Ceny transakcyjne mieszkań – I kw. 2018 r. [Raport]

Pierwszy kwartał roku przyniósł spore podwyżki cen mieszkań w największych miastach Polski. Wskazania indeksu cen nieruchomości nie napawają optymizmem – odczyty zwiastują podwyżki także i w kolejnych miesiącach.

Bankier.pl, "Puls Biznesu" i Cenatorium cyklicznie prezentują kwartalne analizy rynku nieruchomości oparte na cenach transakcyjnych. Są one obliczane na podstawie transakcji zawieranych na rynku wtórnym oraz pierwotnym w ośmiu polskich miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie oraz Lublinie. Ceny można również na bieżąco śledzić w nowej sekcji specjalnej Bankier.pl – Raport o cenach nieruchomości "Pulsu Biznesu", Bankier.pl i Cenatorium.

O ile ostatni kwartał ubiegłego roku nie straszył pod względem podwyżek cen mieszkań w stolicy, to pierwsze trzy miesiące 2018 roku już mogły zjeżyć włos na głowie kupującym własne lokum. Praktycznie za każdy metraż trzeba było płacić więcej niż przed kwartałem i przed rokiem – w tym ostatnim ujęciu podwyżki ceny transakcyjnej za 1 mkw. mieszkania w stolicy przekroczyły 10 proc.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie [zł/mkw.] Metraż [mkw.] I kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 Zmiana kwartalna Zmiana roczna do 35 7829,23 7865,69 8881,44 13% 13% 35-40 7202,05 7555,19 7976,17 6% 11% 40-50 7221,83 7890,68 8178,98 4% 13% 50-60 7250,42 7664,96 7983,01 4% 10% 60-70 7210,86 7533,61 8009,34 6% 11% 70-80 7379,78 7830,49 8085,79 3% 10% 80-100 8054,06 7798,08 8601,95 10% 7% powyżej 100 8635,92 8739,70 8467,66 -3% -2% Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, "Pulsu Biznesu" i Cenatorium

Za najmniejsze mieszkania trzeba było płacić blisko 1000 zł/mkw. więcej niż wcześniej – średnia cena z aktów notarialnych wyniosła w tym przypadku 8881,44 zł/mkw. a zmiana ceny z kwartału na kwartał wyniosła aż 13 proc.

10-proc. wzrost dotyczył także metrażu 80-100 mkw., gdzie cena podskoczyła do 8601,95 zł/mkw. Najniższy przelicznik dotyczył mieszkań o powierzchni 35-40 mkw. i 50-60 mkw. – to jedyne, dla których stawka nie przekroczyła 8000 zł/mkw.

Przed podwyżkami nie uchronił się również Wrocław, choć nie były one tu aż tak dotkliwe jak w Warszawie. O 10 proc. więcej płacono tylko za małe mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 35 mkw. Średnia cena transakcyjna wzrosła w tym przypadku z 6348,97 zł/mkw. do 6958,79 zł/mkw. To wciąż najdroższy metraż.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań we Wrocławiu [zł/mkw.] Metraż [mkw.] I kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 Zmiana kwartalna Zmiana roczna do 35 6522,09 6348,97 6958,79 10% 7% 35-40 5748,61 6036,00 5988,97 -1% 4% 40-50 5449,79 5706,99 5704,95 0% 5% 50-60 5508,09 5641,36 5810,37 3% 5% 60-70 5386,56 5353,33 5464,87 2% 1% 70-80 5773,41 5307,00 5618,37 6% -3% 80-100 5154,72 5186,15 5455,89 5% 6% powyżej 100 6007,31 5997,10 5936,81 -1% -1% Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, "Pulsu Biznesu" i Cenatorium

W pozostałych częściach rynku stawki wynosiły od 5400 do 6000 zł/mkw. i nie odnotowano w nich tak wysokich wzrostów cen. Dla kilku metraży stawki stanęły w miejscu lub minimalnie spadły (mieszkania o powierzchni 35-50 mkw. i te powyżej 100 mkw.).

Podwyżki cen mieszkań w Gdańsku już nikogo nie zaskakują. To najszybciej drożejące miasto w ostatnich latach, które już teraz przebiło stawkami na rynku nieruchomości mieszkaniowych Kraków czy Wrocław. Pierwszy kwartał 2018 roku nie był pod tym względem inny. Podwyżki cen sięgały 11 proc. – najbardziej zdrożały najmniejsze mieszkania i te o powierzchni 80-100 mkw.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Gdańsku [zł/mkw.] Metraż [mkw.] I kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 Zmiana kwartalna Zmiana roczna do 35 6043,25 6713,74 7352,78 10% 22% 35-40 5793,44 6059,54 6717,46 11% 16% 40-50 5757,72 6483,26 6729,42 4% 17% 50-60 5754,51 6030,09 6321,15 5% 10% 60-70 5566,31 6225,82 6370,54 2% 14% 70-80 5729,77 6273,37 5970,85 -5% 4% 80-100 5756,43 6066,75 6726,82 11% 17% powyżej 100 5955,30 5852,87 5774,01 -1% -3% Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, "Pulsu Biznesu" i Cenatorium

