I rzeczywiście - Wolność w Remoncie towarzyszyła mi w tym kontekście. Niesamowite zresztą, jak dużo odsłuchań te odcinki – a są to tematy przede wszystkim ekonomiczne - mają w serwisie YouTube. Sami jako Polski Fundusz Rozwoju po uruchomieniu tarczy finansowej znaleźliśmy się w jednym z nich.

Cenię sobie możliwość wysłuchania różnych opinii. Wróblewski ma bardzo wolnorynkowe podejście, widać duży wpływ pobytu w Stanach Zjednoczonych na jego sposób postrzegania świata. Nie ze wszystkim trzeba się zgadzać, ale to bardzo ciekawe audycje, polecam, dostępne między innymi na Spotify.

#4 Podcast ScepTech

Ponieważ świat podcastów mam dość dobrze spenetrowany, polecę jeszcze jeden. To nowość, w ramach której powstało dopiero 19 odcinków, ale myślę, że warto o nim powiedzieć. ScepTech, bo tak się nazywa, nie jest kolejnym podcastem o technologicznych barierach. Jego prowadzący – Jacek Grzeszak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Bartosz Paszcza z Klubu Jagiellońskiego - wraz z gośćmi w sposób krytyczny rozmawiają o wpływie technologii na nasze życie.

Fajne rozmowy dwóch młodych bystrych chłopaków, którzy z jednej strony, co widać, fascynują się technologiami, a z drugiej, nie zgrywają, że w tym temacie pozjadali wszystkie rozumy. Razem ze słuchaczami zastanawiają się, jak rozwiązać duże problemy społeczne, które technologia czasami powoduje.

#5 "W domu" HBO GO

Jestem osobą, która nie ma telewizora od jakichś 15 lat, a treści wideo konsumuję głównie przez HBO albo Netfliksa. Dzisiaj chcę powiedzieć o serii „W domu”, którą zrealizowało HBO z twórcami, którzy podczas pandemii byli zamknięci w domach. Każdy z nich miał nakręcić 10-minutowy film o życiu w czasach pandemii, w izolacji. W ten sposób powstało 14 odcinków wyreżyserowanych przez takie postaci jak Małgorzata Szumowska i Michał Englert, Jerzy Skolimowski, Jacek Borcuch czy Xawery Żuławski.

Mnie najbardziej podobał się odcinek zrealizowany przez dokumentalistę, Pawła Łozińskiego. Zamknięci w domach, jakby wygnani ze świata przez pandemię, mogliśmy z okna czy z balkonu na nowo zobaczyć nasze wyludnione osiedle. Paweł nagrał film, stojąc na balkonie na Saskiej Kępie, rozmawiając z przechodniami o życiu. Film pokazuje, jak wyglądała nasza dzielnica podczas lockdownu i z jakimi myślami w czasach zarazy ludzie musieli się zmierzyć. Bardzo polecam.

A co Wy polecacie na weekend? Czekamy na komentarze z propozycjami!

Rozmawiała Malwina Wrotniak