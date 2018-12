Coraz bliżej święta, a w weekend przerwy techniczne w bankach

Na przedostatni weekend przed świętami kilka banków zaplanowało przerwy techniczne. Zmiany dotyczą m.in. Getin Banku, Idea Banku, mBanku czy PKO Banku Polskiego i powinny zainteresować m.in. inwestorów.

Euro Bank

W nocy z piątek na sobotę przerwę związaną z pracami modernizacyjnymi zapowiedział Euro Bank. Od godziny 23:35 do 03:30 niemożliwe będzie korzystanie z serwisu eurobank online, aplikacji mobilnej oraz składanie internetowego wniosku o konto i kredyt. Dostępny będzie za to wniosek o pożyczkę na stronie kredyt.eurobank.pl.

Getin Bank i Getin Noble

Przerwę w dostępie do swoich usług zapowiedziały także Getin Bank i Getin Noble. Tu, za sprawą prac konserwacyjnych, od piątku godziny 23:45 do soboty 05:30 wystąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Idea Bank

Od godziny 22:00 w piątek 14 grudnia do 06:00 w sobotę dnia następnego nie będzie dostępna bankowość internetowa Idea Banku.

ING Bank Śląski

Prace technologiczno-serwisowe na weekend zaplanował ING Bank Śląski. W niedzielę w godzinach 10:00-13:00 niedostępny będzie moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja na smartfony ING Makler Mobile.

Inteligo i PKO Bank Polski

W nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę rano (czyli od 00:00 do 8:30 w niedzielę) niedostępna będzie zakładka "Karty", czyli de facto obsługa kart płatniczych. Ograniczenie dotyczy zarówno systemu bankowości internetowej iPKO, jak i mobilnej IKO. Przez ten czas nie będzie można zablokować karty, zmienić limitów transakcji dla karty czy podejrzeć szczegółów plastiku w bankowych systemach.

Same karty płatnicze - zarówno przy wyciąganiu gotówki z bankomatów, jak i płatnościach za zakupy - mają działać bez przeszkód.

Lions Bank

Ograniczone działanie w weekend wystąpi także w Lion's Banku - od piątku godz. 22:00 do soboty 6:00. Nie będzie wtedy działał system bankowości internetowej.

W sobotę, ale po części także w piątek i niedzielę, nieczynna będzie usługa eMakler w mBanku. Przerwa w dostępie rozpocznie się w piątek 14 grudnia o godzinie 22:00, a zakończy w niedzielę 16 grudnia o 12:00. Zmiana obejmuje także mobilną wersję eMaklera.

Bank Pekao

Przerwę w dostępie do maklerskiej części usług będzie miało w weekend też Pekao. W sobotę 15 grudnia, od godziny 6:00 do 20:00 mogą wystąpić problemy z dostępem do składania i dyspozycji zleceń w serwisie Pekao24Makler.

T-Mobile Usługi Bankowe

W nocy z piątku na sobotę nie uda się też bez problemów skorzystać z bankowości internetowej T-Mobile Usługi Bankowe. Przerwa potrwa od 02:15 do 07:40 w sobotę.

Toyota Bank

Klienci Toyota Banku powinni mieć na uwadze zmieniony czas pracy infolinii - będzie czynna jedynie do godziny 17:00. W sobotę zgodnie z planem - między 8;00 a 14:00. W tym czasie bankowość elektroniczna będzie działała bez zakłóceń - zapewnia bank.

Trudny grudzień w bankach

W ciągu dwóch pierwszych tygodniach grudnia ograniczenia w dostępie do usług bankowych zdążyły już mocno dać w kość klientom banków, a to za sprawą awarii, z którymi borykało się kilka banków. Kulminacja nastąpiła w ostatni poniedziałek, 10 grudnia,kiedy to z problemy z dostępem do bankowości internetowej mieli klienci ING Banku Śląskiego, BGŻ BNP Paribas, Alior Banku i Banku Pekao. Z czego wynikają takie sytuacje - to jedna z kwestii, której poruszenia w ramach #ZapytajBankiera domagali się nasi czytelnicy.

Przypominamy:z problemami dotyczącymi banków czy innych instytucji finansowych możecie zgłaszać się do Redakcji Bankier.pl, pisząc na alert@bankier.pl lub poprzez formularz zamieszczony na stronie bankier.pl/alert.

MW