Kawalerki i małe lokale dwupokojowe (do 35 mkw.) to w Gdańsku stawki rzędu 7300 zł/mkw. po ostatnim kwartale. Najtańszy przelicznik za 1 mkw. dotyczy największych mieszkań – wyniósł w analizowanym okresie 5774,01 zł/mkw.

Niewiele niższe stawki obowiązywały w Krakowie. W aktach notarialnych królowały ceny z zakresu 6000-7000 zł/mkw. Nieco ponad 7000 zł/mkw. płacono przy mieszkaniach o powierzchni do 35 mkw. i powyżej 100 mkw. Mniej niż 6000 zł/mkw. dotyczyło wyłącznie lokali z metrażu 50-60 mkw.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Krakowie [zł/mkw.] Metraż [mkw.] I kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 Zmiana kwartalna Zmiana roczna do 35 7185,93 6811,24 7065,67 4% -2% 35-40 6383,36 6656,14 6589,85 -1% 3% 40-50 6271,24 6508,67 6606,86 2% 5% 50-60 6277,48 6010,91 5821,85 -3% -7% 60-70 6271,83 6032,42 6387,02 6% 2% 70-80 6397,86 6543,15 6872,98 5% 7% 80-100 6404,88 6090,32 6017,56 -1% -6% powyżej 100 6757,65 6790,00 7142,13 5% 6% Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, "Pulsu Biznesu" i Cenatorium

W ciągu kwartału stawki wzrosły o kilka procent w niemal każdej kategorii metrażowej. Wyjątkiem były tylko mieszkania o powierzchni 35-40 mkw., 50-60 mkw. i 80-100 mkw. Obniżki były jednak symboliczne i nie przekroczyły 3 proc.

Powszechne podwyżki dotknęły nie tylko rynek warszawski, ale i poznański. Lokale mieszkalne zdrożały w przypadku wszystkich metraży – najbardziej w przypadku małych mieszkań (9 proc.) i tych o średniej wielkości (7-8 proc.) w relacji kwartał do kwartału.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Poznaniu [zł/mkw.] Metraż [mkw.] I kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 Zmiana kwartalna Zmiana roczna do 35 5864,87 5923,88 6460,09 9% 10% 35-40 5805,11 5854,59 6033,24 3% 4% 40-50 5701,54 5701,64 6079,63 7% 7% 50-60 5604,12 5659,96 6131,04 8% 9% 60-70 5390,68 5604,06 5931,52 6% 10% 70-80 5516,21 5300,52 5522,47 4% 0% 80-100 5296,98 5155,04 5300,97 3% 0% powyżej 100 4736,79 5077,78 5219,02 3% 10% Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, "Pulsu Biznesu" i Cenatorium

Średnie ceny dla poszczególnych kategorii mieściły się w przedziale 5000-6500 zł/mkw. Podobnie jak u poprzedników najwyższa stawka za 1 mkw. dotyczyła kawalerek – 6460,09 zł/mkw. i spadała wraz z wielkością mieszkania. Za największe lokum płacono średnio 5219,02 zł/mkw. – o ponad 1000 zł/mkw. mniej niż w przypadku najmniejszych lokali.

Sporo mniej trzeba było zapłacić za mieszkanie w Łodzi. Stawki w mieście oscylują w granicy 4000 zł/mkw. Średnia cena powyżej tego poziomu pojawia się głównie w większych metrażach (i skromnie w najmniejszych). Mniej płacono za 1 mkw. mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Łodzi [zł/mkw.] Metraż [mkw.] I kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 Zmiana kwartalna Zmiana roczna do 35 3562,34 4023,72 4010,60 0% 13% 35-40 3543,23 3544,45 3897,68 10% 10% 40-50 3684,35 3828,07 3844,92 0% 4% 50-60 3748,99 3743,50 3870,92 3% 3% 60-70 3762,34 3915,09 4369,11 12% 16% 70-80 3705,31 4222,88 4428,27 5% 20% 80-100 3651,06 4169,05 4292,12 3% 18% powyżej 100 3630,97 3867,00 4194,69 8% 16% Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, "Pulsu Biznesu" i Cenatorium

Wzrosty cen były tu zauważalnie niemal tak samo jak w Poznaniu czy Warszawie. Niektóre kategorie metrażowe zdrożały o 10-12 proc. W dwóch przypadkach zachowano jednak te same stawki w ujęciu kwartalnym, jednak jeśli wydłużyć okres analizy, to okazuje się, że tam wysokie podwyżki pojawiły się już przed nowym rokiem.

Nieco spokojniej było w Olsztynie. Co prawda w ujęciu kwartalnym pojawiły się nawet 10-proc. wzrosty, to jednak jest to wynik korekt cenowych – w ujęciu rocznym podwyżki nie są aż tak silne. Gdzieniegdzie pojawiły się nawet spadki.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Olsztynie [zł/mkw.] Metraż [mkw.] I kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 Zmiana kwartalna Zmiana roczna do 35 4559,97 4738,81 4564,13 -4% 0% 35-40 4330,78 4135,92 4419,04 7% 2% 40-50 4367,52 4356,22 4519,98 4% 3% 50-60 4197,68 4266,79 4407,96 3% 5% 60-70 4258,04 3955,70 4360,56 10% 2% 70-80 4222,47 3920,24 4232,70 8% 0% 80-100 4223,91 4100,00 4022,29 -2% -5% powyżej 100 4167,43 3937,00 4047,67 3% -3% Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, "Pulsu Biznesu" i Cenatorium

Stawki za olsztyńskie mieszkania zaczynają się od ok. 4000 zł i sięgały 4500 zł/mkw. w przypadku najmniejszego metrażu. Stawka za 1 mkw. poza jednym wyjątkiem spadała wraz ze wzrostem sprzedawanej powierzchni.

Średnie stawki o ok. 1000 zł/mkw. wyższe obowiązywały w I kw. 2018 roku w Lublinie. Tu w przeciwieństwie do pozostałych miast w raporcie kawalerki wcale nie należą do najdroższych mieszkań pod względem stawki za 1 mkw. W Lublinie na tle pozostałych kategorii są jednymi z najtańszych i kosztowały mniej niż 5000 zł/mkw. Najwięcej płacili nabywcy dużych mieszkań - nawet o prawie 1000 zł/mkw. więcej.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Lublin [zł/mkw.] Metraż [mkw.] I kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 Zmiana kwartalna Zmiana roczna do 35 4928,40 4987,22 4838,96 -3% -2% 35-40 4903,04 5099,69 5221,10 2% 6% 40-50 5206,91 4899,86 4852,41 -1% -7% 50-60 5003,89 4997,94 4829,42 -3% -3% 60-70 4941,76 4847,01 4832,59 0% -2% 70-80 4873,27 5344,70 5691,22 6% 17% 80-100 4706,98 4998,08 5453,54 9% 16% powyżej 100 4901,22 5003,45 5447,76 9% 11% Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, "Pulsu Biznesu" i Cenatorium

To wynik sporych podwyżek w ostatnich kwartałach właśnie w przypadku takich inwestycji. Mieszkania o powierzchni co najmniej 70 mkw. zdrożały w ciągu kwartału o kilka procent, a w ciągu roku nawet o 17 proc. W tym czasie najmniejsze lokale staniały o kilka procent.

Kolejny kwartał – kolejne podwyżki

„Jaki pierwszy kwartał, taki drugi” – zdają się sugerować wskazania indeksu cen nieruchomości urban.one dla kwietnia 2018 roku. Widać w nich bowiem kolejne wzrosty cen mieszkań po I kw. 2018 roku – i to w każdej kategorii.

Odczyty dla całej Polski wyniosły 97,26 pkt. Miesiąc wcześniej (po walidacji) było to 97,18, czyli 0,08 pkt mniej. Ten wzrost był podyktowany głównie podwyżkami cen w dużych miastach i samej Warszawie. Indeks dla dużych miast wyniósł 97,70 pkt – prawie o cały punkt więcej względem marca 2018 roku. W Warszawie podwyżka w relacji miesiąc do miesiąca to prawie 0,5 pkt – z 96,57 pkt do 97,04 pkt.

– Nastroje ekspertów rynkowych tym razem są bardzo podzielone. 47 proc. ankietowanych uważa, że w kolejnych miesiącach sytuacja na rynku dużych miast pozostanie bez zmian i tyle samo specjalistów prognozuje, że ulegnie ona pogorszeniu. Sprzedaż mieszkań wciąż idzie dobrze, choć hamuje dynamika wzrostu. Deweloperzy komunikują jednak, że ceny są podnoszone na bieżąco – komentuje Barbara Buhaj, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium.

Eksperci byli równie podzieleni w przypadku samej Warszawy – ankietowani podzielili się z grubsza na dwa obozy – przewidujących pogorszenie się warunków gospodarczych na rynku nieruchomości i ich utrzymania – ten drugi obóz był nieco większy.

Mateusz Gawin